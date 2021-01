Das Ziel der Transgender-Ideologie ist die Zerschlagung der Familie

In der neuen Biden Regierung werden die Weichen für die rechtliche Abschaffung von Müttern, Vätern und Familien auf gesetzliche Füße gestellt.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und ihre politischen Verbündeten haben einen äußerst kühnen Schritt unternommen, um Ausdrücke familiärer Beziehungen in der Sprache abzubauen.

Im Namen der Inklusivität könnten Begriffe wie „Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Cousine, Neffe, Nichte, Ehemann, Ehefrau, Schwiegersohn und Schwiegertochter“ aus den Protokollen und Erlassen des Repräsentantenhauses gestrichen werden.

Dieses Streichen von geschlechtsspezifischen Wörtern aus der öffentlichen Kommunikation würde die ganze Gesellschaft seismisch verändern, vor allem in Verbindung mit den anderen trans-inklusiven Initiativen.

Pelosi und ihre Verbündeten greifen die sozialistisch-feministische Ideologie von Shulamith Firestone der 1970er Jahre auf: „Es ist notwendig geworden, die Menschheit von der Tyrannei ihrer Biologie zu befreien“ und „den Geschlechtsunterschied selbst zu beseitigen, sodass genitale Unterschiede zwischen Menschen kulturell keine Rolle mehr spielen werden“.

„Männliche und weibliche Erscheinungsformen des menschlichen Körpers sollen grundsätzlich rechtlich nicht mehr anerkannt und kulturell nicht mehr wertgeschätzt werden.“

Wir marschieren seit Jahrzehnten auf diesem Weg und nähern uns nun dem Endziel: eine geschlechtslose Gesellschaft. Die Herabwürdigung der geschlechtsspezifischen Sprache im öffentlichen Raum ist ein bedeutender Schritt in Richtung „Befreiung der Menschheit von der Tyrannei ihrer Biologie“.

Mütter auf dem Müllhaufen der Geschichte

Firestone machte eine verblüffende Vorhersage. Sie erklärte freudestrahlend, dass, wenn die „Transsexualität“ zur rechtlichen und kulturellen Norm würde, „die Blutsbande der Mutter zum Kind schließlich durchtrennt“ würde.

Das wäre das triumphale „Verschwinden der Mutterschaft“. Und sie hatte Recht. Die rechtlichen Bewegungen rund um die Transgender-Ideologie bereiten den Weg für die rechtliche Ausgrenzung von Müttern, Vätern und Familien.

Firestones prophetische Vorhersage wurde in der Debatte über Transgender-Ideologie weitgehend übersehen. Wenn Frauen rechtlich verschwinden, werden auch Mütter verschwinden. Das Wort „Mutter“ ist eine geschlechtsspezifische Bezeichnung, das Gleiche gilt für Väter.

Wenn es nicht zwei spezifische, gesetzlich anerkannte Geschlechter gibt, wird es sehr kompliziert, Mütter und Väter – zusammen mit ihren elterlichen Rechten – rechtlich zu definieren. Damit wird die Zugehörigkeit der Kinder zu ihren Eltern zunehmend infrage gestellt und die Familie steht auf wackligen juristischen Beinen. Genau das soll erreicht werden.

Wenn die Bindung der Eltern an ihre Kinder geschwächt wird, schafft dies eine günstige Umgebung für staatliche Eingriffe und damit für sozialistisch-kommunistische Revolutionen. Deswegen rief Marx in seinem Kommunistischen Manifest offen zur „Abschaffung der Familie“ auf.

Die Abschaffung der Familie sorgt für eine Lücke, die gefüllt werden kann. Natürlich ist es unmöglich, eine solche Lücke adäquat zu füllen. Wenn wir die Zerstörung der Familie und die daraus zwangsläufig folgende Herrschaft des Staates vermeiden wollen, müssen wir uns der Aufhebung des biologischen Geschlechtes widersetzen.

Ablehnung der Anatomie

Der Vorstoß zur Abschaffung der Geschlechter scheint sich zu beschleunigen. Letztes Jahr versuchte ein Senatsausschuss des Staates Kalifornien, die Wörter „er“ und „sie“ während der öffentlichen Anhörungen zu verbieten. Das „Regenbogen-Wahlabkommen“ in den Niederlanden fordert, „die Anerkennung des Geschlechts abzuschaffen, wo immer dies möglich ist“.

Ein kürzlich erschienener Artikel in der renommiertesten medizinischen Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ besagt, dass die Geschlechtsabgrenzung auf Geburtsurkunden überdacht werden sollte, weil „die Zuweisung des Geschlechts bei der Geburt die Ansicht verewigt, dass das Geschlecht, definiert durch eine binäre Variable, natürlich, wesentlich und unveränderlich ist“.

Es wird immer schwieriger, mit den zahllosen Initiativen Schritt zu halten, die darauf abzielen, biologische Geschlechtsunterschiede zwangsweise zu unterdrücken.

Diese gesellschaftliche Umarmung der Transgender-Ideologie zielt auf die Ablehnung des menschlichen Körpers ab. Der Mensch manifestiert sich von Natur aus in zwei unterschiedlichen und komplementären Formen. Diese Rebellion gegen die Anatomie ist tragisch für die Transsexuellen, die ohnehin mit ihrer körperlichen Identität zu kämpfen haben. Sie untergräbt aber auch die inhärente, zweigleisige Dynamik von männlich und weiblich, die die Welt antreibt, ausgleicht und vorantreibt.

Wenn es rechtlich unmöglich wird, die beiden körperlichen Geschlechter anzuerkennen oder zu artikulieren, wie das Zusammenspiel dieser Geschlechter die grundlegenden Beziehungen schmiedet und aufrechterhält, durch die wir uns grundsätzlich definieren (Mutter, Vater, Sohn, Tochter), dann ist die zivilisierte Gesellschaft ernsthaft in Gefahr.

Was als Festakt für die Geschlechter begann, entpuppt sich als Beschluss zur Abschaffung der Geschlechterunterscheidung selbst. Das höhlt die ausschlaggebende Wiege der Menschheit, die Familie, aus. Wenn wir die Familie und damit die Zivilisation retten wollen, müssen wir die „geschlechtsspezifische Sprache“, die jetzt auf dem Spiel steht, schützen und verteidigen.

Kimberly Ells ist die Autorin von „The Invincible Family: Why the Global Campaign to Crush Motherhood and Fatherhood Can’t Win“ (Die unbesiegbare Familie: Warum die globale Kampagne zur Vernichtung von Mutter- und Vaterschaft nicht gewinnen darf). Sie ist politische Beraterin für Family Watch International, wo sie sich für den Schutz von Kindern vor Frühsexualisierung, die Verteidigung der elterlichen Rechte und die Förderung der Familie als grundlegende Einheit der Gesellschaft einsetzt. Kimberly ist eine begeisterte Forscherin und Autorin zu Familienthemen und hat Dossiers für die internationale Verbreitung verfasst. Sie schloss ihr Studium an der Brigham Young University mit einem Abschluss in Englisch ab. Sie ist verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Kontaktieren Sie sie unter [email protected] und InvincibleFamily.com.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf MercatorNet veröffentlicht. Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch: ha.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.