Pilot der US-Luftwaffe setzt sich vor israelischer Botschaft in Brand

Fahrzeuge des US-Rettungsdienstes blockieren am 25. Februar 2024 den Zugang zu einer Straße, die zur israelischen Botschaft in Washington, D.C. führt. Berichten zufolge hat sich am Sonntagnachmittag ein Mann in der Nähe der Botschaft selbst angezündet. Foto: MANDEL NGAN/AFP über Getty Images