„47 USB-V-Karten verloren gegangen“: Wahlbeobachter aus Pennsylvania beschreibt Unregelmäßigkeiten

In Pennsylvania gab es viele Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen am 3. November. Ein Helfer beobachtete, wie mehrfach Daten von USB-Karten unbeobachtet in die Wahlautomaten geladen wurden, 47 USB-Karten gingen offenbar verloren.

Ein republikanischer Wahlbeobachter aus dem Delaware County in Pennsylvania erzählte am 25. November in Gettysburg bei einer Anhörung des GOP-Politikausschusses des Senats, dass er Zeuge einer Reihe von Unregelmäßigkeiten am Wahltag war, einschließlich 47 USB-Karten, die verloren gingen.

Greg Stenstrom, der neben seiner Tätigkeit als Wahlbeobachter sagte, er sei Experte für Sicherheitsbetrug, sagte bei der Anhörung, dass er Zeuge einer Reihe von Verstößen im Zusammenhang mit Briefwahlzetteln, dem Stimmenausgleich aus Briefkästen und der Handhabung von USB-Karten-Flash-Laufwerken gewesen sei.

„Sie haben sich nicht an eine davon gehalten“, sagte Stenstrom. „Es hat mich schockiert, dass so etwas passieren konnte.“

USB-Karten einstecken und Stimmzettel einwerfen – eine sehr einfache Sache

Er beschrieb die Situation, als er Zeuge einer Situation wurde, in der Daten auf USB-Karten von einem Lagerhausaufseher in die Wahlautomaten geladen wurden, was seiner Aussage nach mindestens 24 Mal geschah.

„Er kommt mit Taschen herein, von denen wir Fotos haben und die in unseren eidesstattlichen Erklärungen eingereicht wurden“, sagte Stenstrom und fügte hinzu, dass demokratische Wahlbeobachter ebenfalls Zeuge dieses Vorfalls waren.

Stenstrom sagte, ihm sei von einem Anwalt gesagt worden, es sei normal, dass mehrere USB-Karten in den Maschinen gelassen und dann vom Lagerhausmanager zur Eingabe in Tally-Systeme zurückgebracht werden. Er fügte hinzu, als er das Problem später beim US-Staatsanwalt William McSwain und einigen Vollzugsbeamten zur Sprache brachte, sei ihm gesagt worden, dass es ungewöhnlich sei, dass mehr als zwei USB-Laufwerke in den Wahlmaschinen zugelassen sind.

Er sagte, ihm sei später mitgeteilt worden, dass „diese 24 bis 30 USB-Sticks, deren Daten hochgeladen wurden“ nicht nachgewiesen werden konnten, und „nach heutigem Stand 47 USB-V-Karten fehlen“.

„Die Leute fragen mich immer wieder, wie Menschen Verbrechen begehen können. Ich weiß, dass es hier eine Menge Theorien gibt. Und ich suche immer nach der einfachsten. Leute, die USB-Sticks einstecken und Stimmzettel einwerfen – eine sehr einfache Sache. Dazu braucht es nur ein paar Leute, keine große Verschwörung“, sagte er.

„Als forensischer Informatiker gilt mein Interesse den Daten – wo sind sie hin? Wo ist der Abfall hin? Wie kamen die Daten in das System hinein und wie gingen sie wieder hinaus“, sagte er.

Er forderte eine Revision.

120.000 Stimmzettel stehen noch „infrage“

Stenstrom sagte auch, dass sich vor kurzem herausgestellt habe, dass „praktisch alle Chain-of-Custody-Protokolle, Aufzeichnungen, gelbe Blätter“ im Delaware County verschwunden seien.

„Es gab eine Aktion, bei der sie sich hinsetzten und Mitarbeiter eingeladen wurden, um diese Protokolle neu zu erstellen“, sagte er, „und nach unserem heutigen Verständnis ist es ihnen nicht gelungen, sie alle zu bekommen.“

Er sagte, die Situation sei so, dass es bis zu 120.000 Stimmzettel gebe, die noch „infrage stehen“.

„Dafür gibt es keine Heilung, kein Heilmittel“, sagte er. „Als Bürger und Beobachter dieser Situation glaube ich nicht, dass irgendjemand diese Abstimmung mit gutem Gewissen bestätigen könnte.“

Bei der gleichen Anhörung sagte der Anwalt von Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, dass die Art von Wahlunregelmäßigkeiten, die Zeugen in Pennsylvania beschrieben haben, auch in anderen umkämpften Staaten aufgetreten seien.

„Was wir Ihnen zusammen mit diesen Zeugen beschreiben werden, geschah in Michigan, Wisconsin, Nevada und Georgia in etwa auf die gleiche Art und Weise – das primäre Mittel waren Briefwahlzettel“, sagte Giuliani und bezeichnete die Wahl in Pennsylvania als „Scheinwahl“.

„Wir wollen niemanden entrechten. Wir wollen 672.000 Stimmen disqualifizieren, damit 72 Millionen Menschen nicht entrechtet werden“, sagte Giuliani. „Denn genau das ist durch die Betrügereien passiert, die hier vor sich gingen.“

Neue Wahlmänner bestimmen

Der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, sagte den republikanischen Senatoren des Bundesstaats Pennsylvania auch, dass sie das Recht hätten, ihre eigenen Wahlmänner zu bestimmen. In der Verfassung sei festlegt, dass die Abgeordneten eines Bundesstaates die Befugnis hätten, die Wahlmänner eines Bundesstaates für ungültig zu erklären und ihre eigenen an das Wahlkollegium zu schicken. Das Repräsentantenhaus und der Senat von Pennsylvania werden beide von Republikanern kontrolliert. Das Wahlkollegium tritt am 14. Dezember zusammen.

Die Demokraten im Senat von Pennsylvania sagten als Reaktion auf die GOP-Anhörung, dass Giuliani „[mit] unbegründeten Forderungen wegen Wahlbetrugs an jedem Ort [hausieren geht], wo man ihn aufnimmt“ und die „Niederlage nicht mit Anstand oder einem Minimum an Würde“ hinnehme.

Am 24. November gab der Demokrat Tom Wolf aus Pennsylvania bekannt, dass die Ergebnisse der Wahl vom Büro des Staatssekretärs bestätigt wurden. Auch Brian Kemp von der Regierung von Georgia und das Board of Canvassers von Michigan bestätigten ihre Wahlen, obwohl rechtliche Einsprüche anhängig sind.

Die Richterin des Commonwealth von Pennsylvania, Patricia McCullough, wies den Staat am 25. November jedoch an, keine weiteren Schritte zu unternehmen, um die Zertifizierung des Präsidentschaftswahlkampfes abzuschließen. Sie blockierte auch die Bestätigung aller anderen Wahlergebnisse.

Die Staatssekretärin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, eine Demokratin, sagte, sie habe keine Beweise für Wahlbetrug oder massenhafte Unregelmäßigkeiten gesehen, die die Wahlergebnisse im Bundesstaat zunichte machen würden. Das würde darauf hindeuten, dass Biden mit etwa 80.000 Stimmen vor Trump führt. Wahlbeamte in anderen Staaten, in denen die Ergebnisse angefochten werden, haben sich diesen Behauptungen angeschlossen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Pennsylvania Poll Watcher Describes Election Irregularities, Including 47 Missing USB Cards (Deutsche Bearbeitung von nmc)