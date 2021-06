Lauterbach räumt Corona-Irrtümer ein: „Glatte Fehleinschätzungen“ – ohne jegliche Evidenz

In den Medien omnipräsent, polarisiert der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit seinen oftmals alarmierenden Aussagen und Prognosen wie kaum ein Zweiter. Aber kann man sich auf seine Äußerungen rund um Impfungen, Intensivstationen und Kinder verlassen? Wohl nicht immer.

In einem Bericht dokumentierte die „Bild“-Zeitung die „10 größten Corona-Irrtümer“ des SPD-Gesundheitsexperten und Epidemiologen Karl Lauterbach und konfrontierte ihn mit dessen eigenen Thesen. Lauterbach räumte in den meisten Fällen seine Fehlaussagen ein. Ein Ausschnitt:

Mitte April behauptete Lauterbach, dass die Patienten auf Intensivstationen immer jünger werden. Im Talk bei Maybrit Illner hatte Lauterbach gesagt: „Diejenigen, die jetzt auf Intensivstationen behandelt werden, sind im Durchschnitt 47 bis 48 Jahre alt. Die Hälfte von denen stirbt. Viele Kinder verlieren ihre Eltern. Das ist eine Tragödie.“

Zum damaligen Zeitpunkt wusste man das Alter der Intensivpatienten aber scheinbar gar nicht. Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Politikerin Judith Skudelny fiel schlicht aus: Bei der Übermittlung der Intensivbetten wurden keine Daten zum Alter der Patienten erfasst. Das Alter sei in der Statistik bislang nicht „als erforderlich angesehen“ worden.

Eine Grafik des RKI vom 7. Mai veranschaulicht, dass das Durchschnittsalter der Betroffenen deutlich über Lauterbachs Angabe lag.

Zudem sprächen die Todeszahlen des Statistischen Bundesamtes gegen die Aussage Lauterbachs, schreibt die „Bild“ und listet die exakte Anzahl der Toten in den unterschiedlichen Altersklassen auf.

Lauterbach räumt „glattweg eine Fehleinschätzung“ ein. Bei seinem Verweis habe es sich um eine persönliche Schätzung gehandelt – ohne jegliche Evidenz.

Meine Einschätzung kam durch persönliche Gespräche zustande, die ich mit den Leitungen von Intensivstationen geführt habe. Zum Glück ist es dann nicht so gekommen, wie ich nach diesen Gesprächen befürchtet hatte.“

Staubsaugerbeutel seien das beste Material, um Atemschutzmasken selbst herzustellen, erklärte Lauterbach bei Markus Lanz am 9. April 2020.

Hersteller Swirl warnte vor Gesundheitsschäden: In ihren Beuteln kommen Zink-Pyrithion und Aktivkohle zum Einsatz. Auch laut dem Drogeriemarkt dm sei Vorsicht geboten. Die Staubsaugerfilter der Eigenmarke enthielten Substanzen, die gesundheitsschädigend sein können, wie das antibakteriell wirkende Pulver Polymer. Werde der Beutel aufgeschnitten und das Pulver eingeatmet, könnte das beträchtliche gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Auf sein Statement angesprochen, sagte Lauterbach:

Nicht alle Staubsaugerbeutel enthalten diese schädlichen Stoffe. Außerdem war das lediglich ein Vorschlag, was man in der Not machen könnte.“