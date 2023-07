USA: Versteckte Textnachrichten enthüllen, wie Wissenschaftler das Narrativ über Herkunft von COVID-19 diktierten

Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images

Das P4-Labor auf dem Gelände des Wuhan Institute of Virology in Wuhan, Provinz Hubei, China, am 13. Mai 2020. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images

Bekannte Wissenschaftler, darunter Dr. Anthony Fauci, haben die Theorie des Laborunfalls als Ursprung der Corona-Pandemie lange geleugnet. Chatprotokolle zeigen jedoch, dass sie privat anders dachten.

Am 11. Juli berichtete englischsprachige Epoch Times darüber, dass die Republikaner des Repräsentantenhauses zwei Textnachrichten veröffentlichten, aus denen hervorgeht, dass sich eine Gruppe prominenter Wissenschaftler zusammentat, um den Ursprung der COVID-19-Pandemie zu leugnen und China zu schützen.

Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Nachrichten nur ein Ausschnitt einer viel größeren Zusammenstellung von Textnachrichten sind, die offenbar von den Republikanern des Repräsentantenhauses zurückgehalten wurde. Die zusätzlichen Nachrichten enthalten einige der bisher wichtigsten Beweise dafür, dass der Ursprung von COVID-19 gezielt vertuscht wurde.

Die neuen Nachrichten wurden von Francisco de Asís de Ribera entdeckt, einem Online-Forscher. Ihm war aufgefallen, dass die Bilder der Textnachrichten in der PDF-Version des jüngsten COVID-Ursprungsberichts der Republikaner des Repräsentantenhauses abgeschnitten waren. Wenn man sie als Ganzes [in MS Word] vergrößert, sieht man viel mehr Nachrichten.

Es ist nicht klar, ob die Republikaner des Repräsentantenhauses die Absicht hatten, die weiteren Textnachrichten für eine zukünftige Veröffentlichung zurückzuhalten oder sie unwissentlich die beschnittenen Nachrichten nahmen.

„Proximal Origin“-Papier stützt offizielles Narrativ

Die Textnachrichten stammen von einer Slack-Gruppe der Autoren des „Proximal Origin“-Papiers. Dr. Anthony Fauci, der damalige Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), gab das Papier in Auftrag. Es wurde zu einem der meistzitierten wissenschaftlichen Dokumente aller Zeiten und diente Fauci und den Medien als Beweis, dass das Corona-Virus [SARS-Cov-2] aus der Natur stammt.

Die neu aufgedeckten Textnachrichten stammen vom 2. und 6. Februar 2020. Interessanterweise hatte Fauci am 1. Februar eine Telefonkonferenz einberufen, mit dem angeblichen Zweck, einen Plan zu entwickeln, um die Theorie des Laborunfalls zu widerlegen und das Narrativ des natürlichen Ursprungs zu fördern.

Die neuen Nachrichten offenbaren deutliche Widersprüche zwischen den öffentlichen und privaten Ansichten der Autoren von „Proximal Origin“ über die Entstehung von COVID-19. In „Proximal Origin“ behaupten die Autoren, dass „SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder absichtlich manipuliertes Virus ist“. Ein „laborbasiertes Szenario“ sei nicht „plausibel“.

Slackgruppen-Chats offenbaren wahre Meinung der Autoren

In ihrer privaten Slack-Gruppe räumen sich die Autoren jedoch ein, dass das Virus wahrscheinlich aus einem Labor stammt.

„Das Hauptproblem ist, dass ein versehentliches Entweichen in der Tat sehr wahrscheinlich ist – es ist keine Randtheorie“, schrieb Hauptautor Kristian Andersen vom Scripps Institut in einer Nachricht an seine Mitautoren.

In Bezug auf die Gain-of-Function-Forschung (GOF) am Wuhan Institut für Virologie schrieb Andersen in der privaten Chat-Gruppe: „Im Rahmen der SARS-GOF-Studien entwickelt sie aus einer Laune heraus ein Reverse-Genetik-System für ihr Fledermausvirus“.

Diese Aussage steht in direktem Widerspruch zu den Behauptungen in „Proximal Origin“. Darin behaupten die Autoren, dass COVID-19 nicht aus einem Labor stammen konnte, da es nicht die Sequenz eines zuvor veröffentlichten Virus enthielt. In einer anderen Nachricht erklärte Andersen, dass Gain-of-Function-Experimente „außerordentlich gefährlich“ seien und dass „es nur einen Fehler braucht“.

Über die Art und Weise, wie das Wuhan Labor seine Experimente durchführte, sagte Andersen zu den anderen Autoren, dass es „völlig verrückt“ sei, Gain-of-Function-Experimente auf „BSL-3 [Biosicherheitsstufe 3] oder weniger“ durchzuführen. Tatsächlich führte das Wuhan Labor Coronavirus-Experimente auf Biosicherheitsstufe 2 durch, was der Biosicherheitsstufe einer Zahnarztpraxis entspricht.

