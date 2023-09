So hätte eine ehrliche Impfberatung ablaufen sollen

Milliarden von Menschen haben sich gegen COVID-19 mit verschiedenen, neuartigen und schnell zugelassenen Präparaten impfen lassen. Ärzte müssen vor der Impfung umfassend über Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffes aufklären. Was das bedeutet, macht Epoch Times Gastautor Bastian Baraucker in einem fiktiven Impfgespräch deutlich.

Nur eine wirksame Einwilligung des Patienten macht aus der eigentlichen Körperverletzung – Impfung – eine rechtmäßige Behandlung. Der Fachanwalt für Medizinrecht Carlos Alexander Gebauer beschreibt den Zusammenhang zwischen Aufklärung und wirksamer Einwilligung wie folgt:

Die Beweislast für eine ordnungsgemäße Aufklärung liegt voll beim Arzt. Wenn die Aufklärung nicht ordnungsgemäß war, dann ergibt sich daraus die rechtliche Konsequenz, dass die Einwilligung rechtlich unwirksam ist. Dann haben wir hier eine rechtswidrige Körperverletzung.“

Die COVID-19-Impfstoffe wurden von Anfang an als sicher und wirksam propagiert. Gesundheitsminister Lauterbach behauptete sogar mehrmals, die Impfungen seien nebenwirkunsgfrei. Eine aktuelle juristische Abhandlung über die Einwilligung zur Injektion von mRNA-Präparaten formuliert die enormen rechtlichen Schwierigkeiten aufgrund unklarer Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile. Gebauer formuliert den Konflikt zwischen propagierter Sicherheit und der Faktenlage aufgrund der Zulassungsstudien:

Das Problem bei behandelnden Ärzten wie auch den Medien dürfte also gewesen sein, dass sie eine Sicherheit der Impfstoffe behauptet haben, die sie selbst gar nicht beurteilen konnten.“

Gestützt wird diese Ansicht durch die Erkenntnisse einer Professorengruppe, die seit anderthalb Jahren versucht, zu erfahren, wie das Paul-Ehrlich-Institut die Sicherheit der Impfstoffe prüft. Dabei wurde klar, dass nur ein geringer Teil der Parameter der mRNA-Präparate geprüft wird.

Folgend lesen Sie den Entwurf eines fiktiven „ehrlichen Aufklärungsgesprächs“, welcher die enorme Unsicherheit bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA-Präparate darlegt.

* * * *

Arzt: „Bei Covid-19 handelt es sich um eine Atemwegserkrankung, deren Infektionssterblichkeitsrate der Grippe ähnelt und die für Menschen ohne schwere Vorerkrankungen nur in sehr seltenen Fällen zu schweren Verläufen oder dem Tod führen kann. Sie ist klinisch nicht von anderen grippalen Infekten zu unterscheiden und hat im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland hervorgerufen.

Zum sogenannten „Impfstoff“, der der Funktionsweise eines Gentherapeutikums stark ähnelt, kann ich Ihnen aufgrund der sehr schnellen Entwicklungszeit nur wenig solide Informationen liefern. Pfizer sagt, diese Injektion schütze vor schweren Verläufen und Tod. Diese beiden Tatbestände waren jedoch nicht primäre Endpunkte der Zulassungsstudien. Übrigens wurden diese Studien zu früh entblindet und die Rohdaten sollten 75 Jahre unter Verschluss bleiben. Whistleblower meldeten besorgniserregende Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Studiendurchführung. Daher kann ich leider keine Aussage zu langfristigen schweren Nebenwirkungen machen.

Was genau in diesem Fläschchen drin ist, weiß ich auch nicht und das Paul-Ehrlich-Institut überprüft die Chargen nicht spontan und unangemeldet wie in allen anderen Branchen üblich, sondern bekommt die Proben vom Hersteller zugesandt. Außerdem werden bloß vier von 20 Parametern untersucht und das wiederum eher oberflächlich.

Auch verringert die mRNA-Behandlung nicht die Gesamtsterblichkeit, was vielleicht daran liegen könnte, dass durch die Nebenwirkungen genau so viele Menschen sterben, wie vor einem tödlichen COVID-19-Verlauf geschützt wurden. Ob diese neuartige mRNA-Injektion Übertragung von COVID-19 verhindert, wurde laut den Aussagen einer Pfizer-Mitarbeiterin vor Einführung auf den Markt nie untersucht. Wo und wie lange mRNA und Lipidnanopartikel im Körper verbleiben, weiß niemand so genau. Nachgewiesen wurde die Partikel bereits in sehr vielen verschiedenen Organen, darunter Augen, Gehirn, Lunge, Eierstöcke, Wirbelsäule, Magen und vor allem in der Leber. Die mRNA wurde bereits bis zu 60 Tage nach Injektion im Körper nachgewiesen und wurde ebenfalls in der Muttermilch von stillenden Müttern entdeckt. Auch wie viel mRNA in ihren Körper gelangt und wie viele Spike-Proteine wie lang und wo produziert werden, entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis, da es sich um keine herkömmliche Impfung handelt, bei der eine eindeutig definierte Menge an Antigen in ihren Körper gelangt.

Wie sich diese Behandlung langfristig auf ihr ganzes Immunsystem auswirkt, ist ungewiss, da das nie auf lange Sicht untersucht wurde. Der Impfstoff wurde in weniger als einem Jahr, also in Windeseile, entwickelt und daher nicht wie üblich über acht bis zwölf Jahre sorgfältig getestet und geprüft. Das nennt sich Teleskopierung und fand nur deshalb statt, weil die WHO das Coronavirus zu einem Notfall deklarierte. Das obwohl, wie oben erwähnt, im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit vorlag, es nicht mehr Atemwegserkrankungen gegeben hat, die Intensivstationen bundesweit nie überlastet waren und der durchschnittliche Corona-Tote 83 Jahre alt ist, was der durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland entspricht.

Die Kaufverträge für den Pfizer-Impfstoff sind vielfach geschwärzt und auch für mich als Arzt nicht einsehbar. Was ich aber weiß, ist, dass nicht der Hersteller die Haftung bei Impfschäden übernimmt, sondern die Bundesrepublik Deutschland – samt Anwaltskosten, wobei nur ein minimaler Teil anerkannt wird und es sehr aufwendig ist, einen Impfschaden nachzuweisen. Um eine Meldung für einen eventuellen Impfschaden an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut zu machen, brauche ich 30 Minuten und erhalte dafür keine Vergütung.

Nun meine Frage an Sie: Möchten Sie die oben beschriebene Behandlung in Anspruch nehmen und den Impfstoff injiziert bekommen?“

* * * *

Bastian Barucker ist Wildnispädagoge in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Blog „Auf Spurensuche nach Natürlichkeit“ geht der Frage nach, was den Ursprung des Seins ausmacht. Seit 2020 veröffentlicht er Texte zu Corona.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.