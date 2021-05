Barack Obama und Militärs bestätigen UFO-Sichtungen: Sie fliegen mit 18.000 Kilometer pro Stunde

In den USA ist eine neue Diskussion über UFOs aufgeflammt. Ex-Präsident Barack Obama sorgte für Aufsehen, nachdem er die Authentizität der jüngsten UFO-Sichtungen der US-Navy bestätigt hatte. Im Juni werden diesbezüglich Geheimdienstberichte offengelegt.

Laut Barack Obama seien die jüngsten Sichtungen von UFOs – beim Militär werden sie UAPs genannt, „unidentified aerial phenomena“, also unidentifizierte Luftphänomene – durch das US-Militär authentisch.

Dies bestätigte der ehemalige US-Präsident Anfang der Woche in der „Late Late Show“ auf CBS. Obama war bei Talkmaster James Corden zu Gast und sprach dabei ganz locker über Außerirdische und die Sichtung von Unbekannten Flugobjekten.

Wenn es um Aliens ginge, da gebe es Sachen, die er aus Gründen der Geheimhaltung einfach nicht im Fernsehen sagen könne, flachste Obama zunächst, wurde dann aber überraschend ernst: „Wahr ist, es gibt Aufnahmen von Objekten am Himmel, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind.“ Die Flugbahnen und Bewegungen der mysteriösen Objekte könne man nicht genau erklären, sie seien schneller und manövrierfähiger als alles, was es beim US-Militär gebe.

Es gebe Bilder von mysteriösen Objekten, deren Flugbahnen und Bewegungen die Experten der NASA nicht genau erklären könnten. Diese seien schneller und wendiger als alles, was das US-Militär selbst im Einsatz habe: „Wir müssen wirklich herausfinden, was das ist. Aber heute kann ich Ihnen nichts dazu sagen“, sagte Obama.

Ende April hatte das Pentagon Videomaterial über unidentifizierte Flugobjekte der US-Navy aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 veröffentlicht und deren Authentizität bestätigt.

In mehreren Videos ist zu sehen, wie verschiedenartige Flugobjekte den Gesetzen der Physik zu widersprechen scheinen. Sie fliegen mit sehr hoher Geschwindigkeit und vollziehen bizarre Manöver. Diese Objekte scheinen zuweilen sogar im Pazifischen Ozean zu verschwinden.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020