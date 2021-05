Angst vor DNA-Veränderungen: Griechischer Pharma-Chef will keine Corona-Impfung

Dimitris Giannakopoulos, Chef von Griechenlands größtem Pharmaunternehmen Vianex, möchte keine Corona-Impfung, weil er nicht wolle, dass seine DNA verändert werde.

Der Chef des alteingesessenen griechischen Pharmaunternehmens Vianex und Besitzer des Profi-Basketballclubs Panathinaikos Athen (A1-Liga, mehrfacher Euroleague-Gewinner), Dimitris Giannakopoulos, gehört zu den prominenten Corona-Impfverweigerern, wie das Heise-Onlinemagazin „Telepolis“ berichtet. Vergangene Woche hatte Giannakopoulos auf Instagram seine Absage an die Corona-Impfungen bekannt gegeben.

Nicht nur, dass er einer Meldung von „Athens Voice“ nach sich nicht an der Herstellung von Corona-Impfstoffen beteiligen wolle, er wolle sich auch nicht mit den Mitteln impfen lassen.

DNA-Veränderungen unerwünscht

Online-Freunde hätten ihn gefragt, ob er den Impfstoff bekommen habe und welchen, schreibt der 46-Jährige in seinem Beitrag. Die Antwort: „Nein, habe ich nicht und ich werde nicht. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich nicht möchte, dass meine DNA verändert wird“, erklärte der Pharma-Unternehmer.

„Telepolis“ sieht das Posting im Zusammenhang mit den genbasierten mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Pfizer und Moderna). Eine genauere Aussage über die Art der Corona-Impfstoffe habe Giannakopoulos aber nicht gemacht.

Diskussionen um Impfpflicht

Derzeit gebe es in Griechenland eine mediale Kontroverse für und gegen das Impfen, während bereits für erste Berufsgruppen eine Impfpflicht eingeführt worden sei.

Die Feuerwehr- und Rettungskräfte des Landes wurden demnach vor die Wahl gestellt, sich impfen zu lassen oder die Entlassungspapiere in Empfang zu nehmen, heißt es.

Vianex – altes Familienunternehmen

Das 1924 als Apotheke in Athen gegründete Familienunternehmen firmierte ab 1960 unter dem Namen Pharmagian und ab 1971 unter Vianex. Heute ist Vianex Griechenlands größter Pharmahersteller, beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und arbeitet mit Pharmakonzernen wie Merck & Co, Sanofi und Taked zusammen. Das Unternehmen exportiert in 35 Länder der Welt.

Der konsolidierte Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte im vergangenen Jahr 371 Millionen Euro, eine Steigerung um über 23 Prozent gegenüber 2019.

Nach Angaben griechischer Medien steht Giannakopoulos gut im Rennen: „Mit dem Vertrauen in unsere Vision und unsere Prinzipien, mit unerschütterlicher Qualität in unserer Produktion und ständiger Fürsorge für unsere Mitarbeiter arbeiten wir bereits daran, 2021 zu einem weiteren Jahr angenehmer Entwicklungen zu machen“, erklärte der Pharma-Unternehmer. (sm)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!