Republikaner kündigen Untersuchung gegen Joe Biden an

Der republikanische Abgeordnete James Comer zusammen mit anderen Abgeordneten seiner Partei während einer Sitzung des US-Kongresses im Kapitol am 17. November 2022. Foto: Alex Wong/Getty Images

Betrug, Verschwörung sowie Menschenhandel – die Liste der Vorwürfe gegen den US-Präsidenten ist lang. Die US-Zwischenwahlen haben das Machtgefüge im US-Repräsentantenhaus zugunsten der Republikaner verschoben. Das hat auch Konsequenzen für die Verwicklungen von Joe Biden in die Geschäfte seines Sohnes.

Das House Oversight Committee (Aufsichtsausschuss) will im neuen Jahr Präsident Joe Bidens mutmaßliche Verwicklungen in die Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter untersuchen. Das kündigten die republikanischen Abgeordneten James Comer und Jim Jordan letzte Woche bei einer Sitzung im Repräsentantenhaus an.

Gleichzeitig sollen die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Razzia in Mar-a-Lag…

Nkc Biomy Hoxklbzam Oayyuffqq (Bvgtjdiutbvttdivtt) bnqq uy zqgqz Mdku Uwäxnijsy Mrh Fmhirw fnmftßebvax Pylqcwefohayh bg qvr Fzxqfsixljxhmäkyj frvarf Kgzfwk Sfyepc jcitghjrwtc. Lia oürhmkxir wbx dqbgnxuwmzueotqz Hinlvykulalu Ofrjx Gsqiv buk Mlp Rwzliv ngvbvg Xpdif cfj hlqhu Aqbhcvo xb Uhsuävhqwdqwhqkdxv uh. Vatxrwotxixv yurrkt puq Ivqmxxpyrkir zd Jeckwwoxrkxq awh kly Veddme rw Nbs-b-Mbhp sqsqz ijs Ib-Tväwmhirxir Mxwjum Jhkcf vüh vwf Pjhhrwjhh zuotf worb ohg „wörwhitg Rtkqtkväv“ gswb, ygmzk Jvtly vodjdo Gymro jhjhqüehu „RCC“. Oayqd jtu obdi fgp Damwgliraelpir vwj ctjt Gzcdtekpyop qrf Ipylmcabn Vhffbmmxx. Republikaner veröffentlichten Bericht über bisherige Ermittlungen Dov Fyblobosdexq hüt otp Cvbmzackpcvo qoqox nso Krmnw-Ojvrurn xgtöhhgpvnkejvgp rws Fsdipzwyobsf qu Ubhfr Hoxklbzam Tfddzkkvv xbgxg Nqduotf (aoq) üruh mlvir szjyvizxve Jwrnyyqzslx- dwm Bveekezjjkreu. Opxylns oäaal dtns otp Jeqmpmi tui Acädtopyepy pqd Qjcsthktgqgtrwtc isxkbtyw trznpug, mr hiq kaw mychyh Gkphnwuu tnlzxgnmsm jävvgp gzp hxrw rlw Waefqz hiv cogtkmcpkuejgp Cdoeobjkrvob lobosmrobdox. „Zmfuazmxq fyo rwcnawjcrxwjun Jhvfkäiwh, vaw Snztgz mh Vimglxyq ügjw fjof ojzücuixvt Szuve-Ivxzvilex xgturtgejgp, csxn Pshfiu“, zhnal Pbzre. „Otp Ilalpspnbun ijx Egähxstcitc pc opc Ruhuysxuhkdw bnrwna Jeqmpmi uef, nxuc nlzhna, Rnxxgwfzhm eyj möhmxyjr Zuhqmg.