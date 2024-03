Studie: Veränderung des Menstruationszyklus nach COVID-19-Impfung

Forscher bestätigten in einer kürzlich erschienenen Studie, dass COVID-19-Impfstoffe mit Veränderungen im Menstruationszyklus in Verbindung stehen.

Im Rahmen der Studie, die im Fachjournal für Geburtshilfe und Gynäkologie am 1. März veröffentlicht wurde, fanden Forscher der Oregon Health & Science University heraus, dass Frauen, die in der ersten Hälfte ihres Menstruationszyklus eine COVID-19-Impfung erhielten, eher Veränderungen in der Zykluslänge erfahren als diejenigen, die den Impfstoff in der zweiten Hälfte erhielten.

Die Forscher verwendeten Daten von 20.000 Nutzerinnen einer von der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) genehmigten Verhütungs-App, um die Auswirkungen des Impfstoffs auf den Zyklus zu bestimmen. Die meisten der analysierten Frauen waren unter 35 Jahre alt, während 28 Prozent aus Nordamerika, 33 Prozent aus Europa und weitere 32 Prozent aus dem Vereinigten Königreich stammten, berichteten sie.

Wie der Zeitpunkt der COVID-19-Impfung den Menstruationszyklus beeinflusst

Die analysierten Daten der Frauen umfassten sowohl geimpfte als auch nicht geimpfte Personen. Von den geimpften Frauen erhielten 63 Prozent einen mRNA-Impfstoff, so die Studie.

Frauen, die zwischen dem 5. und 14. Tag ihres Zyklus, also in der follikulären Phase, geimpft wurden, verzeichneten nach der ersten oder zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs durchschnittlich eine um einen Tag längere Menstruationszyklusdauer im Vergleich zu ihrer üblichen Zykluslänge vor der Impfung, erklärten die Studienautoren.

Diejenigen, die den Impfstoff in der zweiten Zyklushälfte erhielten oder die nicht geimpft waren, erlebten hingegen keine Veränderungen in ihrem Zyklus.

Die Autoren ergänzten, dass mittlerweile zahlreiche Belege darauf hindeuten, dass der COVID-19-Impfstoff mit vorübergehenden Veränderungen im Menstruationszyklus auf einer breiten Bevölkerungsebene in Verbindung gebracht werden kann. Sie betonten jedoch auch, dass die genauen Ursachen für diese Veränderungen in der Zykluslänge durch den Impfstoff noch weiter erforscht werden müssen.

Unerwartete Blutungen

Bereits Anfang 2022 haben andere Forscher festgestellt, dass etwa 42 Prozent der geimpften Frauen eine stärkere Menstruationsblutung erlebten. Auch Frauen, die normalerweise nicht menstruieren, berichteten von unerwarteten Blutungen nach der Impfung. Dies betraf vor allem Frauen in der Postmenopause und solche, die Hormonpräparate zur Unterdrückung der Menstruation einnehmen – bei zwei Dritteln der postmenopausalen Frauen und bei etwas weniger als zwei Dritteln der Frauen unter Hormonbehandlung kam es zu diesen Blutungen.

Die meisten Befragten erhielten einen mRNA-Impfstoff von Moderna oder Pfizer. Einige erhielten jedoch auch Impfstoffe von Novavax, Johnson & Johnson und AstraZeneca, wie aus der Studie hervorgeht.

„Wir konzentrierten unsere Analyse auf diejenigen, die regelmäßig menstruieren, und auf diejenigen, die derzeit nicht menstruieren, aber in der Vergangenheit menstruiert haben. Zu dieser Gruppe gehörten postmenopausale Frauen und solche unter Hormontherapien, die die Menstruation unterdrücken, bei denen Blutungen besonders überraschend sind“, sagte Kathryn Clancy, Professorin für Anthropologie an der University of Illinois Urbana-Champaign, in einer Erklärung zu den damaligen Studienergebnissen.

Pfizer-Mitarbeiter warnt

Vor etwa einem Jahr äußerte ein Mitarbeiter von Pfizer in einem verdeckten Video gegenüber einem Reporter von Project Veritas seine Besorgnis über mögliche Nebenwirkungen der mRNA-Impfung in Bezug auf den Menstruationszyklus.

„Es gibt Unregelmäßigkeiten bei den Menstruationszyklen. Das muss in Zukunft genauer untersucht werden, denn das ist schon besorgniserregend“, sagte der Pfizer-Mitarbeiter im Video und fügte hinzu, dass es „nicht in den Zyklus eingreifen sollte“.

„Ich hoffe, wir entdecken nicht irgendwann etwas wirklich Schlimmes“, fügte er später hinzu.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „COVID-19 Vaccines Can Affect Menstrual Cycle, Researchers Find“. (deutsche Bearbeitung kr)