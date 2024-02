„Kaye bat mich, ihr beim Sterben zu helfen“

Kaye wurde in den 1950er-Jahren geboren, als es gängige Praxis war, die Thymusdrüse zu bestrahlen, um sie schrumpfen zu lassen. Die Schulmedizin ging davon aus, dass eine vergrößerte Thymusdrüse zum „Krippentod“ führen würde. Anstatt also Kayes Thymusdrüse von selbst schrumpfen zu lassen, bestrahlte ihr Arzt sie, was zur Folge hatte, dass ihr Immunsystem vollständig zerstört wurde.

Kaye war nicht allein. Schätzungsweise 500.000 amerikanische Säuglinge und Kinder wurden bestrahlt, bevor diese Praxis gestoppt wurde.

Perfekte Stärkung des Immunsystems

Das nicht funktionierende Immunsystem forderte bei Kaye einen hohen Tribut. Jeder Virus, der auftauchte, schwächte sie, und sie litt in der Folge an bakterieller Bronchitis und Lungenentzündung. Die Ärzte verschrieben immer stärkere Antibiotika, und der Teufelskreis ging weiter. Kayes Körper starb einen langsamen Tod, bis ihr Immunsystem 1994 am Ende war. Sie war körperlich und seelisch am Boden zerstört, sodass Kaye mich eines Tages bat, ihr beim Sterben zu helfen.

Gemeinsam wandten wir uns dem Gebet zu. Eines Tages wurden unsere Gebete erhört, als ein Kollege bei einem Geschäftstreffen „Kolostrum“ erwähnte. Allein die Erwähnung dieses Wortes ließ mich aufhorchen. Ich hatte viele Sommer auf der Farm meines Großvaters verbracht, und in diesem Moment wurde mir klar, was ich bereits wusste.

Ein neugeborenes Kalb oder Fohlen würde mit Sicherheit sterben, wenn es nicht innerhalb der ersten 24 Stunden die Kolostralmilch seiner Mutter bekäme. Darüber hinaus gibt jedes Säugetier, auch der Mensch als säugendes Lebewesen, seinen Neugeborenen Kolostrum, um ihnen Immunität zu verleihen und Wachstumsfaktoren bereitzustellen, die für Wachstum und Entwicklung notwendig sind.

Ich kaufte etwas getrocknetes Kolostrumpulver zum Selbstanrühren, und obwohl Kaye sich zunächst sträubte, es zu nehmen, gab sie in ihrer Verzweiflung nach. Innerhalb weniger Tage war ihr chronisches leichtes Fieber verschwunden und die Schwellung ihres verstauchten Knies ging zurück. Das war für Kaye – und für mich – das Ereignis, das ihr Leben am meisten veränderte. Sie brauchte keine gefährlichen Antibiotika mehr.

Daher entstand mein Wunsch, mehr über Kolostrum zu erfahren und der Welt davon zu berichten. Meine Karriere im Finanzwesen endete abrupt und ich konzentrierte mich ganz darauf, für meine Frau da zu sein.

Vom Abfallprodukt zum Heilmittel

Ich begann, über Kolostrum zu recherchieren und entdeckte schnell, dass es eine Fülle von Veröffentlichungen gab. Ich erfuhr auch, dass Kolostrum als Abfallprodukt angesehen wurde. Da neugeborene Kälber nur eine kleine Menge benötigten, um die Vorteile zu nutzen, warfen die Milchbauern den Rest weg.

Da kein konkreter Bedarf bestand und das Kolostrum nur kurze Zeit haltbar war, gaben mir die örtlichen Landwirte das Kolostrum umsonst. So begann meine Suche nach einer brauchbaren Konservierungsmethode, da es damals keine gab.

Ich fand schnell heraus, dass die herkömmliche Pasteurisierung das Kolostrum unwirksam machte, da Kayes Symptome immer wieder auftraten. Schließlich gelang es mir, Methoden zu entwickeln, die es ermöglichten, im großen Stil das Kolostrum haltbar zu machen, ohne dass es seine Wirkkraft verlor.

Jetzt konnte ich Kolostrum für Kaye und Zehntausende Menschen, die Ähnliches erlitten wie sie, zur Verfügung stellen. Dank meiner „Wiederentdeckung“ des Kolostrums verbrachten Kaye und ich nach diesem lebensverändernden Tag im Jahr 1994 viele wunderbare Jahre miteinander. Heute wird Rinderkolostrum weltweit für die Gesundheit des Immunsystems und des Magen-Darm-Traktes eingesetzt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „‚Kaye Asked Me to Help Her Die’l“. (deutsche Bearbeitung jw)