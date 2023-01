VIDEO: Mutter von 4 Kindern teilt historische Haarpflegetipps für längeres, kräftigeres und gesünderes Haar

Katherine Niven, begeisterte Anhängerin des viktorianischen Zeitalters, erzählt, sie verdanke ihre schönen Locken der historischen Haarpflege, durch die ihr Haar lang und glänzend geworden sei. Nachdem sie ihr Leben lang sehr unzufrieden mit ihren brüchigen Haaren gewesen war, beschloss die 28-jährige Mutter von vier Kindern aus Ontario, Kanada, vor sechs Jahren, ihre Haarpflegeroutine vollkommen zu verändern.

Das allererste, was sie tat, war, ihre Haare „sehr kurz“ zu schneiden. Sie war den Spliss und das brüchige Haar leid und hielt einen Neuanfang für das Beste. Als Nächstes hörte Niven auf, handelsübliche Haarprodukte zu verwenden, und wusch ihr Haar mit Rhassoulerde (naturreine Tonerde). Sie entwirrte ihre Haare nicht mehr im nassen Zustand, denn wenn sie nass sind, verlieren die Strähnen viel von ihrer Stärke und können leichter brechen. Zudem ist eine Bürste mit Wildschweinborsten zu einem ihrer wichtigsten Ac­ces­soires geworden.

Die abgeänderte Pflegeroutine zeigte Erfolge. Nivens Haar wuchs von ihrem Kinn bis zu den Hüften und ist kräftiger und glänzender als je zuvor, sagt sie. Allerdings, so Niven, gab es zunächst eine lange Übergangszeit.

„Eine Zeit lang sah mein Haar sogar noch schlechter aus als vorher“, sagte sie in einem Interview mit der Epoch Times. „Das lag zum Teil daran, dass ich immer noch nicht wusste, wie ich mein Haar pflegen sollte, ohne die Verwendung all der kostspieligen Conditioner und Stylingprodukte.“

Uralte Haarbehandlung

Inspiriert von der Art und Weise, wie viktorianische Frauen ihr Haar behandelten, entdeckte die begeisterte Bloggerin, die auch einen beliebten YouTube- und Instagram-Kanal betreibt, in denen hauptsächlich viktorianische Schneidertechniken vorgestellt werden, die Geheimnisse eines sanfteren Ansatzes für die Haarpflege. Als Niven feststellte, dass Frauen in der Vergangenheit in der Regel viel längeres Haar hatten als die Menschen von heute, dachte sie sich, dass sie irgendetwas richtig gemacht haben müssen:

„Da sie keinen Zugang zu modernem fließenden Wasser hatten und nicht oft badeten, verließen sie sich nicht darauf, ihr Haar jeden Tag zu waschen“, sagte Niven. „Stattdessen lernten sie, ihr Haar im trockenen Zustand zu pflegen, wie zum Beispiel das allabendliche Ausbürsten der Haare mit einer Bürste, die Staub und Schmutz sehr gut aus dem Haar entfernt und außerdem den Talg [natürlicher Schutz] besser verteilt.“

Da die viktorianischen Frauen auch keine Haartrockner hatten, hörte auch die moderne Mutter und Hausfrau auf, ihr Haar zu erhitzen – außer wenn sie in Eile ist.

„Ich betrachte mein Haar jetzt als etwas Lebendiges, wie eine Pflanze“, sagt sie. „Und so wie ich meine Zimmerpflanzen nicht der Hitze aussetzen möchte, will ich auch meine Haarsträhnen nicht mit Hitze behandeln, denn das trocknet sie aus und macht sie spröde.

„Mir ist klar, dass viele Leute ihre Glätteisen wegen all der Frisurmöglichkeiten lieben, aber für mich ist es das nicht wert. Ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, die Haare auch ohne Hitze zu formen.“

Stattdessen wickelt Niven ihre gewaschenen Haare einfach in ein altes T-Shirt aus Baumwolle – wie einen Turban – und lässt sie bis zu einer Stunde lang ruhen, bevor sie sie an der Luft trocknen lässt.

Bewusste Entscheidungen

Da sie von Natur aus sehr dickes, lockiges Haar hat, erinnert sich Niven auch daran, dass sie als Kind stundenlang mit dem Entwirren beschäftigt war und vor Schmerzen weinte. Da sie das einzige Kind in ihrer Klasse mit solch lockigem Haar gewesen war, wurde sie in der Schule oft gehänselt.

