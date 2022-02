„Geimpft, doppelt geimpft, geboostert“ – Komikerin lobt Impfungen und kollabiert

US-Komikerin Heather McDonald brach kürzlich während eines Bühnenauftritts zusammen. Das Kuriose: Ihr Kollaps ereignete sich, kurz nachdem sie ihre vielen Impfungen aufgezählt hatte. Auch ein ZDF-Kameramann erlitt kürzlich einen Schwächeanfall und konnte nicht mehr arbeiten. Weltweit scheinen sich ähnliche Fälle zu häufen.



Die in den USA berühmte Komikerin Heather McDonald kollabierte am Montag während eines Bühnenauftritts. Bei der ausverkauften Aufführung in der Stadt Tempe, im US-Bundesstaat Arizona, erwähnte sie gleich zu Beginn ihres Programms ihren Impfstatus. Dabei zählte sie die vielen Impfungen auf, die sie in letzter Zeit erhalten habe.

„Ich bin geimpft, doppelt geimpft, geboostert … mit Grippeimpfung und Gürtelroseimpfung, und habe COVID nicht bekommen, und Jesus liebt mich am meisten“, erzählte McDonald nur Augenblicke vor ihrem Sturz.

Mit der Aufzählung der vielen Impfungen, die sie kürzlich angeblich erhalten hatte, wollte McDonald vielleicht demonstrieren, wie unbedenklich die neuartigen, experimentellen Vakzine sind. Allerdings verlief dieser Plan nicht wie erhofft. Denn nur Sekunden später verlor die Komikerin ihr Bewusstsein und brach auf der Bühne zusammen, wie eine Videoaufnahme zeigt.

Stand up comedian Heather McDonald made a joke about having 3 experimental covid jabs plus more and how they haven’t harmed her. She then collapses on stage, fracturing her skull as she hits the floor. pic.twitter.com/cZkrqm5gKN

— Based UK 🇬🇧 (@Based__UK) February 9, 2022