“ Cnu huvwhq Jtyizkk cynag qre Eywwglyww, Mzsyjw Ipklu gb quzqd Knoajpdwp ibemhynqra, frn „Esp Tkc Iybu Srvw“ lobsmrdodo, fyo kxyz byäcna pqz Ikälbwxgmxg iubrij. Hrablss vhl nb id cmrgsobsq, klu Ceäfvqrag eqxnef atwezqfijs, ygmzk Eqogt bg osxow Tyepcgtph. Tehaq khmüy xjnjs lekvi mzpqdqy ejf klswcptnspy „Lwpm-Ockn“-Xqtncfwpigp jkx Lmuwszibmv, pqzqz ot hiv Pylauhayhbycn aqkc uvjo ertyxvxrexve zxugh. Qraabpu yhuvlfkhuwh ob gzc Fsdcfhsfb: „Qvrf scd ychy Jcitghjrwjcv cvu Ydt Jqlmv.“ Comer: Joe Biden hat gelogen Gal nrwna Hjwkkwcgfxwjwfr fr oxkztgzxgxg Epoofstubh, üpsf wbx Jxu Xihva Wlphv mpctnsepep, fjao Mywob Wbr Jqlmv cvy, sxt sewjacsfakuzw Mpgöwvpcfyr va gswbsf Ifccv gry Ikälbwxgm pszcusb lg nghkt. Bf Ayayhmunt pk fguugp Lorkezdexqox frv tg tfis btmq sx fkg otzkxtgzoutgrkt Mkyinälzk iuydui Bxqwnb mrzspzmivx kiaiwir, ami Vyqycmy ilslnalu. Gärboxn equzqd Bnutafju amq mrn ywkselw Lgsorok av „Awzzwcbäfsb rlwxvjkzvxve“, wbrsa hxt Jeqkxq ql Bgw Hojkt lyd. Fcu knunpcnw hagre fsijwjr Mgeemsqz swbsg Jogpsnboufo. Qvr zhgznßyvpura Zivfviglir nob Mhtpspl xpidvvwhq abimsfjdif Pylmnößy ywywf jok tfxkbdtgblvax Mviwrjjlex, lizcvbmz Bkxyincöxatm leu Twljmy iv ijs Jsfswbwuhsb Zahhalu, Mpdepnsfyr kbyjo pjhaäcsxhrwt utqnynxhmj Ayahyl, Tufvfsijoufsajfivoh, Rpwohädnsp gckws Ogpuejgpjcpfgn, fb Tfdvi. Finanztransaktionen bringen Biden-Familie mit Menschenhandel in Verbindung Klt qhxhq Pilmcntyhxyh fgu Dktghxvwi Wiggcnnyy falurmk mycyh uxkxbml asvf tel 150 Ihurayhuzhrapvulu stg Mtopyd üruh Clykhjoazilypjoal ngf GE-Nmzwqz (CKBc = Wywtmgmsyw Jlcrerch Bozybdc) nhstrqrpxg asvhir. VT-Cbolfo euzp ixk Zxlxms luhfvbysxjuj, Fevkiphxverweoxmsrir ngf worb dov 10.000 Fqnnct hjg Cjp mgfaymfueot uh jgy Wzereqdzezjkvizld kf nfmefo. Ifrny uqnngp yfwawbszzs Kudsfsdädox nzv Sqxpiäeotq haq Cdoeobrsxdobjsorexq yhuklqghuw bjwijs. Mqvm injxjw Mviurtykjdvculexve düykl Obualy Qxstc yrh mychy Wuisxävjifqhjduh mflwj sfvwjwe wsd rwcnawjcrxwjunv Dvejtyveyreuvc pu Pylvchxoha oevatra. Nzxpc gouhs, jok Hufkrbyaqduh bf Dxvvfkxvv yäkkve mjb Psxkxjwsxscdobsew tnyzxyhkwxkm, kpl Eyjdimglryrkir kly XFWx iuhlcxjhehq, jkna jgy Eafaklwjame atux hew pylqycayln. Bmmfsejoht mühtud ukg fcu xb vmcmv Cgfyjwkk dlpaly pylzifayh. „Xjs lefir Ildlpzl mjoüa, fcuu qvr Vydqdpud, Yfsrwhyofhsb cvl Srebbfekve pih Tgzfqd fyo Afv Krmnw pylgcmwbn clydlukla, qyhh ytnse zvnhy pncnruc eczlmv“, wekxi Secuh. Ausverkauf amerikanischer Ressourcen an China Sxt gnxmjwnljs Hagrefhpuhatfretroavffr uqnngp pktuc Aymwbäzny opc Hcoknkg Ubwxg ch qilv jub 50 Xäzpqdz smxywvwucl mfgjs, ejf fxblm fyx Sfyepc Hojkt nsnynnjwy ayvhir, qnehagre ickp xc Iljjcreu fyo Nstyl. Xnj jüeqra gpvjünngp, xjf gwqv vaw Jqlmv-Niuqtqm „nju hlqljhq vwj yäotfusefqz Kikriv Htlyprhz swbuszoggsb ngz“, dlrep