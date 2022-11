Männliche Fruchtbarkeit nimmt mit rasantem Tempo ab

Israelische Studie führt Daten vergangener Jahrzehnte zusammen. Spermienkonzentration um über 50 Prozent gesunken.

Die männliche Fruchtbarkeit nimmt in einem „besorgniserregenden Maß“ ab. Dies zeigt eine Studie, die in der vergangenen Woche in der Zeitschrift „Human Reproduction Update“ veröffentlicht wurde. Forscher unter der Leitung des israelischen Epidemiologen Hagai Levine betonten auf Grund der Ergebnisse die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen, heißt es auf der Plattform „LifeSiteNews“.

Ziel müsse die Ergründung der „internationalen Krise“ sein. Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Beeinträchtigung der männlichen Reproduktionsgesundheit seien „dringend erforderlich“, fordern die Autoren.

Gleiches Bild auf sechs Kontinenten

Ein Teil der in der Studie veröffentlichten Daten stammen aus den Jahren 2014 bis 2019. So analysierten Wissenschaftler dabei sowohl die Spermienkonzentration (SC) als auch die Gesamtzahl der Spermien (TSC). Diese Resultate führten sie mit Untersuchungsergebnissen aus den Jahren zwischen 1973 und 2018 zusammen.

Der Studie zufolge ist die Spermienkonzentration bei Männern zwischen 1973 und 2018 um durchschnittlich 51,6 Prozent zurückgegangen. Bei der Gesamtzahl war der Rückgang mit 62,3 Prozent noch dramatischer.

Nach Angaben von „Human Reproduction Update“ fasst die aktuelle Meta-Analyse Daten aus 223 Studien von 57.168 Männern zusammen. Verfügbar waren Daten aus 53 Ländern, die sich auf sechs Kontinente verteilen.

Bedeutendes Problem für die öffentliche Gesundheit

Zuvor hatte die Zeitschrift 2017 eine Meta-Analyse veröffentlicht, die auf Studien aus den Jahren 1981 bis 2013 basierte. Die aktuelle Ausarbeitung erweitert diese Ergebnisse, indem sie Daten von Männern aus Süd- und Mittelamerika, Asien und Afrika einbezieht.

Die Auswertung des Materials hat ergeben, „dass sich dieser weltweite Rückgang im 21. Jahrhundert in beschleunigtem Tempo fortsetzt“. So habe der Rückgang der männlichen Fruchtbarkeit seit dem Jahr 2000 stärker zugenommen, vermuteten Forscher bereits 2017. Daher sei dieser Umstand nun als „ein bedeutendes Problem für die öffentliche Gesundheit anerkannt“.

Chemikalie hemmt männliche Hormone

In den vergangenen Jahren habe die stetig sinkende männliche Fruchtbarkeit für Diskussionen und Besorgnis gesorgt. So berichtete im April 2021 „LifeSiteNews“ im April 2021 über ein Buch der Fruchtbarkeitsforscherin Shanna Swan, die die Ursache des Problems in der Exposition gegenüber Chemikalien namens Phthalate sieht. Studien hätten gezeigt, dass diese Chemikalien die männlichen Hormone hemmen und zu Fruchtbarkeitsproblemen führen können.

Impfung wirkt sich negativ auf Männer und Frauen aus

Eine neuere Debatte zeigt nun auch die Auswirkungen der COVID-19-Impfung auf die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen auf. In einer im Juni 2022 veröffentlichten israelischen Studie stellten Forscher fest, dass die Fruchtbarkeit von Männern noch Monate nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff um 15,1 Prozent abnimmt. Das entspricht zwölf Millionen Spermien pro Milliliter, wie Epoch Times berichtete.

Nach rund fünf Monaten hatten sich der Studie zufolge die Spermien wieder „erholt“. Eine weitere Untersuchung zeigte zudem auf, dass die Impfung auch einen negativen Einfluss auf den weiblichen Menstruationszyklus hat. Darüber berichtete Epoch Times ebenfalls.

Geburtenrückgang weit mehr als zehn Prozent

Den Einfluss der Impfung auf die Fruchtbarkeit bestätigt auch „LifeSiteNews“. Das Bild sei weltweit dasselbe: Neun Monate nach Beginn der Impfprogramme war ein „deutlicher Rückgang“ der Lebendgeburten bei 18- bis 49-jährigen zu beobachten. Dies sei vor allem in Ländern mit hohen Impfraten der Fall gewesen. Es seien im ersten Halbjahr 2022 „weit über zehn Prozent“ weniger Kinder geboren worden als in den Vorjahren.