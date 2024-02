Hype oder Hoffnung? „Wunderantibiotikum“ mit natürlichen Zutaten auf dem Prüfstand

Das als natürliches Antibiotikum beworbenes Mittel, besteht aus einer einfachen Kombination von vier Zutaten: Kurkuma, Ingwer, Honig und „als kleine Überraschung“ Vanille.

Armen Adamjan, bekannt als TikTok-Influencer mit dem Kanal „creative explained“, empfiehlt seinen Anhängern, täglich einen Teelöffel dieses „goldfarbenen Elixiers“ zu sich zu nehmen, um die heilende Wirkung am eigenen Körper zu erfahren. Das Rezept setzt sich wie folgt zusammen:

168 g Honig = 1/2 Tasse

3 g Kurkuma = 1 Teelöffel

1 g Ingwer = 1/2 Teelöffel

4 g Vanille = 1 Teelöffel

Die Verwendung solcher Hausmittel zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten erlangt in einer Zeit verstärkt Aufmerksamkeit, in der die Problematik der Antibiotikaresistenzen oder antimikrobiellen Resistenzen (AMR) zunehmend in den Fokus der medizinischen Forschung rückt.

Wie im renommierten medizinischen Fachjournal „The Lancet“ berichtet, stellt die Zunahme von AMR eine ernsthafte Bedrohung für die Effektivität von Standardbehandlungen dar, insbesondere in Bezug auf sechs führende Krankheitserreger: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii und Pseudomonas aeruginosa. Dieses Phänomen ist besonders in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen besorgniserregend, wo bis zu 15 Prozent der Patienten von krankenhausassoziierten Infektionen betroffen sind.

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Interesse an alternativen Methoden zur Behandlung von Infektionen, wie dem von Adamjan empfohlenen Elixier, an Bedeutung. Menschen suchen zunehmend nach Wegen, um leichtere Infektionen selbstständig und mit natürlichen Mitteln zu Hause zu behandeln.

In diesem Artikel werden wir die einzelnen Bestandteile des von Adamjan empfohlenen Elixiers genauer untersuchen. Ziel ist es zu bewerten, ob diese natürliche Mischung als effektive Alternative zu herkömmlichen Antibiotika dienen kann und ob sie einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält.

Kurkuma als natürliche Antibiotika-Alternative

Eine Studie zeigt auf, dass Kurkuma, auch bekannt als Gelbwurz, sehr wirksam gegen bestimmte Krankheitserreger ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sowohl eine Paste als auch ein flüssiger Extrakt aus Kurkuma Bakterien wie Escherichia coli und Staphylococcus aureus erfolgreich bekämpfen können – und das genauso effektiv wie herkömmliche Antibiotika.

Eine weitere Forschung aus dem Jahr 2023 zeigt, dass Kurkuma-Extrakte sogar gegen besonders widerstandsfähige Bakterienarten wie Proteus mirabilis und multiresistente Klebsiella wirken.

Auch in der Tierwelt findet Kurkuma Anwendung. Eine Studie aus dem Jahr 2023 sieht in Kurkuma eine vielversprechende Alternative zu Antibiotika in der Geflügelzucht, besonders in großen Betrieben, wo der Einsatz von Antibiotika bisher unumgänglich war.

Der Hauptwirkstoff in Kurkuma, Curcumin, ist nicht nur gegen Bakterien wirksam, sondern bietet auch weitere gesundheitliche Vorteile. Eine Studie aus dem Jahr 2022 betont, dass Curcumin entzündungshemmend, antioxidativ und schmerzlindernd wirkt. Es hilft auch gegen Parasiten und Malaria und unterstützt die Wundheilung.

Ein geringes Problem gibt es mit der Aufnahme von Curcumin im menschlichen Körper: Es wird nicht immer gut vom Darm ins Blut aufgenommen und schnell wieder ausgeschieden. Allerdings ist eine Überdosierung von Kurkuma kaum möglich.

Weitere Forschungen bestätigen, dass Curcumin nicht nur gegen Bakterien hilft, sondern auch positive Effekte bei Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Arthritis, neurologischen Erkrankungen und Morbus Crohn hat. Kurkuma ist also ein echtes Multitalent in Sachen Gesundheit.