Natürlicher Ursprung sehr unwahrscheinlich

In einer weiteren privaten Slack-Nachricht an seine Mitautoren scheint Andersen eines der Hauptargumente für einen Laborunfall zu unterstützen. Es ist nämlich schwer vorzustellen, dass ein hochansteckendes Virus ganz China durchquert, ohne eine Spur zu hinterlassen – von den Fledermaushöhlen in Südchina bis nach Wuhan –, und dann plötzlich vor der Tür eines Labors auftaucht, in dem sich die weltweit größte Sammlung von Fledermausviren befindet.

„Ich glaube, dass RaTG13 [eines der Viren, die sich im Besitz der Wuhan Labors befinden] aus Yunnan stammt. Das ist so weit von Wuhan entfernt, wie man in China nur sein kann“, sagte Andersen der Gruppe. „Wie groß sind die Chancen, bei dieser Entfernung ein Virus zu finden, das zu 96 % identisch ist?“

Andersen wusste offenbar auch von den umfangreichen Studien, die das Wuhan Labor vor der Pandemie veröffentlicht hatte und in denen beschrieben wird, wie am Institut verschiedene Viren manipuliert wurden.

„Meine Hauptsorge beim Lesen all dieser Papiere gilt den Dingen, die gemacht da werden, wie MERS-ähnliche Viren dazu zu bringen, Menschen zu infizieren, SARS-ähnliche Viren dazu zu bringen, Krankheiten zu verursachen und Menschen zu infizieren usw.“, schrieb Herr Andersen seinen Autorenkollegen.

Er fügte hinzu: „Bei all diesen Arbeiten liegt der Schwerpunkt sehr stark auf dem Spike-Protein.“

Die Furin-Spaltstelle als Indiz für manipuliertes Virus

Diese Aussage ist bemerkenswert, denn sie bedeutet, dass Andersen verstanden hat, dass die vor der Pandemie im Wuhan Labor durchgeführten Arbeiten sich auf Spike-Proteine – also auf den Teil des COVID-19-Virus, der eine anomale Furin-Spaltstelle enthält. Eine solche Stelle wurde bei natürlich vorkommenden Viren dieser Art noch nie beobachtet. Tatsächlich wies Andersen in einer E-Mail vom 31. Januar 2020 an Fauci auf genau diese Anomalie hin.

In einer anderen Nachricht deutet er an, dass jemand über ihm, mit höheren Bezügen, die finale Ausrichtung des „Proximal Origin“-Papiers bestimmte, obwohl er als Hauptautor des Papiers aufgeführt ist.

„Wegen des Vorhandenseins von Furin a posteriori gehe ich davon aus, dass aus Versehen freigegeben wurde, aber es liegt weit über meiner Gehaltsstufe, die letzten Schlussfolgerung zu machen“, schrieb Andersen laut einem Screenshot einer Textnachricht, die im Untersuchungsbericht der Republikaner enthalten ist.

Furin-Spaltstelle machte Virus hochansteckend für Menschen

Andersens Mitautor, Robert Garry von der Tulane Universität, schrieb unter Bezugnahme auf die höchst ungewöhnliche Furin-Spaltstelle, dass es „relativ einfach war, zwölf Basen einzubauen“. In Laiensprache ausgedrückt bedeutet „das Einfügen von Basen“, dass genetisches Material in ein Virus eingebaut wird. Die von Garry erwähnten zwölf Basen beziehen sich auf das Einfügen einer Furin-Spaltstelle, wodurch die Eigenschaft des Virus geschaffen wird, die COVID-19 so virulent macht.

Garry fuhr fort, dass „lässt mich annehmen, dass das Szenario einer Zellkulturpassage möglich/wahrscheinlich ist“. Die Zellkulturpassage ist Teil des Manipulationsprozesses von Viren in Laboren.

Ein weiterer Mitautor, Andrew Rambaut von der Universität Edinburgh, meldete sich ebenfalls zu Wort und erklärte, dass COVID „leicht“ aus einem Labor entwichen sein könnte und die Gruppe daher mit der Verbreitung ihrer Ergebnisse aufpassen sollte. Rambaut stimmte zu, dass der Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Virus und den Aktivitäten des Wuhan-Labors „wirklich verdächtig“ rieche, ermahnte die Gruppe jedoch, „von all den seltsamen Zufällen Abstand zu nehmen“.

Er fuhr fort: „Die Wahrheit wird nie ans Licht kommen (wenn es tatsächlich entwichen ist).“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “EXCLUSIVE: Hidden Messages in GOP Report Reveal How Scientists Shaped Narrative on COVID-19 Origins“ (deutsche Bearbeitung nh)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.