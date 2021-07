Armeekräfte und Hubschrauber: Sydney setzt restriktiv Corona-Ausgangssperre durch und verhindert Proteste

In Sydney herrscht seit diesem Wochenende der Corona-Ausnahmezustand. Mit einem massiven Polizeiaufgebot und ab Montag auch mit Armeeangehörigen, will die Stadt den bereits seit Wochen andauernden Lockdown durchsetzen und Proteste gegen die Corona-Beschränkungen verhindern.

Auch diesen Samstag gingen in Sydney Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Politik ihrer Regierung und den Lockdown, der bis zum 28. August gehen soll, zu demonstrieren. Sie stießen in Australiens größter Metropole auf massiven Widerstand, durch die zahlreich präsente Polizei in der Stadt.

Überall sah man lange Autokolonnen von Polizeifahrzeugen. Über die Medien warnte sie potenzielle Teilnehmer von Protesten vorab, nach Sydney zu kommen und drohte ihnen mit Festnahmen. Es scheint als wollte die Stadt Bilder, wie vom letzten Wochenende, vermeiden.

Zudem wurden Einsatzkräfte der australischen Armee in die Stadt gesandt, um den Corona-Lockdown durchzusetzen und Corona-Proteste zu unterbinden. Rings um die Stadt wurden die Zufahrtsstraßen blockiert und Kontrollen durchgeführt, um zu verhindern, dass Menschen von außerhalb sich Protesten in der Stadt anschließen.

„Ich möchte zunächst eine letzte Nachricht an alle senden, die in die Stadt gehen wollen, um an Protestaktionen teilzunehmen: Tun Sie es nicht“, so der stellvertretende Polizeikommissar von New South West, Mick Willing.

Und fügte hinzu: Heute seien mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz, um die Anordnungen der öffentlichen Gesundheit durchzusetzen.

#Australia Sydney Police have blocked access to every entrance into the city , creating huge traffic jams and “checkpoints”, where drivers are questioned about why they are coming in pic.twitter.com/3SvXuqd2jw — Nicole Elisei (@EliseiNicole) July 31, 2021

A second attempt at an anti-lockdown rally in Sydney was stopped by a heavy police presence. While 8 people were arrested, it was much quieter than last weekend’s scenes. | @SteveHart10News pic.twitter.com/NgCMfSadsI — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) July 31, 2021

Die Polizei patrouilliert durch Sydney. Es werden Hubschrauber mit heulenden Sirenen über dem Stadtgebiet eingesetzt, aus denen per Lautsprecherdurchsage jede Menschenansammlung angesprochen und aufgefordert wird, sich unverzüglich aufzulösen oder die Personen werden mit einer Geldstrafe belegt. Im Stadtgebiet ging die Polizei massiv gegen Demonstranten vor. Es gab zahlreiche Festnahmen.

JUST IN – Australia sends in the ARMY to enforce it’s „Zero Covid“ lockdown: Soldiers and police will patrol Sydney alongside helicopters with blaring sirens telling people to disperse or they’ll get fined.pic.twitter.com/rO8dMPAaq1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 31, 2021

If only the real criminals knew there were this many police capable of patrolling the streets… Sydney lockdowns. pic.twitter.com/KYejR4nmwP — Evelyn Rae (@_evelynrae) July 31, 2021

Auf die Frage, ob die Polizei von New South Wales von Vorort zu Vorort, von Straße zu Straße, von Tür zu Tür gehen, an diese klopfen und aktiv nach Leuten suchen wird, die im falschen Haus sind, und sie sofort mit einer Geldstrafe bestrafen antwortet der stellvertretende Polizeikommissar von NSW, Mick Willing: „Absolut“

Australian police are going door to door. „Are you going to be going suburb to suburb, street to street, door to door, knocking on these and actively looking for people who are in the wrong house and fining them on the spot?“ Sydney police: „Absolutely.“ pic.twitter.com/AWndY1bUCr — Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 31, 2021

Sydney befindet sich bereits seit Wochen im Lockdown

Sydney, mit seinen mehr als fünf Millionen Einwohnern, befindet sich bereits seit Wochen im Lockdown. Der Unmut der Australier gegen die Corona-Politik der Regierung wächst. Bereits am letzten Wochenende gingen in mehreren australischen Städten Zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen die Corona-Politik ihrer Regierung zu demonstrieren.

Es gab damals mehrere Festnahmen. Die Restriktionen haben die Ausbreitung des Virus dort bislang aber nicht bremsen können. Die Polizei will nun härter gegen Menschen vorgehen, die sich nicht an die Ausgangssperre halten.

Begründet werden die Maßnahmen mit einem Deltavirus-Ausbruch, der im Juni begann und zu fast 3.000 Infektionen oder positive Testergebnisse in der Millionen-Metropole und zu neun Todesfällen geführt haben soll.

Soldaten werden ab Montag in der Stadt patrouillieren

Soldaten der australischen Verteidigungskräfte werden am Wochenende trainiert, bevor sie am Montag unbewaffnete Patrouillen beginnen.

Viele Einwohner der Stadt fragen sich laut „BBC“, ob die militärische Intervention notwendig ist, und nennen sie plump.

Auch in Australiens zweitgrößter Stadt Brisbane haben die Behörden nach einem Corona-Ausbruch eine strenge Ausgangssperre verhängt. Wie der stellvertretende Ministerpräsident des australischen Bundesstaates Queensland, Steven Miles, mitteilte, werden Millionen von Einwohnern der Stadt und einiger anderer Gebiete ab Samstagnachmittag für drei Tage zu Hause bleiben müssen.

Zuvor waren insgesamt sieben Ansteckungen mit der Delta-Variante des Coronavirus verzeichnet worden. (afp/er)

