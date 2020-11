Das ist mit Biden zu erwarten: Masken als „neue Kaiserverehrung“ – Lockdown wird zu „Longdown“

Als ich jung war, war das Schlagwort der Linken „Autorität in Frage stellen“. Heute heißt es „der Autorität gehorchen“ – vorausgesetzt natürlich, die Linke macht die Regeln.

Sollte Joe Biden Präsident werden, wird die Linke das Sagen haben. Und zwar im großen Stil. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine Reihe zentralisierter COVID-19-Politiken erleben werden, die von der amerikanischen Bundesregierung auferlegt und durch eine Kombination aus Gesetzen, Medienpropaganda, Gruppendruck und Aktivismus im privaten Sektor durchgesetzt werden.

Masken-Mandate

Der ehemalige Vizepräsident Biden – er ist noch nicht offiziell zum Präsidenten gewählt – hat sich wiederholt für ein nationales Maskenmandat eingesetzt und schwankt dabei zwischen dem Zwang, uns alle mittels eines Exekutivbeschlusses – der verfassungsrechtlich zweifelhaft wäre – zur Maskierung zu zwingen, und der Unterwerfung von Gouverneuren und lokalen Beamten, solche Befehle zu erteilen.

Wie eine berühmte Persönlichkeit einmal sagte: „Welchen Unterschied macht das an diesem Punkt?“

Ich sehe den Widerstand gegen Masken nicht als etwas an, wofür es sich zu sterben lohnt, da der Eingriff in die persönliche Freiheit relativ gering ist. Aber sicherlich sollte jedes universelle Mandat durch wissenschaftliche Gewissheit hinreichend gerechtfertigt sein. Und es stellt sich heraus, dass die Wirksamkeit von Masken bei der Verhinderung der Ausbreitung von COVID wissenschaftlich nicht bewiesen ist, ungeachtet dessen, was Sie vielleicht auf CNN gehört haben. Ja, die Rechtgläubigkeit der öffentlichen Gesundheit und einige Studien behaupten, dass Masken die Übertragung reduzieren.

Aber das ist keine gesicherte Erkenntnis. So ergab beispielsweise eine Metaanalyse von Studien über den Einsatz von Masken und soziale Distanzierung, die im Juni in „The Lancet“ veröffentlicht wurde, dass es „kaum Gewissheit“ gibt, dass Stoff- und chirurgische Masken „zu einer starken Verringerung der Virusinfektion führen könnten“.

„Mögliche Folge?“ Eine derart unsichere Sache stellt kaum ein Gebot des Berges Zion dar, das ausreicht, um uns alle eine verbindliche Maskierungspolitik aufzuerlegen.

Aber was soll’s. Widerstand ist zwecklos. Ungeachtet ihres tatsächlichen präventiven Nutzens sind Masken zu mächtigen Ikonen des Strebens der Gemeinschaft nach Sicherheit geworden, zu einem sichtbaren Ausdruck des sozialen Zusammenhalts. Betrachten Sie es als die neue Kaiserverehrung, an der wir uns wie eine Prise Weihrauch, die ins Feuer der Alten geworfen wird, beteiligen, um unsere Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft zu demonstrieren. Wenn Sie daran zweifeln, versuchen Sie, ein Lebensmittelgeschäft ohne eine solche zu betreten.

Lockdowns

Zu Beginn der Pandemie sprach sich Präsident Donald Trump für einen 6-wöchigen Lockdown aus, um „die Kurve“ der Infektionen abzuflachen und dadurch zu verhindern, dass Krankenhäuser mit kritischen COVID-19-Fällen überhäuft werden. Die Taktik funktionierte, aber die Wirtschaft implodierte.

Dann verärgerte er das öffentliche Gesundheitswesen und die Medien, indem er den Schwerpunkt der Verwaltung auf die Öffnung der Wirtschaft verlagerte. Er bezeichnete den Lockdown „schlimmer als die Krankheit“, weil Selbstmorde, soziale Isolation, Opioidabhängigkeit und Missbrauch in der Familie zunahmen.

Biden hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und geschworen, einen weiteren Lockdown einzuführen, wenn „die Wissenschaftler“ dies raten. Es gibt kaum Zweifel daran, dass sie das tun werden. Tatsächlich rief der Bioethiker Ezekiel Emanuel – der Biden während der Kampagne beraten hat und gerade in seine neue beratende COVID-Task Force berufen wurde – zu einem 18-monatigen Lockdown auf, als die Krankheit erstmals auftrat.

Vor kurzem war er der Hauptverfasser eines offenen Briefes, in dem er die Verhängung einer zweiten und noch drakonischeren Schließung forderte: „Unwesentliche Geschäfte sollten geschlossen werden. Der Restaurantbetrieb sollte auf das Mitnehmen beschränkt werden. Die Leute sollten zu Hause bleiben und nur ausgehen, um Essen und Medikamente zu holen oder um Sport zu treiben und frische Luft zu schnappen.

