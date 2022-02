Ivermectin zeigt antivirale Wirkung gegenüber Omikron

Nach einer Studie über Ivermectin erwartet ein japanisches Pharmaunternehmen, dass das Medikament zur Behandlung einer Coronainfektion eingesetzt wird.

 Während das Medikament Ivermectin in Deutschland keine Zulassung für die Behandlung von COVID-19 hat, gibt es gute Therapieerfolge in anderen Ländern wie bspw. Brasilien und Indien. Das japanische Pharmaunternehmen Kowa hat mit dem Antiparasitikum Studien zur Wirksamkeit gegen die Coronavariante Omikron durchgeführt und festgestellt, dass es eine antivirale Wirkung hat.

In einer Pressemitteilung (pdf) vom 31. Januar heißt es, dass sich Ivermectin in In-vitro-Studien als wirksam gegen Omikron erwiesen habe. Kowa führt derzeit auch eine klinische Phase-3-Studie zur Behandlung von COVID-19-Patienten mit Ivermectin durch.

Antivirale Wirkung

Das Unternehmen, das mit der Kitasato-Universität in Tokio zusammenarbeitet, erklärte, dass Ivermectin bei allen „mutierten Stämmen“ einschließlich Alpha, Delta und Omikron „die gleiche antivirale Wirkung“ hat. Ivermectin unterdrücke die Invasion des Virus und hemme seine Replikation.

„Es wird erwartet, dass [Ivermectin] als therapeutisches Medikament (Tablette) für alle neuen Coronavirus-Infektionskrankheiten eingesetzt werden kann“, heißt es in dem Bericht.

Ivermectin wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit über 30 Jahren zur Behandlung von Parasitenbefall eingesetzt. Freiwillige Helfer haben das Medikament in afrikanischen Ländern verteilt, wo es sich als äußerst wirksam erwiesen habe, heißt es in dem Kowa-Bericht.

Weltweit haben 22 Länder den Einsatz von Ivermectin für die Behandlung von COVID-19 auf der Grundlage mehrerer Studien ganz oder teilweise zugelassen.

Kontroverse Diskussion in den USA

In den USA wird das Medikament derzeit kontrovers diskutiert. Die Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat die Verwendung von Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 nicht genehmigt, obwohl das Medikament bei Menschen zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt wird. Die Behörde prangerte die Verwendung des Mittels öffentlich an.

Auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) weigerte sich die FDA zu antworten. Die Fragesteller hatten um die Offenlegung von Berichten über Nebenwirkungen gebeten.

Unterdessen wurde in New Hampshire ein Gesetzentwurf zur Behandlung von COVID-19 mit Ivermectin vorgelegt. Damit würde der Bundesstaat der erste des Landes, der die COVID-19-Behandlung mit dem Arzneimittel gestattet und es als rezeptfreies Medikament anbietet.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass Leben gerettet würden, wenn Ivermectin in menschlicher Qualität für COVID-Patienten zur Verfügung stünde“, sagte die republikanische Abgeordnete Leah Cushman, die auch Krankenschwester ist, der Epoch Times über ihren Gesetzentwurf HB3005.

Gegner der Verwendung von Ivermectin behaupten, dass das Medikament extrem gefährlich ist. „Ich würde niemals wollen, dass dieses Medikament mir oder meiner Familie verschrieben wird, und würde gegen jeden gerichtlich vorgehen, der es meinen Angehörigen empfiehlt“, schrieb Dr. David Levine vom Dartmouth-Hitchcock Medical Center in seiner schriftlichen Stellungnahme zum Gesetzentwurf. (mk/EET)