Als Teenager dann wollte Niven nur noch so wie ihre Gleichaltrigen sein, was dazu führte, dass sie zu einer ganzen Reihe von handelsüblichen Lotionen und Kuren griff, die versprachen, die Krause zu bändigen.

„Ich habe viel Geld für all diese Produkte ausgegeben, um mein natürliches Haar zu kaschieren und es so aussehen zu lassen, wie ich es haben wollte“, sagt sie. „Sogar im Sommercamp, einem sehr rustikalen Camp, wo wir direkt am See waren, musste ich alle meine Pflegemittel mitnehmen. Wenn ich nicht alle meine Haarpflegeartikel dabei hatte, fühlte ich mich sehr unsicher.“

Niven verlor nicht nur ihr Selbstvertrauen, sondern war auch zunehmend frustriert darüber, dass ihr Haar, obwohl sie es nicht schneiden wollte, nur eine bestimmte Länge erreichen konnte. Erst als sie ihr erstes Kind bekam, begann sie, bewusster mit Chemikalien umzugehen und die Produktpalette zu überdenken, die sie täglich verwendete.

„Zu diesem Zeitpunkt hörte ich auf, all diese Präparate zu verwenden, und machte mich auf die Suche nach einer natürlichen Pflege für mein Haar“, sagt sie. „Ich war so abhängig von diesen Produkten, aber die meisten kommerziellen Mittel verbessern die Gesundheit des Haares nicht wirklich – sie schaffen nur einen Anschein von Vitalität, weil sie das Haar mit allen möglichen Dingen beschichten, um es eventuell ein wenig glänzen zu lassen.“

Niven erkannte auch, dass ihre Haarbehandlung zu einer Schwächung der Haarstruktur führte und echtes Wachstum verhinderte. „Die Art und Weise, wie ich mit meinem Haar umgegangen bin, war generell lieblos“, sagt sie. „Ich mochte mein Haar nicht, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich zu grob damit umgegangen bin und es nicht gepflegt habe.“

Neben der Verwendung von mineralstoffreicher Rhassoul-Tonerde und Ölen spült sie ihr Haar mit Apfelessig aus, um einen gesunden Glanz zu erzielen.

„Wenn man mit den Grundlagen des Haarewaschens auf die alte Art beginnt“, sagt sie, „kann die Verwendung von Rhassoul-Tonerde ein wenig Ausprobieren erfordern. Die Mischung sollte nicht zu dickflüssig sein und eine schlammartige Konsistenz haben, sondern eher wässrig“. „Eine viertel Tasse Tonpulver auf zwei Tassen Flüssigkeit ist ungefähr richtig und lässt sich leicht ausspülen“, sagt sie. „Für alle Haartypen empfehle ich, die Tonerde ein oder zwei Minuten einwirken zu lassen, damit sie Zeit hat, das Haar vollständig zu reinigen.“

Das Auftragen von Öl auf das Haar sollte ein wesentlicher Bestandteil der Haarpflegeroutine sein. Öle sollten sowohl auf die Haarlängen als auch auf die Kopfhaut aufgetragen werden. „Öle sind sehr individuell. Menschen mit feinem oder glattem Haar verwenden besser ein leichtes Öl, während Menschen mit lockigem Haar – wie ich – stärkere Öle wie Kokosnuss-, Rizinus- oder Olivenöl verwenden können“, sagt sie.

Ebenso wichtig ist es, sich richtig und nahrhaft zu ernähren. Niven sagt, dass sie im Laufe der Jahre gelernt hat, wie wichtig es ist, „auf eine sehr traditionelle Weise zu essen“.

„Ich versuche, viele sehr nährstoffreiche Lebensmittel zu essen aus biologischem Anbau. Ich esse viele Eier, Butter, Knochenbrühe, all das ist mir wichtig“, sagt sie. „Für mich war es wichtig, dass meine Haare wirklich gesund sind“, sagt sie. „Sie sind kräftiger, widerstandsfähiger, weniger spröde und brechen nicht mehr so leicht. Ich habe viel weniger Spliss. Und das alles, ohne dass ich einen ganzen Haufen kommerzieller Haarprodukte verwenden muss.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „VIDEO: Mom of 4 Shares Historical Hair Care Tips to Grow Longer, Stronger, Healthier Hair“.