Leiden Sie unter Migräne? Vier einfache Methoden zur Linderung der Ursache

Wenn westliche Medikamente versagen, kann die Traditionelle Chinesische Medizin neue Perspektiven in der Migränebehandlung bieten, indem sie die Rolle der Leber und des emotionalen Wohlbefindens in den Fokus rückt.

Kopfschmerzen plagen viele Menschen und sind oft mehr als nur ein lästiges Übel. Sie können ein Indikator für ernsthafte Gesundheitsprobleme sein. Anstatt die Symptome lediglich mit Schmerzmitteln zu lindern, die andere unangenehme Nebenwirkungen verursachen können, ist die Behandlung der Ursachen der effektivere Weg für langfristig positive Ergebnisse.

Die westliche Medizin hat verschiedene Arten von Kopfschmerzen identifiziert. Hierzu gehören Migräne, Spannungskopfschmerzen, Clusterkopfschmerzen und Kopfschmerzen durch Medikamentenüberdosierung. Spannungskopfschmerzen sind die häufigsten, Migränen zweifellos die quälendsten. Weltweit wird geschätzt, dass mehr als eine Milliarde Menschen an Migränekopfschmerzen leiden.

Die Lokalisierung des Schmerzes kann bei der Diagnose von Migräne eine wichtige Rolle spielen. Sie werden häufig als Schmerzen im Stirnbereich, oberhalb der Augen, im Bereich der Augenbrauen, über den Augenlidern oder im oberen Gesichtsfeld beschrieben. Migräneschmerzen treten meist nur auf einer Seite des Kopfes auf, auch wenn es Fälle von bilateralen, symmetrischen Kopfschmerzen gibt.

Migränen sind neurovaskuläre Kopfschmerzen – hauptsächlich verursacht durch eine übermäßige Erweiterung oder Verengung der Blutgefäße im Kopfbereich. Einige Patienten berichten auch von visuellen Symptomen vor dem Einsetzen der Schmerzen wie dem Sehen von Blitzen oder hellen und dunklen Flecken. Es gibt zudem Berichte von Schmerzen im oberen Kopfbereich oder im Nacken und den Schultern während des Migräneanfalls. Die Beachtung dieser vielschichtigen Symptome ist entscheidend für die Entwicklung einer effektiven Behandlungsstrategie.

Die Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin auf Migräne

Während die westliche Medizin Kopfschmerzen und insbesondere Migräne überwiegend aus neurologischer und vaskulärer Sicht betrachtet, bietet die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) eine alternative Perspektive. Die TCM geht von einem komplexen Meridiansystem im menschlichen Körper aus, durch das diese Qi-Energie zirkuliert. Durch dieses System sind die inneren Organe mit verschiedenen Teilen des Körpers verbunden.

Laut TCM ist die Ursache einer Migräne eng mit dem Zustand der Leber und der Gallenblase verknüpft. Die Hauptursache wird in der Regel als Stagnation des Leber-Qi (Lebensenergie) identifiziert, was darauf hindeutet, dass die Energie, die sich um die Leber zentriert, nicht reibungslos fließt.

Wenn westliche Medizin an ihre Grenzen stößt

Trotz der Vielfalt an Medikamenten, die die westliche Medizin zur Verfügung stellt, gibt es Fälle, in denen diese Therapieansätze scheitern. Ein solcher Fall ereignete sich in unserer Klinik: Ein Patient mit schwerer Migräne fand trotz verschiedenster Medikamente keine Linderung. Die Diagnose aus dem Blickwinkel der Traditionellen Chinesischen Medizin lautete deshalb auch: schwere Stagnation des Leber-Qi.

Im Verständnis der TCM ist der Lebermeridian eng verknüpft mit der Regulierung von Emotionen und Schlaf. Häufige Wutausbrüche und emotionale Instabilität können daher das Leber-Qi negativ beeinflussen. Unser Patient hatte im Laufe seines Lebens mehrere traumatische Ereignisse erlebt, die eine Ansammlung von unterdrückter Wut und Ressentiments zur Folge hatten.

Solche emotionalen Ballaststoffe können langfristige körperliche Auswirkungen haben – darunter Migräne, aber auch eine Fettleber, Gallenblasenerkrankungen und bei Frauen Gebärmuttererkrankungen. Wenn diese negativen Emotionen nicht aufgelöst werden, ist keine Besserung in Sicht.

Daher sollte, um die Migräne wirklich anzugehen, die emotionale Stagnation aufgelöst werden. Dies kann durch verschiedene Methoden erreicht werden:

Das Loslassen von Ressentiments

Ein simpler Akupressur-Trick kann hier Wunder wirken. Man drückt mit dem Mittelfinger der rechten Hand den Puls unter dem Daumen der linken Hand, während die linke Handfläche gegen die Stirn gedrückt wird. Dabei lässt man unangenehme Erlebnisse Revue passieren, um sie emotional zu verarbeiten und loszulassen. Geistige Umorientierung

Ärgerliche Alltagssituationen sollten nicht als Last, sondern als Chance zur Weiterentwicklung gesehen werden. Laut TCM ist die „spirituelle Praxis“ die beste Medizin für die Seele. Entspannende körperliche Aktivität

Tai Chi oder Qigong, besonders im Freien ausgeübt, können die Leber beruhigen und das Qi ins Gleichgewicht bringen. Einfache Entspannungsübungen: Für diejenigen, die Entspannung suchen, kann eine Tasse frisch gebrühter Tee und das Hören beruhigender Musik, etwa von einer chinesischen Zither, sehr hilfreich sein.

Das Verständnis für die Traditionelle Chinesische Medizin kann neue Wege bei der Behandlung von Migräne eröffnen, besonders wenn konventionelle westliche Therapien scheitern. Die Betonung liegt auf einer ganzheitlichen Herangehensweise, die nicht nur die Symptome, sondern auch die zugrunde liegenden emotionalen und energetischen Ungleichgewichte behandelt.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Suffering From Migraines? 4 Simple Methods to Ease the Root Cause“ (Deutsche Bearbeitung kr)