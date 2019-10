Kein Unrechtsbewußtsein im Bundestag? – Ideologische Brille zwingt zur Rot-Grün-Blindheit beim Thema „Antifa“

Nach dem Anti-Antifa-Antrag der AfD vom letzten Donnerstag im Bundestag und der anschließenden Unmutsäußerungen verschiedener Abgeordneter bis hin zum Antifa-Anstecker der Linken-Abgeordneten Martine Renner, zeigten auch andere MdBs ihre offene Sympathie für die gewalttätigen Linksextremisten.

Die Abgeordnete Ingrid Remmers, ebenfalls Die Linke, zeigte sich auf Facebook mit dem Symbol der Antifa und fassungslos über den Ordnungsruf gegen die Genossin Renner. Sie sah gar den Antifaschismus, also den Kampf gegen den Nationalsozialismus, als „Fundament unseres Grundgesetzes“ und rechtfertigte – ungeachtet der historischen blutigen Lektionen von rund 100 Millionen Toten – die dahinterstehende kommunistische Ideologie mit diesem Kampf. Doch ewiger Kampf ist einer der Grundgedanken des Kommunismus: „Mit dem Himmel kämpfen, mit der Erde kämpfen, mit den Menschen kämpfen, die Freude ist grenzenlos.“ (Mao Zedong, China)

In den USA nennt man das Kind bei seinem Namen und sucht keine Entschuldigungen, um die gefährliche Ideologie zu schützen. US-Präsident Donald Trump verglich die Antifa im Juli mit der brutalen Streetgang MS-13 und sagte:

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019