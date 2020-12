Plötzliche TV-Unterbrechung: Bei der Frage, ob nun gegen Hunter Biden ermittelt wird

Maria Bartiromo moderiert FOX Business Networks "Morgen mit Maria" bei FOX Studios am 19. Mai 2016 in New York City. Foto: Slaven Vlasic/Getty Images

Die Fox-Sendung „Sunday Morning Futures“ mit Maria Bartiromo wurde während der Ausstrahlung am 27. Dezember unterbrochen. Ist das eine Panne oder steckt etwas Politisches dahinter?

Die Sendung mit Maria Bartiromo wurde abgebrochen, als es um Hunter Biden ging

Die Sendung war die letzte Folge von „Sunday Morning Futures“ in diesem Jahr. Sie thematisierte die Bedrohung der Kommunistischen Partei Chinas für die Vereinigten Staaten.

Maria Bartiromo sagte: „2020 wird als ein hartes und trauriges Jahr für viele von uns in die Geschichte eingehen. Aber es war auch ein Erwachen für viele, da wir ein klares Verständnis für die wichtigste Bedrohung für die Freiheit und die Freiheit Amerikas bekommen haben, die chinesische kommunistische Partei.“

Der Umgang der KPC mit dem Ausbruch des Coronavirus habe die Grundlage der amerikanischen Demokratie, nämlich die US-Präsidentschaftswahl, ernsthaft beeinträchtigt, so Bartiromo weiter.

Als Senator Ron Johnson eingeblendet wurde, der fragte, ob das US-Justizministerium nicht gegen Hunter Biden ermittelte, brach das Programm plötzlich ab und schaltete auf die Anerkennungszeremonie für sechs Polizeibeamte um, die den Bombenanschlag in Nashville miterlebt hatten.

Kommt der digitale Totalitarismus schneller voran?

War das vielleicht eine einfache technische Panne, und nicht so schlimm, wie wir dachten? Aber es war genug, um ein Weckruf für uns alle zu sein: Der digitale Totalitarismus könnte viel schneller kommen, als wir es uns vorgestellt haben.

Um digitalen Totalitarismus zu etablieren, ist ein großes Mediensystem, das von einer linken Partei oder einer linksradikalen Ideologie dominiert wird, unabdingbar. Dieses System verstärkt die offizielle Stimme der Gruppe und unterzieht die Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche mit politischer Korrektheit. Sie setzen den Standard dafür, ob Informationen wahr oder falsch sind und ob bestimmte Fakten „schädlich“ sind.

Hat „Fox“ sich diesem System angeschlossen? Waren die Worte „Die KP Chinas“ (KPC) oder „Biden“ vielleicht heikel, so dass es die Medienverantwortlichen in Panik versetzte. Als Reaktion darauf haben sie Marias Programm einfach abgeschnitten.

So wird die öffentliche Meinung zum Schweigen gebracht. Für diejenigen, die den Totalitarismus der KPC kennen, wissen, was als nächstes folgt. Sie werden Sie mit willkürlichen Straftaten belasten und allmählich alle loswerden, die sich ihnen widersetzen.

Die Chinesin Zhang Zhan als Beispiel für Amerikaner in naher Zukunft?

Die am 28. Dezember verkündete vierjährige Haftstrafe der chinesischen Journalistin Zhang Zhan, die über den COVID-Ausbruch in Wuhan berichtete, hat öffentliche Aufmerksamkeit erregt.

Was mit Zhang Zhan passiert ist, könnte in naher Zukunft auch Amerikanern passieren. Das heißt, wenn das amerikanische Volk die Motive hinter den Wahlen von 2020 nicht klar erkennt und weiterhin die Augen vor Wahlbetrug verschließt, befinden wir uns möglicherweise bald in einer ähnlichen Situation wie Frau Zhang Zhan.

Selbst die Stimme eines Senators kann zum Schweigen gebracht werden

Wir können aus der Unterbrechung des Programms von Maria Bartiromo erkennen, dass dieser einst als konservativ geltende Nachrichtensender allmählich von linken Kräften infiltriert und kontrolliert wird.

Noch wichtiger ist, dass dieser Vorfall zeigt, dass auch Ihre Stimme zum Schweigen gebracht werden kann, selbst wenn Sie ein Senator sind, der die Entscheidungen von Regierungsbehörden in Frage stellt. Es ist nicht schwer, sich auszumalen, wie es um die Allgemeinheit steht, wenn sogar die Stimme eines Senators zum Schweigen gebracht werden kann.

Was wir aus diesem Vorfall erkennen können, ist, dass ein angehender Führer der amerikanischen Regierung [in diesem Fall Joe Biden] nicht mehr kritisiert werden kann, obwohl er noch nicht einmal im Amt ist. Einige Regierungsbehörden wie das FBI haben sich dieser privilegierten und unkritisierbaren Gruppe angeschlossen.