Ingwer: Ein vielseitiges Naturheilmittel

Ingwer wird zunehmend als natürliches Antibiotikum in der Geflügelzucht eingesetzt. Eine Studie aus dem Jahr 2020, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Animals, zeigt, dass Ingwer wirksam Darmbakterien bekämpfen kann und somit eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Antibiotika darstellt.

Eine weitere Forschungsarbeit, die in der Zeitschrift Molecules veröffentlicht wurde, hat sich mit dem ätherischen Öl von Ingwer beschäftigt. In Laborversuchen erwies es sich als effektiv gegen zwei Bakterienarten, die gegen Antibiotika resistent sind: Staphylococcus aureus und Escherichia coli. Besonders die Inhaltsstoffe Zingiberen und Alpha-Curcumin im Ingwer zeigten starke antimikrobielle Eigenschaften.

In der traditionellen asiatischen Medizin wird besonders die Sorte Zingiber officinale variata rubrum, bekannt als Roter Ingwer, für ihre Gesundheitsvorteile geschätzt. Eine 2022 durchgeführte Übersichtsarbeit bestätigte, dass diese Ingwerart unter anderem immunmodulierende, blutdrucksenkende, blutfettsenkende, harnsäuresenkende, antimikrobielle und zelltoxische Wirkungen hat.

Honig – Mehr als nur ein Süßstoff

In der medizinischen Forschung wird oft betont, wie gut Honig bei der Wundheilung hilft. Aber auch innerlich angewendet, kann Honig sehr nützlich sein. Eine Studie aus dem Jahr 2023 hat gezeigt, dass Honig, besonders wenn er mit Ingwer angereichert ist, Bakterien bekämpfen kann. Diese Art von Honig hilft dabei, die Verbreitung von Pseudomonas aeruginosa, einem hartnäckigen, resistenten Bakterium, zu hemmen.

Ein weiterer Forschungsbericht erklärt, dass Honig auch gesund ist, wenn man ihn isst. Er reduziert bestimmte Fette im Körper, die Prostaglandine genannt werden, und unterstützt die gesunde Darmflora. Das ist wichtig, weil diese Faktoren Entzündungen reduzieren und den Heilungsprozess sowie die Kontrolle von Mikroben im Körper fördern.

Aber Achtung: Es ist ratsam, Honig von vertrauenswürdigen, lokalen Quellen zu kaufen und bei billigem Import-Honig vorsichtig zu sein.

Auch die Art und Weise, wie Honig erhitzt und pasteurisiert wird, kann seine heilenden Eigenschaften beeinträchtigen. Eine Studie von 2023 hat herausgefunden, dass herkömmliche Erhitzungsmethoden sogar schädliche Stoffe erzeugen können. Die Forscher schlagen vor, Ultraschall als Konservierungsmethode zu nutzen, aber es wird noch mehr Forschung dazu benötigt. Eine Alternative ist der Kauf von rohem, unpasteurisiertem Honig.

Generell sollte man bei Honig auf die Qualität achten. Überprüfen Sie zumindest das Etikett, um herauszufinden, aus welchem Land der Honig kommt und ob er Zusatzstoffe enthält.

Vanille – Eine überraschende Zutat

Neuere Studien zeigen, dass Vanille medizinische Eigenschaften hat, insbesondere im Kampf gegen einige Bakterien und bei multiresistenten Bakterienstämmen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2022 weist darauf hin, dass Vanillebestandteile neue Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen mit multiresistenten Bakterien bieten könnten.

Nicht nur als Geschmacksstoff, sondern auch als gesundheitsfördernde Zutat mit antimikrobiellen Wirkungen wird Vanille geschätzt. Eine Studie von 2021 unterstützt die Erkenntnis, dass Vanille antibakterielle und antibiotische Eigenschaften hat.

Vanille ist eine Zutat, deren Qualität stark variieren kann. Echtes Vanilleextrakt, eines der beliebtesten Aromen, ist oft teuer. Es gibt zwar günstigere, künstliche Vanillearomen, doch diese besitzen nicht dieselben gesundheitlichen Vorteile wie das reine Pflanzenprodukt. Oft wird Vanillin, der Hauptbestandteil der Vanilleschoten, kommerziell verändert. Achten Sie daher auf die Qualität des gekauften Produkts.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Internet’s ‘Miracle Antibiotic’ Withstands Scientific Investigation“. (deutsche Bearbeitung kr)