Beweise vernichten und heimlich ausreisen: Über 1.000 chinesische Forscher verließen die USA

Mehr als 1.000 chinesische Forscher, die mit dem chinesischen Militär verbunden sind, haben seit dem Sommer die Vereinigten Staaten verlassen.

Im Sommer verhafteten die US-Behörden mehrere mutmaßliche verdeckte chinesische Militäroffiziere, so ein hoher Beamter des US-Justizministeriums. Anfang 2020 wurden bereits mindestens vier chinesische Forscher verhaftet und wegen Visumbetrug angeklagt, weil sie in den Anträgen über ihren Status als Angehörige der chinesischen Armee (PLA) gelogen hatten.

Einer dieser Forscher wurde wochenlang vom chinesischen Konsulat in San Francisco beherbergt, bevor er Ende Juli schließlich verhaftet wurde. Auch ein chinesischer Gaststudent wurde im Januar wegen ähnlicher Anschuldigungen angeklagt.

Feindliche Aktivitäten der chinesischen Konsulate aufgedeckt

John C. Demers, stellvertretender Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit der USA, erklärte, diese Verhaftungen seien „nur die Spitze des Eisbergs“. Sie führten zu einer Untersuchung, die ein riesiges Netzwerk an mutmaßlich verdeckten PLA-Forschern im ganzen Land aufdeckte.

„Zwischen diesen … Verhaftungen, zwischen den Dutzenden von Befragungen, die das FBI mit anderen Personen durchgeführt hat, die unter ähnlichen Umständen hier waren, und dann letztlich der Schließung des Konsulats in Houston, um sowohl ausländische Einflussnahme als auch Wirtschaftsspionage-Aktivitäten zu unterbinden, haben mehr als 1.000 der PLA zugehörige chinesische Forscher das Land verlassen“, sagte Demers während einer virtuellen Diskussion auf dem Aspen Cyber Summit am 2. Dezember.

Sie waren Teil einer Initiative der chinesischen Regierung, diese Personen hierher zu schicken und zwar ohne ihre Identität preiszugeben.“

Anweisung aus Peking: Verheimlicht die Verbindungen zur Armee

Als Reaktion auf die Verhaftungen und Ermittlungen der US-Behörden wies das chinesische Regime die Forscher an, ihre Verbindungen zur PLA weiterhin zu verheimlichen, so Demers.

Gerichtsdokumente, die im Juli eingereicht wurden, besagen, dass das Regime die mit der PLA zusammenarbeitenden Studenten anwies, sämtliche Beweise zu zerstören. Es koordinierte die Evakuierung aus den Vereinigten Staaten, nachdem die Parteikader der KPC erkannt hatten, dass die US-Behörden ihnen auf die Spur kommen würden.

Die Verhaftungen waren Teil einer Reihe von Strafverfolgungen des Justizministeriums, die sich gegen die umfassenden Bemühungen des chinesischen Regimes richteten, US-Technologie und -Forschung zu stehlen. Die Trump-Administration erzwang im Juli die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston mit der Begründung, es sei ein Zentrum für Spionage und bösartige Einflussnahme.

Trumps Proklamation gegen „militärisch-zivile Fusionsstrategie“ des chinesischen Regimes

William Evanina, Direktor des National Counterintelligence and Security Center, sagte, er sei bei den 1.000 PLA-verbundenen Forschern am meisten über die Risiken besorgt, die von Studenten mit Universitätsabschluss ausgehen.

Machen wir uns nichts vor. Sie alle kommen auf Geheiß der Geheimdienste der chinesischen Regierung hierher. Sie gehen an bestimmte Universitäten, um spezifische Felder oder Gebiete zu studieren, die … der Kommunistischen Partei Chinas und dem Militär zugutekommen“, sagte Evanina.

In einem weiteren Versuch, sich gegen den Diebstahl amerikanischer Technologie durch die PLA zu schützen, erließ Trump im Mai 2020 eine Proklamation , welche die Einreise für chinesische Studenten auf Graduiertenebene oder höher verbietet, die mit Einrichtungen verbunden sind, die die „militärisch-zivile Fusionsstrategie“ des chinesischen Regimes unterstützen. Diese Strategie schreibt vor, dass Chinas Privatsektor genutzt werden soll, um die technologische Entwicklung der Armee zu unterstützen.

Von Juni bis zum 8. September widerrief das State Department mehr als 1.000 Visa chinesischer Studenten mit Militärverbindungen, die unter die präsidiale Proklamation fielen, teilte das Ministerium im September mit.

Der Originalartikel erschien zuerst bei Epoch Times USA: Over 1,000 Chinese Military-Linked Researchers Have Left US Since Federal Crackdown: DOJ Official (Deutsche Bearbeitung von aw)