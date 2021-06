NFL-Spieler beendet lieber Karriere, als sich gegen COVID-19 impfen zu lassen

Ein seltener Fall von Haltung im Profisport: Ein US-Football-Spieler spricht sich gegen die Corona-Regeln seines Verbandes aus. Als COVID-19-Prophylaxe will er lieber sein Immunsystem stärken.

Cole Beasley, ein Football-Spieler der Buffalo Bills, hat seine Haltung zu den neuen Impfregeln des Verbandes NFL deutlich gemacht. Er erklärte, dass er sich lieber vom Profisport zurückziehen würde, als sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Auf Twitter schrieb der Spieler: „Ich werde draußen sein und das tun, was ich tue. Ich werde draußen in der Öffentlichkeit sein. Wenn ihr Angst vor mir habt, dann geht mir aus dem Weg oder lasst euch impfen.“ Der 32-Jährige ergänzte: „Ich sterbe vielleicht an COVID, aber ich sterbe lieber lebendig.“

Auch seine betagten Familienmitglieder will er weiterhin zu Hause empfangen. Auch, wenn das Protokoll dagegen spricht.

Die Botschaft des Wide Receivers des Teams aus Buffalo, New York, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Liga ihre Impfregeln aktualisiert hat. Eine Impfung ist zwar nicht vorgeschrieben, aber ungeimpfte Mannschaftsmitglieder müssen Auflagen erfüllen. Sie müssen sich täglich auf COVID-19 testen, in den Einrichtungen des Teams Masken tragen und sich unterwegs ausschließlich mit den eigenen Teammitgliedern unterhalten.

Vor Konsequenzen fürchtet sich der Spieler nicht: „Brummt mir eine Geldstrafe auf, wenn ihr wollt. Meine Art zu leben und meine Werte sind mir wichtiger als Dollars.“ Wenn er in den Ruhestand gezwungen werde, „dann soll es so sein.“

Immunität aufbauen

Anstatt sich impfen zu lassen, konzentriere er sich lieber darauf, seine Immunität aufzubauen. Das Risiko mit COVID-19 geht er dabei bewusst ein. Sein Ansatz ist: „Sich besser ernähren. Wasser trinken. Sport treiben.“

Beasley: „Ich werde keine Medikamente für ein Bein nehmen, das nicht gebrochen ist.“

Er kündigte an, in diesem Jahr umsonst zu spielen und bekundet, weiterhin Spaß am Sport zu haben: „Ich liebe meine Teamkollegen und genieße es, Ball zu spielen, weil in diesen Momenten all der äußere Quatsch keine Rolle spielt.“

Auf Twitter erhielt Beasley zwar viele Likes für seinen Post. Dennoch erntet er für seine Haltung auch großes Unverständnis. Manche halten ihn für egoistisch. Andere finden, dass das eigene Leben zu leben und gleichzeitig geimpft zu sein, kein Widerspruch bedeuten muss.

Andere NFL-Spieler wie Washingtons Montez Sweat und Carolinas Quarterback Sam Darnold haben ebenfalls Zweifel gegenüber der Impfung geäußert.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: NFL Player Says He Would Rather Retire Than Take COVID-19 Vaccine (deutsche Bearbeitung von mk)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!