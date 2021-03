45office.com – Trump startet neue Webseite

The Office of Donald Trump

Trumps Vergangenheit und Zukunft auf einer Website: der 45. Präsident wird im Netz aktiv.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump startete am 29. März die Website 45office.com, die sich der Bewahrung des Vermächtnisses seiner Administration und seinen Aktivitäten nach der Präsidentschaft widmet. Sie wurde schon am 12. Januar registriert, eine Woche bevor Trump das Weiße Haus verlassen hat.

Die Website widmet sich den Errungenschaften der Trump-Präsidentschaft in den Bereichen Handel, Steuern, Energie, Regulierung und Gesundheitswesen. Aber auch Einwanderung und Grenzsicherheit, Kampf gegen COVID-19 und weitere. Die Aktivitäten der First Lady Melania Trump sind dort auch zu finden.

Auf der Website heißt es:

Donald J. Trump löste die außergewöhnlichste politische Bewegung der Geschichte aus, indem er politische Dynastien entthronte, das Washingtoner Establishment besiegte und der erste echte Außenseiter wurde, der zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde.“

Und: „Die vergessenen Männer und Frauen Amerikas wurden nicht mehr vergessen, weil wir endlich einen Präsidenten hatten, der Amerika an die erste Stelle setzte.“ Solange man seinen Bürgern, dem Land und Gott treu bleibe, „liegen Amerikas beste Tage noch vor uns“, heißt es.

Auch donaldjtrump.com, eine Website, die früher als Hauptportal für die Trump-Kampagne diente, wurde neu gestaltet. Beide Websites markieren Trumps erste digitale Fußstapfen, nachdem die Social-Media-Riesen Twitter und Facebook ihn von ihren Plattformen verbannt hatten.

Der ehemalige Präsident arbeitet nun an einer eigenen Social-Media-Plattform. Der ehemalige leitende Trump-Berater Corey Lewandowski beschrieb die Plattform als interaktives Kommunikationstool, das es Trumps Anhängern ermöglichen wird, Donald Trumps Botschaften zu sehen, darauf zu reagieren und sie zu teilen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Launches New Personal Website (deutsche Bearbeitung von mk)

