Bankunterlagen belegen: Biden-Familie und Partner erhielten über 20 Millionen Dollar von US-Ausländern

Hunter Biden verlässt das J. Caleb Boggs Federal Building in Wilmington, Delhi, am 26. Juli 2023. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, weitere Familienmitglieder und deren Partner haben in seiner Zeit als Vizepräsident mehr als 20 Millionen Dollar von US-Ausländern aus der ehemaligen Sowjetunion erhalten.

Aus Bankunterlagen, die am 9. August veröffentlicht wurden, geht hervor, dass Joe Biden, Mitglieder seiner Familie und verschiedene Geschäftspartner mehr als 20 Millionen Dollar von russischen, ukrainischen und kasachischen Staatsbürgern erhalten haben.

So zahlte die russische Milliardärin Elena Baturina 3,5 Millionen Dollar an eine Firma namens Rosemont Seneca Thornton, wovon etwa ein Drittel an Devon Archer, einen Mitarbeiter von Hunter Biden, ging. Weitere 2,75 Millionen Dollar gingen auf ein Konto, das nur einen Tag zuvor, am 13. Februar 2014, für Rosemont Seneca Bohai eröffnet worden war.

Archer sagte kürzlich aus, dass er und Hunter Biden Miteigentümer des Kontos waren.

Baturina, die Witwe des ehemaligen Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow, war unter den Gästen bei Abendessen in Washington, an denen Präsident Biden teilnahm, wie Archer kürzlich vor Kongressmitgliedern erklärte. Dazu gehörte auch ein Abendessen, das nur wenige Monate nach der Zahlung stattfand.

Das Weiße Haus dementierte die Vorwürfe nicht.

An dem Abendessen nahm laut Archer auch der ehemalige kasachische Premierminister Karim Massimow teil. Massimow wurde in diesem Jahr wegen Beteiligung an einem Putschversuch in seinem Heimatland zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein Mitarbeiter von Massimow, der Hunter Biden traf, zahlte ihm genau den Betrag, der an ein Autohaus in New Jersey für einen Sportwagen für Hunter Biden überwiesen wurde, wie aus den Aufzeichnungen und den Aussagen von Archer hervorgeht.

„The Brand“: Der Biden-Clan

Archer sagte auch aus, dass Hunter Biden seinen Vater, den Präsidenten, etwa 20 Mal ans Telefon holte und er als Gegenleistung für daraus resultierende Zahlungen die „Marke“ („Brand“) der Familie Biden zur Verfügung stellte – ein Pseudonym der Familie Biden.

„Während der Vizepräsidentschaft von Joe Biden verkaufte Hunter Biden ihn als ‚The Brand‘, um Millionen von Oligarchen in Kasachstan, Russland und der Ukraine zu erhalten. Es scheint, dass außer dem Zugang zum Biden-Netzwerk sowie Joe Biden selbst keine wirkliche Leistung erbracht wurde. Und Hunter Biden scheint geliefert zu haben“, sagte der republikanische Abgeordnete James Comer in einer Erklärung.

Das Weiße Haus, ein Anwalt, der Präsident Biden vertrat, und ein Anwalt, der Hunter Biden in seinem Strafverfahren vertritt, reagierten nicht sofort auf Anfragen zu einer Stellungnahme.

Comer, der dem Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses vorsitzt, hat bereits früher Dokumente veröffentlicht, in denen Zahlungen von chinesischen und rumänischen Staatsbürgern an die Familie Biden – einschließlich des Bruders von Präsident Biden – aufgeführt sind.

Der Ausschuss hat bisher sechs verschiedene Banken vorgeladen und Tausende Dokumente erhalten, darunter auch die neuen Dokumente, die die Familie Biden betreffen. Unterlagen von Familienmitgliedern wurden noch nicht angefordert. Keine der bisher aufgedeckten Zahlungen steht in direktem Zusammenhang mit Präsident Biden, obwohl mindestens ein Konto, auf das Geld überwiesen wurde, von einem nicht identifizierten Biden geführt wurde.

Unternehmensgeflecht zur Verschleierung

Die Aufzeichnungen zeigen, dass die Familie Biden und ihre Partner zwischen 2009 und 2017 mehr als 20 Unternehmen gegründet haben – viele davon, als Präsident Biden Vizepräsident war – und dass die Art und Weise, wie die Zahlungen auf verschiedene Konten verteilt wurden, offensichtlich darauf abzielte, große Zahlungen von US-Ausländern zu verschleiern, so Comer.

Präsident Biden sagte während des US-Wahlkampfs 2020 wahrheitswidrig, dass Hunter Biden kein Geld aus China erhalten habe. Er sagte auch: „Ich habe nie mit meinem Sohn über seine Geschäfte im Ausland gesprochen.“

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, erklärte im Juli, nachdem einige der Aufzeichnungen veröffentlicht worden waren, der Präsident habe „niemals Geschäfte mit seinem Sohn gemacht“. Später bestritt sie, dass diese Aussage eine Abweichung von früheren Behauptungen Präsident Bidens darstelle.

Die Demokraten verteidigten den Präsidenten weitgehend. Der demokratische Abgeordnete Dan Goldman stellte fest, dass laut Archer keine geschäftlichen Angelegenheiten besprochen wurden, wenn Präsident Biden ans Telefon gerufen wurde. Archer sagte auch, er habe nicht gesehen, dass Präsident Biden während der Abendessen 2014 und 2015 über Geschäfte gesprochen habe.

Demokraten verteidigen Biden

„Diese Untersuchung hat NULL Beweise im Zusammenhang mit Präsident Biden zutage gefördert. In der Tat ist die Beweislage eindeutig, dass Präsident Biden nichts mit Hunters Geschäften zu tun hatte“, sagte Goldman in einer kürzlichen Erklärung.

Das Komitee sagte, dass die Aufzeichnungen „Mängel […] im gegenwärtigen Rechtsrahmen in Bezug auf Ethikgesetze und die Offenlegung finanzieller Interessen in Verbindung mit den unmittelbaren Familienmitgliedern von Vizepräsidenten und Präsidenten gezeigt haben – Mängel, die die nationale Sicherheit und die Interessen der Vereinigten Staaten gefährden könnten“.

Die Abgeordneten erwägen die Ausarbeitung von Gesetzen, die sich mit diesem Problem befassen.

„Es ist klar, dass Joe Biden von den Geschäften seines Sohnes wusste und es zuließ, dass er als „die Marke“ verkauft wurde, um die Familie Biden zu bereichern, während er Vizepräsident der Vereinigten Staaten war“, sagte Comer am 9. August. „Das House Oversight Committee (Aufsichtsausschuss) wird weiterhin der Spur des Geldes folgen und Zeugenaussagen sammeln, um festzustellen, ob ausländische Akteure die Bidens ins Visier genommen haben, ob Präsident Biden kompromittiert oder korrupt ist und ob unsere nationale Sicherheit bedroht ist.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Foreigners Paid More Than $20 Million to Biden Family, Associates: Bank Records“ (deutsche Bearbeitung jw)