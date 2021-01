Wesley J. Smith: Parler ist mundtot gemacht

Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

Das Parler-Display auf einem Smartphone. Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

Die Social-Media-Firma Parler – ein französisches Wort, das „sprechen“ bedeutet – wurde letzte Woche von Big Tech überfallen und für tot erklärt. Dies scheint der Beginn einer kulturellen Offensive zu sein, die darauf abzielt, die konservative Stimme im öffentlichen Diskurs unseres Landes zu ersticken.

Ich bin schockiert, aber nicht überrascht. In meiner letzten Kolumne auf diesen Seiten habe ich vor einer drohenden und autoritären „Korporatokratie“ gewarnt, die die Freiheit auf eine Weise zu ersticken droht, wie es unsere Regierung nie gekannt hat. Ich konnte nicht ahnen, dass innerhalb einer Woche, nachdem ich diese Kolumne geschrieben hatte, riesige Social-Media-Unternehmen meine Worte als prophetisch bestätigen würden.

Hier ist die Geschichte: Nach dem grässlichen Capitol Hill-Aufstand vom 6. Januar starteten Twitter und Facebook einen Cyber-Jackboots-Crackdown auf konservative Stimmen. Nicht nur, dass die Social-Media-Riesen die Konten von Präsident Trump löschten, Twitter scheint noch eine viel größere Säuberung gestartet zu haben.

„Washington Examiner“ Kolumnist Byron York, der Schauspieler und konservative Ikone James Woods, und „Fox News“-Experte Brett Hume, sagten – neben vielen anderen –, dass sie jeweils zehntausende Anhänger auf Twitter in nur ein paar Tagen verloren hätten. In ähnlicher Weise berichteten weniger berühmte Stimmen über den Verlust von hunderten Followern.

Was auch immer vor sich geht, Twitter hat sich dazu nicht geäußert. Das Unternehmen scheint wild entschlossen zu sein, den Konservativen die Möglichkeit zu nehmen, in der gesamten Breite des öffentlichen Raums der sozialen Medien zu kommunizieren.

Angriff auf einen Konkurrenten

Der anschließende Angriff auf Parler war sogar noch ungeheuerlicher. Parler ist ein direkter Konkurrent von Twitter und funktioniert fast genau so: Mitglieder posten ihre Gedanken oder Nachrichtenartikel, wobei „Follower“ die Möglichkeit haben, die Originalbeiträge zu kommentieren und zu ihren eigenen Timelines hinzuzufügen.

Parler unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von Twitter, Facebook und anderen Social-Media-Plattformen. Es folgt immer noch dem ursprünglichen Konzept von Social Media, indem es Menschen erlaubt, ohne Faktenprüfung oder politische Einmischung zu posten.

Da viele Konservative berechtigterweise glauben, dass Twitter und Facebook ihre Plattformen mit einer starken linken Voreingenommenheit moderieren, wurde Parler sowohl von der Linken als auch von der Rechten als das „Twitter der Konservativen“ wahrgenommen (obwohl sich das Unternehmen selbst nie so bezeichnet hat). In der Tat verlagerten viele prominente konservative öffentliche Intellektuelle und „Influencer“ in den letzten Monaten öffentlich ihren primären Social-Media-Fokus auf Parler und luden ihre Anhänger ein, ihnen zu folgen.

In gewisser Weise entsprach dies der libertären Antwort auf die liberale Ausrichtung von Twitter/Facebook: Dies seien private Unternehmen, so das Argument. Wenn Konservative nicht zensiert werden wollen, dann sollten sie eine konservative Social-Media-Plattform gründen, auf der sie frei posten können.

So viel zu dieser Idee. Zur gleichen Zeit, als Twitter gegen konservative Konten vorging, haben Google, Apple und Amazon gehandelt, um Parler aus dem Geschäft zu drängen.

Zuerst entfernten sowohl Google – das Android- und andere Geräte bedient – als auch Apple die App von Parler aus ihren Online-Stores und erklärten, das Unternehmen werde so lange ausgeschlossen, bis Parler seine Beiträge moderiert.

Das hat Parler zwar verletzt, aber nicht umgebracht, da die Kunden immer noch über die Website des Unternehmens auf die Seite zugreifen konnten. Dann gab Amazon – das die Cloud-Dienste des Unternehmens hostete – bekannt, dass angeblich „gewalttätige Inhalte“ auf Parlers Website gegen seine Nutzungsbedingungen verstießen und kündigte seine Verträge mit dem Unternehmen. Wie die Dinge jetzt stehen, ist Parler offline, was bedeutet, dass es als Social-Media-Unternehmen tot ist, wenn es keine alternativen Webhosting-Dienste finden kann.

