USA: Atomwaffenfabrik stellt wegen Buschbränden kurzzeitig den Betrieb ein

Wegen Buschbränden hat im US-Bundesstaat Texas eine Fabrik zur Herstellung von Atomwaffen vorübergehend den Betrieb eingestellt. Die Betreiber teilten jedoch später mit, dass die Pantex-Anlage nach dem kurzzeitigen Produktionsstopp am Mittwoch wieder „normal in der Tagesschicht“ operieren werde.

Die Fabrik spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung und Entsorgung von Atomwaffen. Ein spezifisches Ereignis war die Zerstörung der letzten B53-Atombombe in der Pantex-Fabrik. Diese Bombe war ein Relikt des Kalten Krieges und galt als eine der zerstörerischsten Waffen im US-Arsenal.

Vorsorglich geschlossen

Die texanische Forstbehörde A&M Forest teilte mit, dass 25 der 31 Brände in dem Bundesstaat inzwischen unter Kontrolle seien. Die Pantex-Betreiber hatten am Dienstag die vorübergehende Schließung der Anlage bekanntgegeben. Sie versicherten zugleich, dass alle dortigen Waffen und sonstigen Materialien „sicher“ und von den Feuern nicht betroffen seien.

Die Pantex-Fabrik liegt 34 Kilometer von der Stadt Amarillo entfernt im Nordwesten von Texas. Vom Nationalen Wetterdienst der USA veröffentlichte Satellitenaufnahmen hatten gezeigt, wie sich die Brände in der Gegend von Amarillo ausbreiteten.

Starke winde fachen die Feuer an

Die Feuer wurden von den für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Temperaturen begünstigt und von starken Winden angefacht. Das größte von ihnen – das sogenannte Smokehouse Creek Fire im Nordwesten – zerstörte nach Angaben der Behörden bislang rund 120.000 Hektar Fläche und war auch in der Nacht zum Mittwoch noch nicht unter Kontrolle.

Die Brände können mit dem Wetterphänomen El Niño in Zusammenhang stehen, da El Niño auch zu Trockenheit in bestimmten Regionen führt. Der diesjährige El Niño, der als recht stark gilt, begann im Jahr 2023, wird bis mindestens April 2024 anhalten.

Die Produktion von Atomwaffen in der Pantex-Fabrik ist Teil eines umfassenden Programms zur Aufrechterhaltung der nuklearen Abschreckungsfähigkeit der USA. Dies beinhaltet die regelmäßige Wartung bestehender Waffen sowie die Entwicklung neuer Designs, um sicherzustellen, dass das nukleare Arsenal des Landes effektiv und zuverlässig bleibt. (afp)