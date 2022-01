Werbetexterin: „In dieser Corona-Zeit bringt Shen Yun etwas Göttliches“

Das Göttliche von Shen Yun bringt Rettung am Ende der Tage, sagt Karolina Kudynova aus Prag. Eine insgesamt rund 700 Kilometer lange Reise hatte die PR-Werbetexterin und Journalistin auf sich genommen, um die Dienstagnachmittag-Vorstellung von Shen Yun im Salzburger Festspielhaus zu sehen. Sie hatte zuvor schon Jahre auf Shen Yun in Europa gewartet. Mittwochabend wird die letzte Vorstellung des New Yorker Künstlerensembles in der Mozart-Stadt sein, bevor Shen Yun auf der Europatournee nach San Cugat in Spanien weiterreist.

In der heutigen Situation mit Corona seien die Menschen müde, sagte Karolina Kudynova. „Die Menschen verlieren ihre Energie. Sie können nicht atmen und sind in ihren Menschenrechten eingeschränkt. Ich denke, dass jetzt die Welt gerettet werden muss, weil sie vor einer Katastrophe steht. Wir können es überall sehen, in der Politik, im menschlichen Verhalten, es ist einfach eine Tragödie. Gerade jetzt bringt Shen Yun etwas Göttliches, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich die letzte Sache, die bleibt“, sagte die Journalisten bezüglich des letzten Stückes.

Das letzte Stück „Die Offenbarung der Barmherzigkeit“ bezieht sich auf die Prophezeiungen vieler alter Kulturen, dass die heutige Ära, mit ihren umgedrehten Werten eine Zeit der großen Gefahr sei. Darin halten Falun Gong Praktizierende in einer modernen Umgebung an traditionellen Tugenden und ihrem Glauben fest und ermöglichen den Menschen eine Entscheidung zu treffen. Letztendlich öffnen Mitgefühl und Integrität einen Weg zur Erneuerung und Hoffnung.

„Man kann an den tanzenden Künstlern spüren, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Sie haben eine sehr starke Energie, ich kann es spüren. Ehrlich gesagt habe ich es schon gespürt, als sie nach Europa kamen, es hat gewissermaßen die Schwingung erhöht. Und als sie hier nach Salzburg kamen, konnte man es in Prag spüren. Sie haben ein riesiges Feld, sagte die PR-Texterin.

Kunsthistorikerin: „Ein Blick in eine andere Kultur“

„Shen Yun ist echt ein Erlebnis: total berührend, hochinteressant und ein Blick in eine andere Kultur“, sagte Maximiliane Buchner aus Linz. Die Kunsthistorikerin habe viel über die chinesische Kultur erfahren und viele Eindrücke bekommen. „Sehr berührt hat mich das Stück von diesem Arzt und seiner Tochter. Das war fantastisch. Da ist mir bewusst geworden, dass ich hier etwas sehe, das aber woanders auf der Erde verboten ist. Das war unglaublich, wirklich.“

Das Stück „Der Irrsinn am Ende der Tage“ thematisiert, wie friedliche Menschen in China wegen ihres Glaubens als lebende Organspender ermordet werden. Zugleich ist es aber ein Stück voller Spiritualität und Hoffnung. Darin tötet ein Militärarzt unwissentlich die eigene Tochter, weil diese mit einer anderen Falun Gong Praktizierenden verwechselt wird. Und doch hat das Stück ein gutes Ende.

Hotelbesitzer: „Immer neue Geschichten, die berühren“

Laut Helmut Hahn, dem Besitzer einer Wellness-Anlage in Bad Füssing ist das eigentlich Schöne „die Artistik der Tänzer – also wie gut sie tanzen – und die Geschichten. Die Geschichten sind sehr ansprechend. Man kann sich vorher gar nicht vorstellen, dass einen die Geschichten dann doch so berühren. Und dann kommen immer wieder andere [Geschichten]. Man denkt, wenn man eine gesehen hat, dass eigentlich nicht mehr viel anderes kommen kann, aber es kommt dann doch etwas Neues. Das macht Spaß, ich bin sehr begeistert“.

Der klassische chinesische Tanz mit seinen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten eignet sich besonders gut, um Geschichten aus dem alten China bis hin zur Moderne darzustellen. Laut Programmheft bezeichnet das Yun – von Shen Yun – „die Fähigkeit der Seele, sich durch Tanz auszudrücken.“ Dies sei der kulturelle und spirituelle Kern, der in jeder Tanzbewegung zum Ausdruck komme.

Salzburg ist nach Torun in Polen die vierte Stadt während der diesjährigen Europa-Tournee von Shen Yun. Nach weiteren Städten in Spanien, Frankreich und England ist das Künstlerensemble wieder von 11. bis 13. März in der Stadthalle von Mülheim an der Ruhr im deutschen Sprachraum zu sehen. (amh)

Einige Tournee-Daten:

24. – 26. Januar

11. – 13. März

28. – 30. März

9. – 13. April

15. – 17. April

20. April – 1. Mai

28. – 30. April

4. – 8. Mai

10. – 12. Mai

31. Mai – 3. Juni Salzburg, Österreich

Mülheim an der Ruhr, Deutschland

Berlin, Deutschland

Ludwigsburg, Deutschland

Bremen, Deutschland

Berlin, Deutschland

Graz, Österreich

Füssen, Deutschland

Mannheim, Deutschland

Frankfurt am Main, Deutschland