John Matze, CEO von Parler, sagte Maria Bartiromo in der Sendung „Morning Futures“, dass die Erfahrung seines Unternehmens zeige, dass Big Tech „die Macht hat, jeden zu zerstören“. Er hat Recht. Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Einzelpersonen sind alle auf Websites, E-Mails, soziale Medien und Ähnliches angewiesen, um am modernen Leben teilzunehmen. Und diese Werkzeuge werden fast vollständig von Big Tech kontrolliert.

Die Krise der Freiheit

Es ist ein echtes Dilemma. Die Redefreiheit wird von diesen Unternehmen aus eindeutig ideologischen Gründen erheblich eingeschränkt. Aber da die Regierung es nicht tut, wird der erste Verfassungszusatz nicht verletzt.

Google, Apple und Amazon scheinen gegen das Kartellrecht zu verstoßen. Aber es ist zweifelhaft, dass die Biden-Administration gegen Unternehmen vorgehen wird, die große Unterstützer von ihr sind.

Parler kann immer klagen und hat in der Tat angekündigt, den Rechtsweg zu beschreiten. Aber die Beklagten sind die reichsten und mächtigsten Unternehmen der Welt mit genug Schlagkraft und Geld, um das Emporkömmling-Unternehmen mit Anträgen und langwierigen Prozesstaktiken in den Ruin zu treiben. In jedem Fall wird ein solcher Fall Jahre dauern.

Der Abgeordnete Devin Nunes hat eine Untersuchung wegen organisierter Kriminalität gefordert. Viel Glück damit. Die Demokraten haben jetzt die vollständige Kontrolle über den Kongress. Ich bezweifle, dass ein Abgeordneter wie Jerrold Nadler, der Leiter des Justizausschusses des Repräsentantenhauses ist, überhaupt eine Anhörung abhalten wird.

Konservative könnten immer versuchen, die riesigen Social-Media-Unternehmen zu beschämen, indem sie sie öffentlich anprangern. Aber Big Tech ist jenseits von Scham. Außerdem erfordert eine Massenbeschämung, dass die Mainstream-Medien die Geschichte vorantreiben. Wie wahrscheinlich ist es, dass das geschieht? In der Tat sind viele Lakaien in den Mainstream-Medien Verbündete von Big Tech und jubeln offen.

Was ist mit einem Boykott? Angesichts der zentralen Bedeutung dieser Unternehmen wäre das schwer zu bewerkstelligen. Außerdem hat Big Tech sehr deutlich gemacht, dass es bereit ist, für die große Sache des Erwachens Gewinne zu verlieren.

Es wird nicht bei der Social-Media-Zensur aufhören. Ich nehme an, dass diese Giganten bald gegen kontroverse Branchen vorgehen werden, so wie sie es mit Parler getan haben. Wenn sich zum Beispiel Internet-Cloud-Unternehmen weigern würden, mit der Waffenindustrie Geschäfte zu machen, könnten sie Hersteller und Verkäufer aus dem Geschäft drängen – und damit einen Traum der progressiven Agenda erfüllen, ohne den zweiten Verfassungszusatz zu verletzen.

Wir stehen plötzlich vor einer der tiefgreifendsten Freiheitskrisen in der Geschichte unseres Landes, die in gewisser Weise noch hartnäckiger ist, weil sie vom privaten Sektor statt von der Regierung ausgeht. Freiheit erfordert Mitmenschlichkeit. Soziale Harmonie hängt davon ab, dass jeder glaubt, eine faire Chance zu haben.

Die Unterdrückung der Redefreiheit wird konservative Perspektiven nicht beseitigen. Liberal missliebige Industrien oder Organisationen zu zertreten, wird diejenigen, die solche Ansichten vertreten, nicht davon überzeugen, dass sie falsch sind, sondern sie eher davon überzeugen, dass sie keinen Anteil mehr am großen amerikanischen Experiment haben.

Dies ist buchstäblich ein Spiel mit dem Feuer. Wie die Geschichte lehrt, tun verzweifelte Menschen verzweifelte Dinge. Es bleibt zu hoffen, dass Twitter, Amazon, Facebook und der Rest eine ihrer Macht angemessene Weisheit erlangen und ihren Kurs ändern, bevor es zu spät ist.

Über den Autor: Der preisgekrönte Autor Wesley J. Smith ist Vorsitzender des Discovery Institute’s Center on Human Exceptionalism.

Zuerst erschienen in The Epoch Times USA mit dem Titel: Parler Is Silenced (Deutsche Bearbeitung von nmc)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.