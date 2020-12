Inhaltsstoffe von grünem Tee, Trauben und dunkler Schokolade blockieren SARS-CoV-2

Grüner Tee, Muskateller-Trauben und dunkle Schokolade statt umstrittener Impfung? Forscher der Staatlichen Universität North Carolina haben verschiedene Inhaltsstoffe gefunden, die Teile des SARS-CoV-2 „hemmen oder deaktivieren“ können.

Chemische Verbindungen in Lebensmitteln oder Getränken wie grünem Tee, Muskateller Trauben und dunkler Schokolade können sich an ein bestimmtes Enzym oder eine Protease im SARS-CoV-2 binden und dessen Funktion blockieren. Zu diesem Ergebnis kommen Biologen der North Carolina State University.

Schwerpunkt des Labors sei es, Nahrungsmittel oder Heilpflanzen zu finden, „die entweder die Anheftung eines Virus an menschliche Zellen oder die Vermehrung eines Virus in menschlichen Zellen hemmen“.

Für ihre in „Frontiers in Plant Science“ veröffentlichte Studie führten die Forscher sowohl Computersimulationen als auch Laborstudien durch. Insbesondere pflanzenchemische Verbindungen mit starken entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften provozierten eine Reaktion an der „Haupt-Protease“ (Mpro) des neuartigen Coronavirus.

Coronavirus mit gesunden Lebensmitteln „vergiften“

Proteasen sind wichtig für die Gesundheit und Lebensfähigkeit von Zellen und Viren, erklärte der Hauptautor der Studie und Professor für Pflanzen- und Mikrobenbiologie De-Yu Xie. Wenn Proteasen gehemmt werden, könnten Zellen viele wichtige Funktionen – wie zum Beispiel die Replikation – nicht ausführen.

Bezüglich des Coronavirus erklärt Professor Xie weiter: „Mpro […] wird benötigt, damit sich das Virus replizieren und assemblieren kann. Wenn wir diese Protease hemmen oder deaktivieren können, wird das Virus sterben.“

Computersimulationen zeigten, dass die untersuchten chemischen Verbindungen aus grünem Tee, zwei Muskateller Traubensorten, Kakaopulver und Zartbitterschokolade in der Lage waren, sich an verschiedene Stellen von Mpro zu binden.

Ein Teil von Mpro sieht wie eine „Tasche“ aus, „die durch die chemischen Verbindungen gefüllt wurde“. Dadurch verlor die Protease ihre wichtige Funktion.

Schokolade nur dritte Wahl – Tee und Trauben effektiver

Anschließende in vitro Laborversuche zeigten ähnliche Ergebnisse. Die chemischen Verbindungen in grünem Tee und Muskateller Trauben waren sehr erfolgreich bei der Hemmung der Mpro-Funktion. Chemische Verbindungen in Kakaopulver und dunkler Schokolade reduzierten die Mpro-Aktivität nach Angaben der Forscher um etwa die Hälfte.

Grüner Tee enthält fünf getestete chemische Verbindungen, die sich an verschiedene Stellen in der Tasche an Mpro binden. Diese Stoffe „überwältigen das Virus im Wesentlichen, um seine Funktion zu hemmen“, so Professor Xie. Muskateller Trauben enthalten diese hemmenden Chemikalien in ihren Schalen und Kernen.

Pflanzen verwenden diese Verbindungen, um sich selbst zu schützen, daher sei es nicht überraschend, dass Pflanzenblätter und -schalen diese nützlichen Verbindungen enthalten.

(Mit Material der Staatlichen Universität North Carolina)