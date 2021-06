US-Ufo-Report: Keine Belege für außerirdisches Leben

Laut dem US-Ufo-Report konnten keine belastbaren Beweise dafür gefunden werden, dass die als "nicht identifiziert" eingestuften Flugobjekte von Aliens stammen könnten. Weitere Annahmen stehen zur Debatte.

Der von der Ufo-Fangemeinde mit Spannung erwartete Bericht der US-Geheimdienste über unbekannte Flugobjekte enthält laut einem Medienbericht keinerlei Belege für außerirdisches Leben. Wie die „New York Times“ am Donnerstag berichtete, haben Regierungsvertreter zwar keine Erklärung dafür, worum es sich bei vom Militär gesichteten unidentifzierten Flugobjekten handelt – ebenso wenig gibt es demnach aber belastbare Hinweise darauf, dass die Objekte von Aliens stammen könnten.

Experten sei es nicht gelungen, die mysteriösen Bewegungen der Flugobjekte zu erklären, schrieb die „New York Times“ unter Berufung auf ranghohe Regierungsvertreter. Insgesamt widmet sich der bislang geheim gehaltene Bericht mehr als 120 Ufo-Sichtungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Einige der unidentifizierten Flugobjekte fielen demnach durch irrwitzig hohe Geschwindigkeiten und ihre Wendigkeit auf.

Könnten die Flugobjekte mit chinesischen oder russischen Experimenten im Zusammenhang stehen?

Ausgeschlossen werden konnte dem Bericht zufolge immerhin, dass es sich bei den Objekten um Produkte geheimer US-Militärtechnologie handelt. Allerdings sprach ein ranghoher Regierungsvertreter gegenüber der „New York Times“ von wachsenden Befürchtungen, dass die Objekte im Zusammenhang mit chinesischen oder russischen Experimenten im Bereich der Hyperschallgewindigkeits-Technologie stehen könnten.

Der Bericht der US-Geheimdienste soll dem US-Kongress spätestens am 25. Juni vorgelegt werden. Wie die „New York Times“ berichtete, bleibt der Anhang des Berichts aber vertraulich.

Im vergangenen Jahr vom Pentagon veröffentlichte Videos von drei als „nicht identifiziert“ eingestuften Flugobjekten hatten zuletzt Gerüchte angeheizt, wonach die US-Geheimdienste über Informationen über intelligentes außerirdisches Leben verfügen könnten. Auch der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Mitte Mai in einer Fernsehshow gescherzt: „Über Aliens gibt es einige Dinge, die ich hier nicht sagen kann.“ Was aber stimme, sei, „dass es Bilder und Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind, und bei denen wir nicht erklären können, wie sie sich bewegen“. (afp)

