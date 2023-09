Verstecktes Risiko: Warum Bauchfett schlecht für Ihr Herz ist

Überschüssiges Bauchfett kann ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Es beeinflusst das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und sogar bestimmte Krebsarten deutlich.

Viszeralfett ist eine Art von Bauchfett, das die inneren Organe im Bauchraum umgibt. Während es normal und notwendig ist, dass der Körper etwas Fett zur Energiegewinnung und Isolierung speichert, kann ein Überschuss an Viszeralfett der Gesundheit schaden.

Einer der Gründe dafür ist, dass Viszeralfett Entzündungen im Körper verursachen kann. Chronische Entzündungen wurden mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmten Krebsarten. Viszeralfett ist nicht einfach nur ein passiver Energiespeicher; es ist aktiv am Stoffwechsel beteiligt. Das heißt, es produziert Hormone und andere Botenstoffe, die Entzündungen im Körper beeinflussen können.

Zum Beispiel kann ein Überschuss an Viszeralfett zu einer Überproduktion von Zytokinen führen, die Entzündungen auslösen können. Dies kann in einer chronischen niedriggradigen Entzündung resultieren, bei der der Körper ständig in Alarmbereitschaft ist, selbst in Abwesenheit einer Bedrohung.

Darüber hinaus kann Viszeralfett zur Insulinresistenz führen, einem Zustand, bei dem die Zellen des Körpers weniger empfindlich auf Insulin reagieren. Insulinresistenz kann zu einer erhöhten Entzündung führen, indem sie die Freisetzung von mehr Zytokinen und anderen entzündlichen Molekülen verursacht. Eine im Journal of Clinical Investigation veröffentlichte Übersicht stellt fest, dass entzündliche Moleküle die normale Funktion von Fettzellen stören können, was zu einer erhöhten Fetteinlagerung führt. Zudem kann eine Entzündung auch die Ansammlung von Viszeralfett fördern.

Das tückische an Viszeralfett ist, dass man viel davon haben kann, ohne dass es äußerlich sichtbar ist. Infolgedessen können einige Menschen von außen dünn erscheinen, aber im Inneren überschüssiges Fett haben – mit anderen Worten, außen dünn, innen fett – und würden unter denselben Gesundheitsproblemen leiden wie übergewichtige Menschen.

Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Ein Überschuss an Viszeralfett wurde mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) in Verbindung gebracht. Dies liegt daran, dass chronische Entzündungen die Blutgefäße schädigen und zur Entstehung von Arteriosklerose führen können. Bei diesem Zustand lagert sich Plaque in den Arterien ab, was den Blutfluss verringert und das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht.

Eine im „Journal of the American College of Cardiology“ veröffentlichte Studie, die fast 1.000 Teilnehmer über einen Medianzeitraum von 9,1 Jahren verfolgte, fand heraus, dass Viszeralfett ein besserer Indikator für das Risiko von HKE ist als das Gesamtkörperfett oder der Body-Mass-Index (BMI).

Eine andere Studie, die im Fachjournal „Frontiers in Neurology“ erschienen ist, hat herausgefunden, dass Viszeralfett, das eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Bauchfettleibigkeit spielt, einen deutlichen Einfluss auf das Risiko für ischämische Schlaganfälle hat. Ischämische Schlaganfälle entstehen, wenn die Blutzufuhr zu einem Teil des Gehirns unterbrochen wird. Das Risiko erhöhte sich dabei um den Faktor 1,30 pro zusätzlichem Kilogramm an Viszeralfett.

Außerdem hat die Studie gezeigt, dass Viszeralfett auch einen deutlichen Einfluss auf die Entstehung von bestimmten Arten von Schlaganfällen hat, die als kardioembolische Schlaganfälle bekannt sind.

