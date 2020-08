Polizeieinsatz: Fünfjährige verlässt Elternhaus und will allein ins Freibad

Weil sie angesichts der Sommerhitze Erfrischung im Freibad suchen wollte, hat sich eine Fünfjährige in Bremerhaven in aller Frühe aus dem Haus gestohlen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten am Morgen bereits um 05.45 Uhr von einer Mitarbeiterin des Bads angerufen, wo das Mädchen gerade eingetroffen war. Zu dieser Zeit hatte auch die Mutter das Kind schon als vermisst gemeldet.

„Als die Streifenbeamten kurz darauf am Freibad eintrafen, äußerte das frohgelaunte Mädchen, sie wolle auch einmal allein baden gehen, da sie schon groß sei“, hieß es im Polizeibericht. Demnach hatte die Fünfjährige am Morgen „in einem günstigen Moment“ das Haus verlassen und sich auf den wenige Minuten langen Weg zum Schwimmbad gemacht. Dort nahm sie wenig später ihre Mutter wieder in Obhut. (afp)