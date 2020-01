Petra Paulsen: Neujahrsappell 2020 an die schweigende bürgerliche Mitte

Sie, ja Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sind hoffentlich gut und gesund ins Jahr 2020 gekommen. Einem Polizisten in Leipzig war dieses Glück gemäß „Bild“ leider nicht beschieden. Dieser musste nach einem Einsatz im Stadtteil Connewitz, bei dem die Polizeikräfte mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen wurden, schwerverletzt notoperiert werden.

Sowohl in Berlin als auch in Hamburg, wo ein Streifenwagen in Flammen aufging, nachdem unbekannte Täter zuvor eine Scheibe eingeschlagen und einen Böller hineingeworfen hatten, sind die Einsätze der Feuerwehr in der Silvesternacht laut „rbb24“ und „Welt“ deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Mein großes Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an alle Einsatzkräfte sowohl der Bundes- als auch der Landespolizei, an die freiwilligen und Berufsfeuerwehren, an alle Rettungssanitäter wie auch an das gesamte medizinische Personal in diesem Land! Ihr macht das ganze Jahr über einen guten Job.

Dies oft bis an die Belastungsgrenze, da der Bereich der Inneren Sicherheit wie auch die medizinische Versorgung in der Vergangenheit systematisch kaputtgespart wurde. Immer häufiger werden Personen dieser Berufsgruppen jedoch Opfer von gewalttätigen Übergriffen während ihres Dienstes, wie wir es wohl in Deutschland noch nie erlebt haben.

Nicht umsonst fordern Krankenhäuser gemäß „Ärzteblatt“ zusätzliche Mittel für Sicherheitsdienste zum Schutz ihres Personals.

Aber auch im Bereich Schule und Bildung sieht es nicht besser aus. Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband kritisierte erst vor einigen Tagen den Einsatz von Quereinsteigern als Lehrerersatz in den Schulen als ein „Verbrechen an den Kindern“.

Allein bis 2025 sollen gemäß einer Prognose der Bertelsmann-Stiftung mindestens 26.300 Lehrer an den Grundschulen fehlen. Und das in einem Land, das einst als Land der Dichter und Denker galt, und das über keine nennenswerten Rohstoffe und Bodenschätze verfügt. Darüber hinaus verlassen laut „Focus“ jährlich rund 180.000 Deutsche, davon 76 Prozent Akademiker, ihre Heimat, da sie bessere Verdienstmöglichkeiten im Ausland erwarten.

Innere Sicherheit in Verbindung mit illegaler Migration und Justiz-Notstand, Bildung und Erziehung, das kränkelnde Gesundheitswesen nebst Lieferengpässen von Arzneimitteln, Erneuerung der Infrastruktur, eine stabile und bezahlbare Energieversorgung, die marode Bundeswehr, die Euro-Politik der EZB und der Erhalt des Wirtschaftsstandortes Deutschland sind u.a. die wichtigsten Themen der Zukunft.

Unterdessen wird dem deutschen Steuerzahler durch die Bundesregierung jedoch immer tiefer in die Tasche gegriffen, denn man hat sich mittels der Unterstützung der Mainstreampresse und des durch Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Rettung des Weltklimas verschrieben. Ein herzliches Willkommen in der grünen Ökodiktatur!

Wenn Sie dies alles nicht mehr so einfach hinnehmen wollen, dann wird es endlich Zeit, dass Sie im Jahr 2020 runter von der Couch und ins Handeln kommen.

So können Sie zum Beispiel an der Gebührenaktion der Interessenvertretung Bürgerforum „Hallo Meinung“ von Peter Weber teilnehmen, indem Sie den Öffentlich-Rechtlichen, die schon längst den Pfad einer informativ-neutralen Berichterstattung verlassen haben, die Einzugsermächtigung entziehen. Auch können Sie ein Fördermitglied dieses Bürgerforums für 3 Euro Monatsbeitrag werden.

Dieses hat zum Ziel, Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte eine Stimme zu geben und miteinander ins Gespräch zu bringen. Dies ist umso wichtiger, da die Meinungsfreiheit zunehmend unter die Räder gerät. So sind eigene Sender und Niederlassungen in den einzelnen Bundesländern in Planung bzw. bereits in der Phase der Umsetzung.

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung hat diese Initiative gute Chancen, zur größten selbstfinanzierten Bürgerbewegung Deutschlands zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter „hallo-meinung.de“ Nur gemeinsam sind wir stark und wer weiterhin schweigt, stimmt den derzeit herrschenden Verhältnissen zu!

In diesem Sinne alles Gute für Sie und Ihre Familien!

Ihre Petra Paulsen

Petra Paulsen ist Autorin von „Deutschland außer Rand und Band“, „SPIEGEL Bestseller“ 2018, und 2019 „„Zvilcourage: Frieden und Freiheit für alle“

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