Bauchfett und Typ-2-Diabetes

Da Viszeralfett (Bauchfett) zur Insulinresistenz führen kann, spielt es auch eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes. Eine in der Fachzeitschrift „Nutrients“ veröffentlichte Studie, die die Daten von fast 6.000 Erwachsenen analysierte, fand heraus, dass Viszeralfett ein stärkerer Indikator für das Diabetesrisiko ist als der Body-Mass-Index (BMI) oder der Taillenumfang.

Laut einer systematischen Übersicht von zehn Langzeitstudien, die im „International Journal of Clinical Practice“ veröffentlicht wurde, erhöht abdominale Fettleibigkeit, auch bekannt als viszerale Fettleibigkeit, das Risiko für Typ-2-Diabetes erheblich. Insgesamt haben Menschen mit abdominaler Fettleibigkeit ein 114 Prozent höheres Risiko Typ-2-Diabetes zu entwickeln im Vergleich zu Personen, die nicht viszeral fettleibig sind.

Überschüssiges Bauchfett kann Krebs verursachen

Chronische Entzündungen wurden ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Arten von Darm-, Brust- und Prostatakrebs in Verbindung gebracht. Obwohl der genaue Mechanismus noch nicht vollständig verstanden ist, wird angenommen, dass chronische Entzündungen die DNA schädigen und das Risiko für Mutationen erhöhen können, die zu Krebs führen.

Entzündungsmoleküle, die von Viszeralfett produziert werden, können Zellen schädigen und zu Mutationen führen, die wiederum Krebs auslösen können.

Laut einer Studie, die im „International Journal of Molecular Sciences“ veröffentlicht wurde, ist viszerale Fettleibigkeit ein signifikanter Risikofaktor für viele Krebsarten, einschließlich Bauchspeicheldrüsen-, Dickdarm-, Brust-, Nieren- und Prostatakrebs. Neben chronischen Entzündungen kann eine übermäßige Menge an Viszeralfett zu Stoffwechselstörungen führen, die wiederum den Verlauf von Krebs beeinflussen können.

Eine in der Zeitschrift „Translational Cancer Research“ veröffentlichte Studie, die 234 südkoreanische Brustkrebspatientinnen und 211 Frauen ohne Brustkrebs als Kontrollgruppe untersuchte, fand heraus, dass viszerale Fettleibigkeit das Brustkrebsrisiko bei postmenopausalen Frauen um 150 Prozent erhöhte.

Nach der Untersuchung von mehr als 120 Teilnehmern stellte eine in der Zeitschrift „Obesity Research“ veröffentlichte Studie fest, dass Teilnehmer mit höherem Viszeralfett ein 360 Prozent höheres Risiko für die Entwicklung von Prostatakrebs hatten als Teilnehmer mit relativ geringem Bauchfett.

Eine gesunde Ernährung kann das viszerale Fett erheblich reduzieren

Die effektivsten Methoden zur Reduzierung von Viszeralfett sind Ernährung, Bewegung und Änderungen des Lebensstils.

Eine in „International Journal of Obesity“ veröffentlichte Studie hat festgestellt, dass eine Ernährung reich an Vollkornprodukten, Obst und Gemüse mit niedrigeren viszeralen Fettwerten in Verbindung steht. Im Gegensatz dazu waren frittierte Lebensmittel, Alkohol, rotes Fleisch, zuckerhaltige Getränke und raffinierte Getreide mit höheren viszeralen Fettwerten und/oder einem größeren Taillenumfang verknüpft.

Eine zweijährige Studie in der Zeitschrift „Nutrients“ mit 624 gesunden Teilnehmern ergab, dass sieben Nährstoffe das viszerale Fett signifikant reduzieren können. Diese Effekte waren unabhängig von BMI und Taillenumfang. Die Nährstoffe sind lösliche Ballaststoffe, Mangan, Kalium, Magnesium, Vitamin K, Folsäure und Pantothensäure. Daher könnte eine pflanzenbasierte Ernährung dabei helfen, viszerales Fett zu reduzieren.

