Idyllische Täler, mystische Waldpfade, herrliche Heidelandschaften. Dazwischen ein paar Schafe. Outdoor-Fans haben die schönsten Wanderwege Deutschlands 2022 gewählt. Epoch Times stellt vier Gewinnerwege vor.

Raus aus dem Großstadtdschungel, rein ins grüne Abenteuer: Dass das Wandern nicht ausschließlich des Müllers Lust ist, steht spätestens seit den Lockdowns während der Corona-Pandemie fest. In der Corona-Krise erlebte Wandern einen regelrechten Boom. Die Menschen zieht es raus aus ihren vier Wänden und rein ins üppige Grün. Klar, unberührte Natur weiß die Seele zu beruhigen und Bewegung sorgt sowieso für gute Laune und einen gesunden Körper. Während das Stoffwechsel- und Immunsystem angekurbelt und der Blutdruck gesenkt wird, kann die abwechslungsreiche Schönheit von Mutter Natur schon mal für Schnappatmung sorgen und Wanderherzen verzaubern.

Schöne Natur gibt es in Deutschland reichlich. Aus diesem Grund lässt das Fachblatt „Wandermagazin“ alljährlich über die schönsten Wanderwege Deutschlands abstimmen. Routine beim Wandern kommt so gar nicht erst auf. Aus 100 eingereichten Vorschlägen nominierten eine Fachjury und ein Expertenteam 25 Wege in den Kategorien „Tagestouren“ und „Mehrtagestouren“. Insgesamt 46.432 Wanderfans – so viele wie noch nie – stimmten ab. Wir möchten Ihnen die Gewinner vorstellen:

Platz 1 (Mehrtagestour) – Albschäferweg, Schwäbische Alb

Eine Kombination aus faszinierenden Felsformationen, idyllischen Tälern und spannender Kulturgeschichte: Auf den ersten Platz hat es der Albschäferweg in Baden-Württemberg geschafft. Er ist Deutschlands schönste Mehrtagestour. Wer sich auf die traditionellen Spuren von Schäferinnen und Schäfern begeben möchte, ist hier goldrichtig.

Der 158 Kilometer lange Weitwanderweg führt durch typische Landschaftsräume der Schwäbischen Alb, vorbei an herausragenden kulturellen Stätten wie dem Steiff-Museum, dem Archäopark Vogelherd im UNESCO-Welterbegebiet Lonetal, dem eindrucksvollen Kloster Neresheim und vorbei an Zeugen der Erdgeschichte wie dem Meteoritenkrater Steinheimer Becken.

Erholen kann sich manch erschöpfter Wanderer am Flüsschen Brenz – eine Runde Wassertreten im frischen Quellwasser macht müde Wanderbeine wieder munter.

Länge: 158 Kilometer in 10 Etappen

Schwierigkeitsgrad: mittel

Platz 1 (Tagestour) – Gipfel- und Aussichtstour, Thüringer Wald

Zum ersten Mal seit der Einführung des Rankings „Deutschlands schönster Wanderweg“ im Jahr 2004 gewinnt ein Wanderweg im Bundesland Thüringen die Auszeichnung zum Publikumsliebling: Der „Rundwanderweg 1 Gipfel- und Aussichtstour“ rund um Bad Tabarz ist die beliebteste Tageswanderung der Deutschen.

350 Höhenmeter müssen auf dem 11 Kilometer langen Wanderweg bewältigt werden. Unterwegs lassen beeindruckende Kletterfelsen und Gesteinsformationen das Wanderherz höher schlagen und man spaziert durch lichten Mischwald. Man atmet die reine Bergluft Thüringens und genießt traumhafte Weitsichten wie an der Zimmerberghütte, an der Hexenbank und an der Langen Bank. Im Bärenbruchsgraben, einer romantischen und sehr naturbelassenen Schlucht, ist Trittsicherheit gefragt.

Erfrischen lässt es sich herrlich am Lutherbrunnen und der Kneipp-Anlage „Arenarisquelle“ mit Kneipp-Tretbecken und Barfußpfad. Gegen Ende der Strecke passiert man das Mineralienmuseum, wo Besucher faszinierende Kristalle, Meteoriten, Fossilien und Rohmineralien erwarten.

Schwierigkeitsgrad: mittel

Dauer: ca. 3:45 h

Platz 2 (Tagestour) – Hiwweltour Aulheimer Tal (Rheinland-Pfalz)

Was, um Himmels willen, ist ein Hiwwel? Namensgeber dieser Tour sind die zahlreichen Hügel (rheinländisch: „Hiwwel“), die das Landschaftsbild prägen. Nicht umsonst wird die Weinregion Rheinhessen das „Land der tausend Hügel“ genannt. Dieser Rundwanderweg von gut 13 Kilometern hat es auf Platz zwei geschafft und führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft, durch Weinberge, naturbelassene Wälder, Wiesen und vorbei an Tälern und Bächen.

Eine Besonderheit auf der Strecke ist der hübsche Weinort Flonheim mit vielen historischen Gebäuden, guter Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten auf Weingütern und seinem berühmten Wahrzeichen: dem „Trullo“. Das weiß getünchte Rundhaus mit dem spitz zulaufenden Dach im Stil seiner apulischen Verwandten ist ein beliebter Picknickplatz in den Weinbergen und heiß begehrtes Fotomotiv.

Schwierigkeitsgrad: mittel

Länge: 13,3 Kilometer

Dauer: ca. 3:45 h

Platz 3 (Tagestour) – Rotweinwanderweg (Rheinland-Pfalz)

Dem Winzer bei der Traubenlese über die Schulter schauen, den Blick bei einem schmackhaften Rebensaft über das Ahrtal schweifen lassen: Diese Tour – ein Schmaus für Augen und Gaumen – macht’s möglich. Er gewährt Einblick in das bekannteste Rotweinanbaugebiet Deutschlands, das im vergangenen Jahr von einer Jahrhundertflut heimgesucht wurde, und ist gespickt mit historischen und kulinarischen Highlights wie der Burg Are und dem Weingut Kloster Marienthal.

Die Tour startet am Bahnhof Altenahr und erstreckt sich über 36 Kilometer bis nach Bad Bodendorf. An manchen Wegstrecken geht es steil bergauf, oben in den Weinbergen angelangt läuft man auf gut ausgebauten Wanderwegen und teils durch schattigen Wald. Die Weinberge sind terrassenartig angelegt, erinnern an exotische Reisfelder und leuchten je nach Jahreszeit in den schönsten Farben.

Schwierigkeitsgrad: mittel

Länge: 36,4 Kilometer sportlich an einem Tag oder genussvoll in drei Etappen

Dauer: ca. 10 h

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 60, vom 03. September 2022.