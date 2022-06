Air Canada kündigt „umfangreiche Annullierungen“ im Sommerflugplan an

Auch in Kanada kämpft die Luftverkehrsbranche mit Personalnot. Air Canada teilte am Mittwoch „umfangreiche Annullierungen“ im Sommerflugplan an. Verkehrsminister Omar Alghabra kritisierte „inakzeptable Verspätungen an den Flughäfen. Die Regierung arbeite mit Flughäfen und Fluggesellschaften an „zusätzlichen Lösungen für diese weltweite Situation“, schrieb er auf Twitter.

Der Chef von Air Canada, Michael Rousseau, erklärte, die Corona-Pandemie habe das weltweite Luftverkehrssystem Anfang 2020 gestoppt – jetzt, mehr als zwei Jahre später, lebe es wieder auf. „Die Leute kommen in einer in unserer Branche nie dagewesenen Menge zurück.“ Das allerdings verursache „Spannungen“ im gesamten System. Air Canada werde daher umfangreich Flüge streichen. Das sei keine leichte Entscheidung gewesen.

In Deutschland gibt es wegen fehlenden Personals derzeit an vielen Flughäfen Engpässe und dadurch lange Wartezeiten und andere Probleme für die Passagiere. Es wird befürchtet, dass sich die Lage während der Hauptreisezeit im Sommer weiter verschärft.

Die Lufthansa hat bereits die Streichung von über 3.000 Flügen im Sommer angekündigt. Die Bundesregierung will die Einreise ausländischer Hilfskräfte vor allem aus der Türkei erleichtern, die vor allem bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden sollen. (afp/dl)