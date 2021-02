„Freiheit für Dänemark, wir haben genug“ – Acht Festnahmen bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen

"Men in Black Denmark" organisierte erneut einen Protestmarsch gegen die von der dänischen Regierung während der Pandemie eingeführten Beschränkungen in Kopenhagen. (Symbolbild) Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Am Rande von Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in Dänemark sind in Kopenhagen acht Menschen festgenommen worden. Die Demonstration am Samstagabend verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich, die acht Festnahmen seien wegen des Einsatzes von Feuerwerk und gewalttätigen Verhaltens erfolgt.

Die dänische Regierung hatte am Mittwoch angekündigt, einige Corona-Maßnahmen ab Montag zu lockern, die meisten Beschränkungen wurden aber bis zum 5. April verlängert.

Zunächst nahmen rund 600 Menschen an einem Protestzug teil, am späten Abend wurden rund 1200 Menschen auf dem Platz vor dem Rathaus von Kopenhagen gezählt.

„Freiheit für Dänemark, wir haben genug“ war das Motto der Demonstration. Organisiert wurde sie von der Gruppe „Männer in Schwarz“, die seit Dezember bereits zu mehreren Kundgebungen aufgerufen hatte. (afp)

