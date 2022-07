London ist die am meisten überwachte Stadt des Westens

Wie wir inzwischen alle wissen, bleibt das, was in China geschieht, nicht länger dort. Ein Kommentar.

London ist eine Stadt, die für so viele Dinge steht: schlechtes Wetter, großartige Musik, mittelmäßiges Essen, einen schillernden Premierminister, den Buckingham Palace und Kameras. Ja, Kameras. Genauer gesagt, Überwachungskameras, die von Unternehmen mit engen Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas geliefert werden.

Natürlich kann man nicht über Überwachung sprechen, ohne Jeremy Bentham zu erwähnen, den englischen Philosophen und Erfinder des panoptischen Gefängnisses (das später von dem französischen Essayisten und Philosophen Michel Foucault verwendet wurde). Kurz gesagt, der Panoptizismus besagt, dass wir, die Menschen, nie wirklich wissen können, ob wir überwacht werden oder nicht. Wenn die Beobachter unsichtbar werden und sich in ihren panoptischen (wie auch elfenbeinernen) Türmen verschanzen, können wir sie nicht sehen. Aber sie können uns sehen.

Durch diese ständige Überwachung beziehungsweise die Vorstellung, ständig überwacht zu werden, glaubte Bentham, dass der Geist aller Bürger – unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Geschlecht und ihrer politischen Zugehörigkeit – grundlegend verändert werden könnte. Der Philosoph argumentierte, dass diese Form der Disziplinierung – oder genauer gesagt, der Selbstdisziplinierung – zu einer ängstlichen, höchst verdächtigen Gesellschaft führen würde. Er hatte recht. Mehr als 200 Jahre später hat er immer noch recht. Tatsächlich hatte er noch nie mehr Recht als heute.

Wie Wissenschaftler jedoch festgestellt haben, haben sich die Dinge seit den Tagen von Bentham geändert. Wir leben heute in einer post-panoptischen Gesellschaft. In den Worten des Theoretikers Masa Galič bot die erste Phase der Beobachtung, in der sowohl Bentham als auch Foucault auftraten, architektonische Theorien der Überwachung, die sowohl „physisch als auch räumlich ist und zentralisierte Mechanismen zur Überwachung von Subjekten beinhaltet.“

Heute ist die architektonische Überwachung jedoch weitgehend durch infrastrukturelle Überwachungsmethoden ersetzt worden. Genauer gesagt wurde sie durch infrastrukturelle Methoden verstärkt. Der physische Fußabdruck einer Person ist zwar immer noch von Bedeutung, verblasst aber im Vergleich zum digitalen Fußabdruck einer Person.

Dieser auch als digitaler Schatten bezeichnete Begriff bezieht sich auf eine Reihe von digitalen Aktivitäten, die in hohem Maße rückverfolgbar sind. Alles, was Sie sagen, tun und auf einem digitalen Gerät ansehen, kann bis zur Quelle zurückverfolgt werden. Mit anderen Worten: zu Ihnen. Der ominöse Schatten ist eng mit der Datenüberwachung verbunden, der Praxis der Beobachtung, Auswertung und Bewaffnung digitaler Daten im Zusammenhang mit Online-Aktivitäten.

Die zweite Phase der Überwachung

Bentham ist ein Synonym für die erste Phase der Überwachung. China ist ein Synonym für die zweite Phase. Fünf der zehn am meisten überwachten Städte der Welt befinden sich in China. Neun der zehn Städte befinden sich in Asien. Der einzige Ausreißer ist London, eine Stadt mit 1.138,48 Kameras pro Quadratmeile [1 Quadratmeile entspricht circa 2,59 Quadratkilometer].

Natürlich handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche CCTV-Kameras. Nein, diese Hightech-Monstrositäten sind mit einer Gesichtserkennungssoftware ausgestattet, die in der Lage ist, die Geometrie des Gesichts einer Person zu analysieren. Im Bruchteil einer Sekunde erstellen diese Kameras einen einzigartigen digitalen Code, besser bekannt als Gesichtsabdruck.

Diese Daten können laut HD Integrated Systems, dem Hersteller von Überwachungstechnologie, „gespeichert und verwendet werden“, und zwar auf die gleiche Weise, wie „andere biometrische Daten einschließlich Fingerabdrücken, Netzhautscans und Sprachaufzeichnungen“ verwendet und als Waffe eingesetzt werden. Die „Algorithmen für Gesichtsabdrücke“ verwenden die gesammelten Daten, um spezifische Details über das Gesicht einer Person einschließlich der Form von Kiefer und Nase zu identifizieren und zu analysieren. Diese Informationen werden dann in einer undurchsichtigen, zentralisierten Datenbank gespeichert.

Woher kommen die Kameras, die in London eingesetzt werden? Sie kennen die Antwort bereits.

Es ist China.

Wie die Autorin Sakshi Tiwari kürzlich feststellte, „scannen“ Hikvision und Dahua – zwei der größten Überwachungsunternehmen der Welt mit engen Verbindungen zur KP Chinas – derzeit den Londoner Himmel. Mit 41,88 Prozent ist die Kommunistische Partei der größte Anteilseigner von Hikvision.

Was wird mit all den gesammelten Daten gemacht? Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es Grund zu der Annahme, dass sie nach Peking zurückgeschickt und zur Entwicklung noch ausgefeilterer Algorithmen verwendet werden.

Besorgniserregend ist, dass das, was in London passiert, keine Anomalie ist. In den Vereinigten Staaten beispielsweise setzen immer mehr Regierungsbehörden Gesichtserkennungssoftware ein, um übermäßige Mengen an Daten über unscheinbare Bürger zu sammeln. Derzeit bauen die Ministerien für Landwirtschaft, Handel, Verteidigung, Heimatschutz, Gesundheit, Inneres, Justiz, Staat, Finanzwesen und Veteranenangelegenheiten ihre Gesichtserkennungssysteme eifrig aus.

In China, der Heimat invasiver Technologien, setzt die KP Chinas jetzt Gesichtserkennungssoftware ein, um „Anzeichen von COVID-19 zu erkennen“, wie die staatliche South China Morning Post berichtet. Wang Feng, ein Finanz- und Technikexperte, sagte der Post, dass das „Marktpotenzial“ für hoch entwickelte Gesichtserkennungskameras immens sei.

Wang glaubt, dass dieses Potenzial „nirgendwo sonst auf der Welt erreicht werden kann, da diese intelligenten Geräte in Großstädten weit verbreitet sein werden, um die strengen Vorschriften zur Viruskontrolle zu erfüllen“.

Nur in chinesischen Städten, richtig? Falsch!

Wie wir inzwischen alle wissen, bleibt das, was in China geschieht, nicht länger nur dort. China exportiert jetzt die invasivste Überwachungstechnologie von Südamerika bis ins südliche Afrika. Es exportiert diese Technologie auch in die Stadt London, was irgendwie passend erscheint. Schließlich war George Orwell, ein Mann, der sich mit Überwachung auskannte, durch Adoption ein Londoner .

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „London Is Now the Most Surveilled City in the Western World“ (deutsche Bearbeitung nmc)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 53, vom 16. Juli 2022.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.