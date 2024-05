Glaube versus Medikamente: Wie Ihre Gedanken Ihre Gesundheit formen

Die am häufigsten getestete therapeutische Intervention ist der Placeboeffekt.

Der Placeboeffekt, der in Tausenden klinischen Studien eingesetzt wird, gilt als Goldstandard, um die Wirksamkeit neuer Medikamente zu prüfen. Doch hier liegt das Paradoxe: Selbst wenn ein Medikament nur einen Hauch effektiver als ein Placebo ist, kann es eine Zulassung erhalten.

Placebos gibt es in vielen verschiedenen Formen, von Zuckerpillen über Kochsalzinjektionen bis hin zu simulierten chirurgischen Eingriffen. Alle diese Behandlungen haben eines gemeinsam: Sie wirken nicht medikamentös oder durch den chirurgischen Eingriff. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Patienten daran glauben.

Oft erholen sich die Patienten und stellen fest, dass sich ihr Zustand verbessert hat. Dabei wirken die unterschiedlichen Placeboformen sowohl bei körperlichen Schmerzen als auch bei Depressionen bis hin zu spezifischen Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom.

„Der Placeboeffekt ist ein komplexes Phänomen mit tiefgreifenden Wahrheiten, die der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend erklärt wurden“, schreibt die leitende medizinische Kolumnistin der Epoch Times, Dr. Yuhong Dong.

Der Placeboeffekt ist so gut dokumentiert, dass er zu einem eigenständigen Forschungsschwerpunkt geworden ist. Manchmal wird die Wirkung anhand subjektiver Patientenberichte in puncto Schmerzen oder Genesung gemessen. Manchmal haben die Forscher spezifische beobachtbare Phänomene.

So verwendeten Forscher in einem Experiment einen Histamin-Hautstichtest, um eine allergische Reaktion – einen kleinen Ausschlag am Unterarm – zu erzeugen. Anschließend testeten sie mehrere Szenarien, indem sie zum Beispiel verschiedenen Patientengruppen sagten, eine Creme würde den Ausschlag entweder lindern oder verschlimmern.

Außerdem testeten sie die Szenarien mit verschiedenen Ärzten, von denen einige warmherzig und kompetent wirkten, während andere kalt und scheinbar inkompetent wirkten.

Die Studie ergab, dass bei den Patienten, denen ein warmherziger, kompetenter Arzt sagte, dass die Creme helfen würde, der Ausschlag am stärksten abnahm, während bei den Patienten, denen ein inkompetenter, kühler Arzt dieselbe Botschaft übermittelte, die geringste Besserung zu verzeichnen war.

Bei allen Patienten, denen gesagt wurde, dass die Creme den Ausschlag verschlimmern würde, behielt der Ausschlag die gleiche Größe.

Das Verhalten des Arztes am Krankenbett

Die Ergebnisse weisen auf einen sehr wichtigen und wenig diskutierten Faktor im Heilungsprozess: das Verhalten des Arztes am Krankenbett.

„Einfach ausgedrückt, kann eine engagierte Interaktion zwischen Arzt und Patient vor der Behandlung die effektivsten Ergebnisse erzielen, selbst mit einem Placebo“, schreibt Dr. Dong.

Dies ist eine besonders wichtige Erkenntnis, da Ärzte auch einen Noceboeffekt hervorrufen können, der das unerwünschte Gegenteil eines Placeboeffekts ist. Wenn Patienten gesagt wird, dass sie mit einer Verschlechterung ihrer Krankheit rechnen müssen, werden einige Patienten aufgrund dieser Erwartung unter einer Verschlechterung ihrer Gesundheit leiden.

In einer Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass die Art und Weise, wie Ärzte die Parkinson-Diagnose eines Patienten besprechen, dessen Gesamtprognose beeinflussen kann. Kanadische Forscher, die sechs Parkinson-Patienten L-Dopamin- oder Placebopillen verabreichten, stellten fest, dass selbst bei den Placebopatienten der Dopaminspiegel anstieg.

Einige Forscher sind der Meinung, dass der Placeboeffekt durch unsere Biochemie verursacht wird, zum Beispiel durch den Anstieg des Dopaminspiegels, und Neurowissenschaftler glauben, dass mehrere Gehirnregionen und Gehirnchemikalien beteiligt sind.

Dr. Dong geht davon aus, dass beim Placeboeffekt vier Faktoren eine Rolle spielen: natürliche Heilung, positiver Glaube, die vermittelte Botschaft und das Mitgefühl und die Autorität des Arztes.

Sicher ist, dass unser Glaube einen Einfluss auf unsere Heilung hat.

Placebos werden nicht nur in der Forschung eingesetzt. Der Kuss einer Mutter kann dazu führen, dass sich das aufgeschürfte Knie eines Kindes besser anfühlt, und Sportler können Placebos wie Glückssocken verwenden, um besser zu spielen.

Studien haben ergeben, dass Sportler, denen ein Placebo verabreicht wurde und denen gesagt wurde, es handele sich um ein neues Medikament oder um Anabolika, auch bessere Leistungen erbrachten.

Ich will nicht zu sehr verallgemeinern, aber vielleicht gibt es sogar einen noch weiterreichenden Placeboeffekt in unserem Leben. So wie diejenigen, die von einer Behandlung ein schlechtes Ergebnis erwarten, einen Noceboeffekt erleiden können, kann dies auch für diejenigen gelten, die das Schlimmste im Leben erwarten.

Forschungen haben ergeben, dass optimistische Menschen im Gegensatz dazu länger leben und ein geringeres Herzinfarktrisiko haben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Mind Over Medication: How Your Belief Can Make You Heal or Hurt".

