Verhaftung von Ghislaine Maxwell beweist, dass der Fall Epstein noch lange nicht abgeschlossen ist

Nachdem der berühmte Finanzier und Jetset-Pädophile Jeffrey Epstein seit fast einem Jahr, seit er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde, ruht, kam der Fall des internationalen Sexhandels mit Epstein letzte Woche wieder in die nationalen Nachrichten. Und zwar, als die Frau, die jahrelang Epsteins ständige Begleiterin war, Ghislaine Maxwell, in New Hampshire von einem Team des FBI mit Unterstützung von NYPD-Detektiven verhaftet wurde.

Bei dem Versuch, die Behörden für mehr als ein Jahr zu umgehen, wurde Maxwell schließlich in einem als „wunderschön“ bezeichneten 30 Hektar großen Anwesen verhaftet, das ironischerweise „Versteckt“ genannt wird.

Während einer Pressekonferenz, auf der die Verhaftung Maxwells bekannt gegeben wurde, gaben der für die New Yorker Außenstelle zuständige stellvertretende Direktor des FBI, William Sweeney, und die amtierende US-Staatsanwältin für den südlichen Bezirk von New York (SDNY), Audrey Strauss, einige aufschlussreiche Erklärungen ab.

Sweeney erklärte, dass das FBI Maxwell tatsächlich seit einiger Zeit „diskret im Auge behalten“ habe, was impliziert, dass die Behörde ihren Aufenthaltsort schon seit einem Jahr kennt, aber bis jetzt gewartet habe, um einzugreifen und eine Verhaftung vorzunehmen. Ihre Gründe dafür, dass sie Maxwell glauben ließen, sie habe die Behörden erfolgreich umgangen, sind derzeit unbekannt.

Obwohl weder Epstein noch Maxwell jemals ein öffentliches Amt bekleidet hatten, legte Strauss Wert darauf, der Korruptionsbekämpfungseinheit (PCU) des SDNY für ihre harte und kontinuierliche Arbeit an diesem Fall zu danken.

Das eigentliche Ziel war nie Epstein

Es gibt einen sehr realen und stichhaltigen Grund dafür, dass das Verfahren gegen Epstein aus der PCU des SDNY ausgelaufen ist.

Sexualverbrechensermittlungen und -verfolgungen werden normalerweise nicht aus der PCU herausgeführt; das SDNY hat seine eigene, sehr fähige Sexualverbrechenseinheit für diese Fälle.

Die PCU befasst sich in erster Linie mit Fällen, in denen Beamte an Korruptionsakten beteiligt sind.

Hier ist, was das SDNY auf der Website des Justizministeriums über seine PCU sagt:

„Die Public Corruption Unit arbeitet in enger Partnerschaft mit dem FBI und anderen Ermittlungsbehörden auf Bundes-, Landes- und Stadtebene zusammen, um die Integrität aller Regierungsebenen zu wahren und zu schützen. Die Einheit beaufsichtigt die Untersuchung und Verfolgung von Korruptionsdelikten, die von gewählten und ernannten Beamten, Regierungsangestellten sowie Einzelpersonen und Unternehmen, die mit der Stadt-, Staats- und Bundesregierung Geschäfte machen, begangen werden. Zu den Korruptionsdelikten, die von der Einheit untersucht werden, gehören Bestechung, Veruntreuung und Betrug, die gegen lokale, staatliche und föderale Regierungsstellen begangen werden“.

Es ist nicht gerade weit hergeholt, dass einer der Gründe, warum es einem Milliardär wie Epstein gelang, so lange frei herumzulaufen und der Strafverfolgung zu entgehen, darin bestand, dass er Beamte einfach bestach, damit sie wegsehen.

Als im Jahr 2005 in Florida ohnehin eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde, scheint es sicher, dass mehrere sehr seltsame und ungewöhnliche Entscheidungen getroffen wurden, die dazu führten, dass diese Untersuchung zu einem höchst unbefriedigenden Ergebnis kam.

Es wurden bereits 2009 zahlreiche Beweise gesammelt, um Epstein und seine reichen und mächtigen Freunde für ihre Verbrechen anzuklagen.

Geoffrey Bermans seltsamer Abgang

In den Medien wurde ausgiebig kommentiert, dass die Verhaftung von Maxwell so kurz nach dem kuriosen Abgang des früheren US-Staatsanwalts für SDNY, Geoffrey Berman, erfolgte.

Barr hatte Berman, der nur vorübergehend als amtierender US-Anwalt ernannt worden war, ursprünglich die Chance gegeben, am 3. Juli in aller Stille zu gehen. Berman entschied sich dagegen und berief stattdessen sofort eine Pressekonferenz ein, in der er Barr beschuldigte, seinen Rücktritt erzwingen zu wollen. Diese Pressekonferenz führte dazu, dass Berman von Präsident Trump gefeuert wurde.

Dann, nur zwei Wochen später, wurde entschieden, dass es an der Zeit war, einzugreifen und Maxwell in Gewahrsam zu nehmen.

Epsteins Tod hat den Fall nicht beendet

Viele Menschen gaben zum Zeitpunkt von Epsteins Ableben selbstbewusst an, dass der Fall im DOJ nun genauso tot sei wie er. Ich hatte meine Zweifel daran, und zwar aus guten Gründen.

Sowohl Barr als auch Berman erklärten nach Epsteins Selbstmord wiederholt, dass der Fall noch nicht abgeschlossen sei und weitergehen würde und dass Epsteins Mitverschwörer nicht ruhig schlafen werden.

Damals hielten viele politische Kommentatoren diese Aussagen für leeres Gerede. Sie versicherten ihren Zuhörern, dass der Fall Epstein abgeschlossen sei.

Und jetzt ist es ganz klar, dass sie sich geirrt haben.

Die Geschichte wiederholt sich in peinlicher Weise

Ein weiteres Ergebnis der Verhaftung von Maxwell ist, dass ihre Ankündigung eine Wiederholung des peinlichen Unsinns nach der Verhaftung von Epstein im vergangenen Jahr auslöste. Unmittelbar nach der Festnahme des Milliardärs brachen Spekulationen aus, dass dies für … Präsident Donald Trump eine große Katastrophe bedeutete.

Progressive Websites waren voll von Behauptungen, dass es in der Eliteklasse seit Jahren irgendwie ein „offenes Geheimnis“ gewesen sei, dass Donald Trump ein aktives Mitglied in Epsteins Sexhändlerring war.

Das wäre komisch absurd, wenn nicht so viele Menschen dies in aller Ernsthaftigkeit behaupten würden.

Trump ist der am gründlichsten überprüfte und untersuchte politische Kandidat und Präsident in der Geschichte dieses Landes. Alle Beweise, die bewiesen hätten, dass er in den 1990er Jahren oder zu einem anderen Zeitpunkt minderjährige Kinder sexuell missbraucht hat, wären längst durchgesickert.

Wo auch immer der Epstein-Fall als Nächstes hinführt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht in die 1600 Pennsylvania Avenue führt.

Über den Autor: Brian Cates ist ein in Südtexas ansässiger Schriftsteller und Autor von „Nobody Asked For My Opinion … But Here It Is Anyway!“ Er kann über Twitter @drawandstrike erreicht werden.

Titel des Originalartikels der amerikanischen Epoch Times: Ghislaine Maxwell Arrest Proves Epstein Case Is Far From Over / übersetzt von nmc

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.