Eine in der Fachzeitschrift „Current Obesity Reports“ veröffentlichte Studie ergab, dass die mediterrane Ernährung das viszerale Fett erheblich reduzieren kann. Die Mittelmeerdiät zeichnet sich durch einen hohen Verzehr von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen, Getreide und nativem Olivenöl aus sowie durch einen moderaten Verzehr von Milchprodukten, Fisch und Geflügel.

Sport kann effektiv viszerales Fett reduzieren

Sport, einschließlich Ausdauertraining und Krafttraining, ist ebenfalls eine effektive Möglichkeit, viszerales Fett zu reduzieren.

Eine systematische Meta-Analyse analysierte 15 Artikel mit 852 Teilnehmern, die mit CT-Scans oder MRTs untersucht wurden, um das viszerale Fett der Probanden zu bewerten. Forscher fanden heraus, dass moderates bis intensives Ausdauertraining das höchste Potenzial hat, viszerales Fett bei übergewichtigen Erwachsenen zu reduzieren, selbst ohne eine kalorienreduzierte Diät. Insbesondere kann nach 12 Wochen Ausdauertraining bei übergewichtigen erwachsenen Frauen mehr als 30 Quadratzentimeter Fett und bei Männern mehr als 40 Quadratzentimeter Fett reduziert werden.

Eine weitere systematische Übersicht, veröffentlicht im Fachjournal „Advances in Nutrition“, analysierte 43 Studien mit insgesamt 3.552 Teilnehmern und stellte fest, dass Ausdauertraining und Krafttraining effektiv Bauchfett reduzieren können. Darüber hinaus kann die Kombination von Ausdauertraining und Krafttraining effektiver sein als jede der beiden Methoden allein.

Eine im „Journal of Diabetes Research“ veröffentlichte Studie ergab, dass hochintensives Intervalltraining (HIIT) effektiver bei der Reduzierung von viszeralem Fett ist als moderates kontinuierliches Training (MICT). Die Studie beobachtete 43 übergewichtige und fettleibige Probanden über 12 Wochen und fand heraus, dass diejenigen, die an HIIT teilnahmen, signifikant mehr viszerales Fett reduzierten als diejenigen, die an MICT teilnahmen.

Lebensstil entscheidend

Neben Ernährung und körperlicher Aktivität können auch andere Faktoren des Lebensstils erheblich dazu beitragen, viszerales Fett und Entzündungen zu reduzieren. Eine Studie, die im „Journal of the American College of Cardiology“ veröffentlicht wurde, ergab, dass Teilnehmer, die nur vier Stunden pro Nacht schliefen, eine Zunahme des abdominalen viszeralen Fetts um 11 Prozent erlebten verglichen mit Teilnehmern, die eine durchschnittliche Menge an Schlaf bekamen und bis zu neun Stunden pro Nacht schlafen durften.

Ein weiterer Forschungsartikel, der in den „Annals of Nutrition and Metabolism“ veröffentlicht wurde und fast 1.000 männliche Teilnehmer umfasste, stellte einen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und höheren Werten an viszeralem Fett fest. Diese Studie entdeckte zudem, dass ein Alkoholkonsum von 14 oder mehr Standardgetränke pro Woche das Risiko für das metabolische Syndrom erhöhen könnte.

Noch eine weitere Studie, die im Fachjournal „Diabetes Care“ veröffentlicht wurde, untersuchte nahezu 3.000 Teilnehmer und kam zu dem Ergebnis, dass ein gesunder Lebensstil – der regelmäßige körperliche Aktivität, eine ausgewogene Ernährung und das Nichtrauchen einschließt – mit niedrigeren Werten an viszeralem Fett in Verbindung steht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reduzierung von viszeralem Fett durch bewusste Ernährung und gezielte körperliche Aktivität dazu beitragen kann, Entzündungen zu minimieren und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Indem wir bewusste Entscheidungen in Bezug auf unseren Lebensstil treffen, können wir das Risiko chronischer Erkrankungen senken und unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden positiv beeinflussen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

