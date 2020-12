Beamte im Weißen Haus blockieren Powells Hilfe für Trump

Medienberichten zufolge hat US-Präsident Donald Trump Rechtsanwältin Sidney Powell gebeten, eine Rolle als Sonderermittlerin im Weißen Haus einzunehmen. Mitarbeiter des Hauses scheinen das jedoch zu blockieren.

Rechtsanwältin Sidney Powell sagte in einem Interview am 23. Dezember mit „Zenger News“, dass hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses sie daran hindern, mit Präsident Donald Trump zu sprechen. Zudem blockieren sie ihre Bemühungen, eine formale koordinierende Rolle bei der Verfolgung von Wahlanfechtungen im Namen des Präsidenten zu übernehmen.

Das Interview fand in Folge eines Treffens im Oval Office am 18. Dezember statt, an dem Trump, Powell, der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn, der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, und der Berater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, teilnahmen. Der nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien und Trumps Anwalt Rudy Giuliani nahmen Berichten zufolge per Telefon teil.

Powell sagte „Zenger News“, dass ihr während des Treffens von Trump die Position des „Sonderermittlers des Weißen Hauses“ mündlich angeboten wurde – ihre Ernennung wurde aber effektiv blockiert.

„Es ist nicht zustande gekommen“, sagte Powell, „weil es offenbar von leitenden Mitarbeitern des Weißen Hauses nach dem Treffen blockiert oder rückgängig gemacht wurde“.

„Jemand hat Sand ins Getriebe gestreut?“, fragte der Interviewer. „So etwas in der Art“, antwortete Powell.

„Ich bin blockiert worden, mit dem Präsidenten zu sprechen oder zu kommunizieren, seit ich das Oval Office am Freitagabend verlassen habe“, sagte Powell, „anscheinend von allen um den Präsidenten herum“.

Powell stellte klar, dass die Rolle, die ihr angeboten wurde, „nicht ein Robert Mueller-Stil Sonderermittler war“, aber dass „es eine Diskussion über mich als Sonderermittler für das Weiße Haus“ gegeben hat. Ein „Sonderermittler“ wird vom Generalstaatsanwalt ernannt, während ein „Sonderermittler für das Weiße Haus“ vom Präsidenten ernannt werden kann.

Kein Einlenken von Barr

Generalstaatsanwalt William Barr sagte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass er keinen Grund sieht, einen Sonderermittler zur Untersuchung der Wahlbetrugsvorwürfe zu ernennen.

„Wenn ich glaubte, dass ein Sonderermittler zu diesem Zeitpunkt das richtige Werkzeug und angemessen wäre, würde ich einen ernennen, aber ich habe es nicht und werde es auch nicht tun“, sagte Barr. Er stehe zu seiner früheren Einschätzung, dass das Justizministerium keine Beweise für einen Betrug gefunden habe, der groß genug wäre, um die Wahl zu kippen.

„Ich habe mich schon dazu geäußert, inwieweit wir Hinweise oder Behauptungen von systemischem oder breit angelegtem Betrug untersucht haben, die das Ergebnis der Wahl beeinflussen würden. Und ich stehe zu dieser Aussage“, sagte er. Barr glaubt, dass „es bei dieser Wahl am 3. November Betrug gegeben hat“. Er geht davon aus, dass es „leider bei den meisten Wahlen Betrug gibt, ich glaube, wir sind da zu tolerant“, sagte er.

Barr trat von seiner Rolle als Generalstaatsanwalt zurück, am 23. Dezember war sein letzter Tag im Amt.

Trump wiederholte am Mittwoch in einem Tweet seine Forderung nach der Ernennung eines Sonderanwalts zur Untersuchung von Wahlbetrug.

„Ich stimme mit niemandem überein, der denkt, dass keinen starken, schnellen und fairen Sonderanwalt benötigt wird, SOFORT. Dies war die korrupteste Wahl in der Geschichte unseres Landes, und es muss genau untersucht werden!“, schrieb Trump.

Seit dem Wahltag haben Trump und Drittgruppen rechtliche Anfechtungen des Wahlergebnisses in den sechs umkämpften Staaten unternommen. Keine der Bemühungen hat bisher Früchte getragen.

Navarro will vollständige Aufklärung

Peter Navarro, ein Berater von Trump, veröffentlichte letzte Woche einen detaillierten Bericht, in dem er die Vorwürfe über Wahlunregelmäßigkeiten in sechs umkämpften Staaten zusammenfasste. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die Unregelmäßigkeiten schwerwiegend genug sind, um eine dringende Untersuchung zu rechtfertigen. Sie seien auch erheblich genug, um das Wahlergebnis möglicherweise zu kippen.

„Wenn diese Wahlunregelmäßigkeiten nicht vollständig vor dem Tag der Amtseinführung untersucht werden und damit effektiv toleriert werden, läuft diese Nation Gefahr, nie wieder eine faire Präsidentschaftswahl durchführen zu können“, so Navarro in seinem Bericht.

Laut „Newsweek“ hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, es abgelehnt, sich zu der Zurückweisung von Powell durch hochrangige Beamte des Weißen Hauses zu äußern.

Das Weiße Haus hat noch nicht auf eine Anfrage von The Epoch Times USA in Bezug auf Powells Kontakte mit Trump oder den Status ihrer Ernennung reagiert.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Sidney Powell Says White House Aides Are Blocking Her Efforts to Help Trump (Deutsche Bearbeitung von nmc)