Wenn wir diesen Weg weitergehen, wird jede Kritik an Amerikas Regierungsbehörden und Parteiführern als „Angriff auf die amerikanische Demokratie“ oder „Gefährdung der nationalen Sicherheit“ bezeichnet.

Pandemie ist nicht die größte Krise

Wird es jemals so weit kommen? Die Antwort finden wir, wenn wir einen Blick auf die Kommunistische Partei Chinas in Hongkong werfen.

Es gab eine Menge Diskussionen über die sich verschlimmernde Pandemie.

Linke Medien behaupten immer wieder, dass die Pandemie die größte Krise ist, die Amerika bis heute je erlebt hat.

In Wirklichkeit sind die traditionellen amerikanischen Werte dabei, vollkommen umgestürzt zu werden. Das ist in Wahrheit die größte Krise, die unserem Land bevorsteht. So betrachtet, steht Amerika nicht nur am Rande der Klippe, sondern ist bereits mit einem Fuß über dem Abgrund.

Beweise: China hat Zugang zu den Wahldaten

Am 28. Dezember um 16.00 Uhr twitterte Präsident Trump: „In Pennsylvania gab es 205.000 mehr Stimmen als Wähler.“

Dies ist das Doppelte der Anzahl der Stimmen, die Biden vor Präsident Trump lag. Dies allein war genug, um die Wahlergebnisse in Pennsylvania zu kippen. Es wurde mehr als 131.000 Mal retweetet, und Millionen von Menschen haben gesehen, wie massiv der Betrug in Pennsylvania war.

Ein weiteres Beispiel ist in Georgia zu finden. Am 24. Dezember wurde der Wahlsicherheitsexperte Russell Ramsland von Simone Gao von „Zooming In“ interviewt. In dem Interview bestätigte Russell, dass in einem Auszählungsraum in Georgia ein intelligentes Gerät entdeckt wurde, das mit dem Auszählungsserver kommunizieren und Wahlinformationen nach China senden konnte. Ein Ingenieur von Microsoft war in der Lage, die entsprechenden Daten zurückzuverfolgen.

Dies war jedoch nicht der einzige Beweis.

Anfang des Monats veröffentlichte die Anwältin, Sidney Powell, eine beeidigte Aussage eines Cybersecurity-Experten, die besagt, dass das Dominion-Wahlsystem mit dem Content-Delivery-Network-Anbieter (CDN) Akamai zusammenarbeitete. Sie schickten US-Wahldaten an Akamai-Server in Deutschland und China.

Das bedeutet, dass die Kommunistische Partei Chinas Zugang zu den Wahldaten hatte.

Keine Maßnahmen und nichts unternehmen

Es gibt viele ähnliche Geschichten. Das Problem ist jedoch, dass wir immer wieder hören und sehen, dass Beweise veröffentlicht werden, aber wir sehen nicht, dass irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden. Es gibt keine gerichtlichen Untersuchungen über den Wahlbetrug oder Staatsanwälte, die Klagen erheben oder Urteile, die gefällt werden.

Wenn wir diese Informationen als Ganzes betrachten, sehen wir ein sehr beängstigendes Bild entstehen. Viele der Schlüsselpersonen in den drei Zweigen der Regierung, ob sie der Legislative, Exekutive oder Judikative angehören, haben eine Vereinbarung getroffen.

Die Vereinbarung lautet, keine Untersuchung einzuleiten, keine Daten zu prüfen, keine Klagen anzuhören, nicht strafrechtlich zu verfolgen, nicht zu verurteilen, nicht zu berichten und nichts weiter zu verbreiten.

Nach bestimmter Frist wird kritische Stimme als illegitim behandelt

Kurz gesagt, unabhängig davon, wie viele Beweise von Patrioten, Anwälten, Experten oder privaten Ermittlern aufgedeckt worden sind, werden sie von einer Gruppe Machthabender ignoriert und geleugnet.

Der Zweck ist es, Präsident Trump und sein Team zu unterdrücken, sowie die Öffentlichkeit daran zu hindern, ihre Meinung zu äußern.

Sobald wir die Frist passieren, werden die Stimmen, die den Wahlbetrug anprangern, ungültig. Diese Leute würden ähnlich wie Maria Bartiromo ins Visier genommen, weil sie ihre Meinung sagen.

Mit noch schlimmeren Konsequenzen ist Sidney Powell jetzt konfrontiert, nämlich mit Klagen. Sie nehmen all ihre Zeit und Energie in Anspruch, zehren sie finanziell aus und können sogar dazu führen, dass sie inhaftiert wird.