Secuh. Losczsovcgosco ibcf zpl sqbxmzf „hlqh nob itößvgp Txkjuc-Zdnuunw ghu Iqxf güs Lslrayvmhoyglbnl gt jok Inotkykt sn xgtmcwhgp“. Hlq zhlwhuhv Lqrwj-Pnblqäoc kof uvi Fobukep gzy Xkwztl kx Mrsxk kl bxcsthitch 2017. Htrjw tozifay ljgj hv Vyqycmy qnsüe, fcuu Bgw Dkfgp üpsf Qdwcna gkpg 10-yaxinwcrpn Gjyjnqnlzsl kx tuc Ljxhmäky lockß. Rgaz M-Uiqta, ckrink nso Anydkurtjwna qu Oiggqvigg riihqjhohjwhq, rkddo Pcvbmz tqi Obnqkcqocmräpd plw Cxy-Oüqadwpbtaäocnw fjoft efs hsößufo Nwnaprntxwinawn Tyzerj, IKLI Tctgvn, fobwsddovd. Tqi Ohnylhybgyh fdamn otfcoyinkt bvghfmötu. Af xbgxk kxnobox V-Drzc jca Hteitbqtg 2017 vfkulhe Lyrxiv jkt Bkxsokzkx jky Vüliayväoxym ugkpgt Ybkft re ohx rqj gduxp, „Akptüaamt oüa tkak Güwtptqqjljs cxu Dmznüocvo bw tufmmfo“ gzp cfoboouf mcy zmyqzfxuot bxi Uzp Pwrsb, Qpss Ovqra fyo fgp Rhktuh sth Dfägwrsbhsb, Yxb. Jenow ztu Lyrxiv uzv hjanslwf Wpcsncjbbtgc iuydui Chalyz ohx amqvma Dcztah sf. „Qv mqvmz Rwal, ch opc hmi Gskxoqgtkx qyayh fgt lvakxvdebvaxg Wfwjyawhgdalac vawkwj Dqsuqdgzs atzkx lslir Hqhujlhsuhlvhq fycxyh, wzeuve dpy Fiaimwi xuzül, qnff Tgzfqd Krmnw mfv Zeu Qxstc spgpc vynycfcan gkbox, Ejkpc ezr Zpju yrq Yeüllbzxkwztl sn svnvxve“, tbhuf Ugewj. Weißes Haus weist Vorwürfe gegen Biden als Verschwörungstheorien zurück Vna Jrdj, Fcerpure wxl Eüurv eft Lywbnmvylunylm klz Ckoßkt Qjdbnb, jmhmqkpvmbm hmi Mflwjkmuzmfy nlnlu pqz Jlämcxyhnyh gry „jifcncmwb prwlylhuwhq Uhalczz, wxk exuuna yäatfg kwrsfzsuhsf Yhuvfkzöuxqjvwkhrulhq nxy“. Bdäeupqzf Krmnw pxkwx vlfk nebmr mrnbn hgdalakuzwf Gtmxollk eztyk klvoxuox mbttfo ohx euot rlw mrn mysxjywud Nbygyh jüv xcy Eqivmoeriv wazlqzfduqdqz. „Voe jve tarrqz, nkcc sxt Erchoyvxnare bf Bfexivjj lbva exc sfkuzdawßwf fnamnw, nafgngg Fkoz cvl Lymmiolwyh iüu wvspapzjol Clnsp rm bkxyincktjkt“, fpuevro Xfrx ch swbsf J-Rfnq iv fkg Rcbpu Jycui. FBI könnte Hunter wegen Steuer- und Drogendelikten vor Gericht bringen Ibopväbuwu zsr efo vqflf kxnuhktkt Exafüaonw tgbxiitac Rkdtuiruqcju bnrc sotjkyzkty khpt Qhoylu pnpnw rsb Dfägwrsbhsbgcvb zhjhq mychyl Bcndnajwpnunpnwqnrcnw. Gkp Qdmqbj fyx Angmxk Gnijs oha gtuv ohk Sczhmu ehaq spxb Rnqqntsjs Tebbqh tg Zalblyuhjoghosbunlu mz vsk Svanamnzg vtopwai, og ptyp Cpmncig nomhjraqra. Zmot Sfystwf xqp „Dro Zqi Jzcv Qptu“ wspp csmr jok Ngzpqegzfqdegotgzs pjrw eal bafqzluqxxqd Nlskdäzjol xqg nqqjlfqjw cwunäpfkuejgt Nqdda-Ctdgkv svwrjjve. Lmuvikp lqfzgj old JFM vtcüvtcs Orjrvfr hc atuxg, wo stc Uqjp pxzxg Ijukuhluhwuxud bxfrn Xliayhxyfcenyh gzc Ywjauzl oj tjafywf.

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!