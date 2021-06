Die Wuhan-Vertuschung durch US-Präsident Joe Biden

Gerade hat man sich von der Offenbarung erholt, dass die Regierung unter US-Präsident Joe Biden eine Untersuchung des US-Außenministeriums zu den Ursprüngen von COVID-19 beendet hat. Da folgt auch schon der nächste Schlag: Biden versucht nun, die Vertuschung zu vertuschen.

Schauen wir uns einmal an, was die Regierung zuerst vertuscht hat und wie die Behörden jetzt vorgeben, etwas zu unternehmen, während sie in Wirklichkeit gar nichts tun.

Vergangenes Jahr hat die Trump-Regierung unter der Aufsicht von Außenminister Mike Pompeo eine Untersuchung begonnen, die aufzeigen sollte, wie COVID-19 sich auf der Welt verbreiten und eine globale Pandemie auslösen konnte. Eine Pandemie mit Millionen Toten, ruinierten Unternehmen und Existenzen.

Die Untersuchung sollte klären, ob COVID-19 wie ursprünglich behauptet vom Meeresfrüchtemarkt kam oder aus dem virologischen Labor in Wuhan, das unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas steht. Wie wir inzwischen wissen, ist das eine legitime und noch offene Frage.

Was die amerikanische Öffentlichkeit und Menschen auf der ganzen Welt nicht wissen: Die Virologen in Wuhan haben in Zusammenarbeit mit Virologen aus den USA und anderen Ländern eine sogenannte „Gain-of-Function“-Forschung betrieben. Im Klartext bedeutet das, tödliche Viren zu erschaffen bzw. tödliche Viren zu nehmen und sie im Labor ansteckender und tödlicher zu machen.

Ist es nicht unglaublich, dass wir erst jetzt, mehr als ein Jahr nach Beginn der weltweiten Epidemie, davon erfahren? Stellen Sie sich das Ausmaß der Täuschung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft vor, ganz zu schweigen von der US-Regierung und den Medien, die die Öffentlichkeit über etwas im Unklaren lassen, das so erschreckend relevant für ihr Leben ist. Digitale Medien verbannten und zensierten buchstäblich Leute, die auch nur andeuteten, dass COVID-19 ein Virus aus einem Labor sein könnte, und brandmarkten solche Ansichten als „widerlegt“ und „Verschwörungstheorien“.

Die Untersuchung von Pompeo ging jedoch über die Frage hinaus, woher das Virus stammt. Sie zielte auch darauf ab, eine zweite, nicht weniger beunruhigende Frage zu untersuchen: Hat das kommunistische chinesische Regime COVID-19 absichtlich als biologische Waffe freigesetzt? Um diese Frage zu beantworten, suchte Pompeos Team nach Beweisen für eine Zusammenarbeit zwischen Chinas Biowaffenprogramm und den Virologen in Wuhan.

Betrachten Sie einmal die Bedeutung dieser Nachforschungen und auch ihre Auswirkungen! Wie würden die US-Regierung und die Welt reagieren, wenn sich herausstellen würde, dass COVID-19 tatsächlich als biologische Waffe eingesetzt wurde? Das chinesische Regime hatte sicherlich die Möglichkeit dazu. Es hatte auch ein mögliches Motiv: Es wollte Donald Trump im Besonderen und die US-Wirtschaft im Allgemeinen zu Fall bringen und Chinas Machtposition in der Welt verbessern. Und schließlich: Wer würde bezweifeln, dass die Kommunistische Partei Chinas skrupellos genug ist, um zu so etwas Abscheulichem bereit zu sein?

Dennoch ist dies genau die Untersuchung, die das Biden-Team heimlich beendete. Ihre Begründung war, dass Trumps Untersuchung voreingenommen gewesen sei. Sie verstärke, was Trump selbst über die Ursprünge des Virus sagte, und sie wähle Fakten aus, um eine vorgefasste Theorie zu unterstützen. Da wir nicht wissen, was das Pompeo-Team herausgefunden hat, ist es unmöglich, diese Anschuldigungen zu bewerten.

Was wir jedoch wissen, ist, dass das Biden-Team seine eigenen Vorurteile hat. Biden selbst ist kompromittiert durch die höchst lukrativen Geschäftsbeziehungen seiner Familie in China. Die Familie Biden hat von Geschäften im Wert von Milliarden Dollar profitiert, und Hunter Bidens angeblicher Laptop enthält die klare Andeutung, dass der „große Mann“ – Biden selbst – einen Anteil bekommen hat. Während es zu weit gehen würde zu sagen, Biden ist Chinas Eigentum, ist es kaum eine Übertreibung zu behaupten, dass er China gegenüber finanziell verpflichtet ist.

So ist es kaum eine Überraschung, dass Biden versucht, das chinesische Regime vor seiner Verantwortung für COVID-19 zu schützen – sei es direkt oder indirekt. Unter heftigem Druck durch die Offenlegung der Vertuschung täuscht die Biden-Regierung nun jedoch eine erneute Untersuchung vor. Biden sagt, er habe die US-Geheimdienste gebeten, „ihre Bemühungen zu verdoppeln“, um herauszufinden, wo genau das Virus herkam.

Als man ihn jedoch drängte zu verraten, was er tun würde, damit das chinesische Regime den Zugang zu den Daten ermöglicht, sagte sein Team plötzlich, sie würden nichts tun. Vielmehr hofft Biden nun, dass die WHO mit etwas Neuem aufwartet – ungeachtet der Tatsache, dass diese Institution ja von den chinesischen Behörden kontrolliert wird.

Die Quintessenz ist, dass Bidens Regierung kein echtes Interesse daran zu haben scheint, das Thema zu forcieren. Sie scheinen mehr an einer gründlichen Untersuchung des 6. Januar interessiert zu sein als an einer so dringenden Angelegenheit der globalen Gesundheit und der nationalen Sicherheit der USA.

Selbst wenn, wie durch ein Wunder die Wahrheit herauskäme und sich herausstellte, dass China direkt verantwortlich war, was würde Biden tun? Die Antwort würde sicher lauten: nichts. Wie ausgesetzt, wie verletzlich, wie unsicher wir alle in den Händen dieser Regierung sind.