Präsident Trump hat noch eine Option: Militärgerichtshöfe

Trotz der Nachteile, die Präsident Trump derzeit hat, hat er immer noch eine Option, von der ich glaube, dass sie einen Versuch wert ist: Das sind die Militärgerichtshöfe.

Das wichtigste Merkmal eines Militärtribunals ist, dass es im Gegensatz zum Kriegsrecht und dem Insurrection Act, dem Aufstandsgesetz, Teil der Militärjustiz ist. Dies bedeutet, dass es unter der direkten Kontrolle von Präsident Trump steht.

In der Tat haben einige Leute dies bereits vorgeschlagen. Bill Bledsoe, ein ehemaliger US-Senatskandidat, der die South Carolina Constitution Party vertritt, sagte: „Wenn Präsident Trump unser Land retten will, dann muss er […] Militärgerichte und Militärtribunale einsetzen.“

Nach Bledsoes Meinung wäre die Ausrufung des Kriegsrechts so, als würde man den Kongress beiseite schieben und das Militär alles übernehmen lassen, auch wenn es nur vorübergehend wäre. Es wäre ein großer Schock für die Gesellschaft, und er zieht es vor, wenn Präsident Trump von dieser Aktion absieht.

Für den Insurrection Act würde es einen Aufruhr oder einen Aufstand erfordern, damit das Militär einschreiten kann, um ihn zu unterdrücken. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann das Aufstandsgesetz angewendet werden.

Betrug unter einer Fassade der Legitimität zu führen

Eines der Hauptprobleme sich auf das Aufstandsgesetz zu berufen, ist jedoch, dass die Kräfte hinter dem Betrug im Recht zu sein scheinen und die Wahl nutzen, um ihr Ziel der Unterwanderung der Vereinigten Staaten zu erreichen. Das ist natürlich etwas ganz anderes als eine Rebellion mit offenem Feuer, aber im Kern ist es dasselbe.

Die größte Schwierigkeit für Präsident Trump wird darin bestehen, das Volk davon zu überzeugen, dass das, was die Betrüger tun, sich nicht von einer bewaffneten Rebellion unterscheidet, und dass das Aufstandsgesetz notwendig ist.

Es wird kein leichtes Unterfangen sein.

Einberufung von Militärtribunalen

Im Vergleich dazu ist die Schwelle für die Einberufung von Militärtribunalen viel niedriger.

Alles, was Präsident Trump tun muss, ist zu erklären, dass die angeblichen Bemühungen der KPC, sich in die US-Wahlen einzumischen, Angriffe gegen Amerika sind, wie es Bledsoe tat.

Amerika davon zu überzeugen, dass es eine Einmischung von außen in die Wahl gab, das sollte nicht allzu schwierig sein, oder? Immerhin wissen wir, dass der Director of National Intelligence, John Ratcliffe, mehrfach erwähnt hat, dass Länder wie China und der Iran sich in die Wahl eingemischt haben.

Obwohl diese Einschätzung nicht vollständig veröffentlicht wurde, hat er bereits genug gesagt, was darauf hindeutet.

Die Beantragung eines Kriegsgerichtsverfahrens ist nicht kompliziert. Die Entscheidung wird in der Regel von militärischen Kommandanten getroffen. Der Kommandeur kann eine Untersuchung durchführen, bevor und nachdem er einen Bericht vom Militär erhält. Nach der Untersuchung darf der Kommandeur ein Kriegsgericht einberufen und Anklage erheben.

Der Kommandant hat eine Menge Macht. Seine Rolle bei einem Kriegsgericht ist ähnlich wie die eines Bundesstaatsanwalts. Er kann entscheiden, wer vor Gericht gestellt wird, mit welchen Anklagen, und auch über die Art des Kriegsgerichts.

Hat Präsident Trump diese Autorität? Als Oberbefehlshaber hat er die Befugnis, Kriegsgerichte einzuberufen und Urteile zu fällen, wie er es für richtig hält.

Trump redet zum ersten Mal von „Verrat“

Am 28.12. twitterte Lori Hendry, „Es ist nicht Wahlbetrug, es ist Verrat!“ Präsident Trump hat es sofort retweetet.

In den jüngsten Tweets von Präsident Trump wurde der Begriff „Putsch“ zweimal verwendet. Dies ist jedoch das erste Mal, dass er den Begriff „Verrat“ verwendet hat. Obwohl es ein Retweet war, denke ich, dass die Implikationen sehr klar sind.

Um das Militärtribunal oder Kriegsgericht einzuleiten, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Beweise für ausländische Einmischung und Beweise für Hochverrat. Präsident Trump scheint beide Beweise zu haben, hat sie aber noch nicht offenbart.

Was das betrifft, wird das nur die Zeit zeigen.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.