Da Biden und die Demokraten gelobt haben, die Anti-Trumps der COVID-Politik zu sein, können Sie damit rechnen, dass Anfang nächsten Jahres ein erneuter nationaler Lockdown verhängt wird, falls Biden gewinnt.

Impfstoff-Mandat

Pfizer gab gerade die erfolgreiche Entwicklung eines COVID-Impfstoffs bekannt. Das ist eine großartige Nachricht, aber sie könnte auf eine erbitterte nationale Auseinandersetzung darüber hinauslaufen, ob das Impfen zur Pflicht gemacht werden sollte.

Bidens Leute werden dies wahrscheinlich empfehlen. Emanuel drängte einmal darauf, dass jedes Kind im Land zu einer jährlichen Grippeimpfung gesetzlich verpflichtet wird. Damit wissen wir, wo er steht. Auch die New Yorker Anwaltskammer hat gefordert, Impfungen zur Pflicht zu machen. So haben liberale Bioethiker – genau die Art von Befürwortern, die wahrscheinlich bereit sind, sich in die inneren Beratungen einer Biden-Administration einzumischen – sich bereits für die Entwicklung eines bundesweiten Impfregisters eingesetzt.

Es gab auch weit verbreitete Unterstützung für die Forderung, wonach wichtige Arbeitnehmer als Beschäftigungsbedingung geimpft werden müssen, eine Kategorie, die auch Arbeitnehmer in Lebensmittelgeschäften, Hotels und Restaurants einschließen würde.

Ein allumfassendes Bundesmandat wäre beispiellos. Einige glauben jedoch, dass es legal wäre. Der Harvard-Juraprofessor, Alan Dershowitz, behauptet zum Beispiel, dass ein Fall des Obersten Gerichtshofs von 1905 bereits ein landesweites Impfmandat als verfassungsmäßig bestätigt hat. In diesem Fall wurde jedoch festgestellt, dass die Bundesverfassung Lokalitäten nicht daran hindert, solche notwendigen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen, wenn die Umstände dies rechtfertigen – nicht, dass die Bundesregierung einen solchen Impfstoffauftrag landesweit unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten auferlegen könnte.

Vieles kann von der Zahl der Menschen abhängen, die sich bereitwillig impfen lassen würden. Wenn z.B. 80 Prozent den Impfstoff nehmen würden, könnten die zuständigen Behörden zu dem Schluss kommen, dass Zwang nicht notwendig ist. Sollte es jedoch erheblichen Widerstand geben, dann können wir erwarten, dass uns eine unheilige Allianz zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor dazu zwingen wird.

Unterdrückung abweichender Meinungen

So viel ist sicher. Wenn Biden eine COVID-Politik beschließt, wird sich das gesamte Medienestablishment mobilisieren, um abweichende Ansichten zu unterdrücken. Zum Beispiel, indem Skeptiker der herrschenden Meinung als „Wissenschaftsgegner“ oder Verschwörungstheoretiker gegeißelt werden.

Wir können auch erwarten, dass die sozialen Medien anderslautende Meinungen über Masken, Impfstoffe und andere COVID-Politiken unterdrücken werden. Wie kann ich das wissen? Weil sie es bereits tun.

Von Wissenschaftszeitschriften, die sich stark ideologisiert haben, kann auch erwartet werden, dass sie die Parteilinie vorantreiben – sowohl durch das, was sie veröffentlichen, als auch durch die Ablehnung von Studien oder Meinungsäußerungen, die den etablierten Kanon widerlegen, so dass es den Anschein hat, als seien sich alle „Experten“ über die offiziell gebilligte Politik einig. In der Tat könnte diese Unterdrückung bereits mit einer umstrittenen großen dänischen Maskenstudie geschehen, für die sich derzeit keine Zeitschrift finden lässt, die die Ergebnisse veröffentlichen würde.

Der kommende COVID-Kollektivismus wird nicht nur Krankheiten bekämpfen. Er wird auch der Regierung und ihren Verbündeten aus dem Privatsektor mehr Macht verleihen. Die große Unbekannte ist, ob die Amerikaner in einer Zeit der Pandemie eine solche sich aufblähende institutionelle Autorität in Frage stellen oder ihr sanftmütig gehorchen werden.

Über den Autor: Der preisgekrönte Autor Wesley J. Smith ist Vorsitzender des Center on Human Exceptionalism des Discovery Institute.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA mit dem Titel: If Biden Is Elected, Then Expect ‘Obey Authority’ COVID Collectivism (Deutsche Bearbeitung von nmc)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Unsere Buchempfehlung

Krankheiten wie COVID-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam: etwas läuft schief. Es läuft tatsächlich etwas sehr schief. Die Gesellschaft folgt - verblendet vom "Gespenst des Kommunismus" - einem gefährlichen Weg.

Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen.

Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte – die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren. Und: Es zeigt einen Ausweg. „Chinas Griff nach der Weltherrschaft“ wird im Kapitel 18 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]