Biden führt mit hauchdünnem Vorsprung in Arizona – Trump fordert Nachprüfung der Wahl

Während in Arizona weiter Stimmen ausgezählt werden, und der Abstand von Trump zu Biden immer geringer wird, erklären die Sender CNN, NBS, CBS, ABC Biden zum Sieger des Bundesstaates, der traditionell an die Republikaner geht.

Präsident Donald Trump drängte am Donnerstagmorgen auf eine Prüfung der Stimmzettel von Arizona.

„Von 200.000 Stimmen auf weniger als 10.000 Stimmen“, schrieb Trump auf Twitter in Bezug auf eine lokale Nachrichtenagentur, die schrieb, dass die Führung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden im Bundesstaat langsam schwindet. „Wenn wir die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen überprüfen können, werden wir auch Arizona leicht gewinnen!“

Die Trump-Kampagne und das republikanische Nationalkomitee reichten im Bundesstaat Klage ein und erklärten, dass Beamte des Maricopa County Stimmzettel zurückgewiesen hatten, die von persönlich anwesenden Wählern am 3. November abgegeben worden seien.

Das Büro des Staatsministers von Arizona hat bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu einer möglichen Prüfung oder Neuauszählung reagiert.

Biden liegt in Arizona nach Angaben der staatlichen Wahldaten bei der Erstellung dieses Artikels derzeit noch um etwa 11.000 Stimmen vor Trump. Ein Amtliches Endergebnis liegt also noch nicht vor.



Nach „Fox News“ und „The Associated Press“ riefen Sender wie „CNN“, „NBC“, „CBS“ und „ABS“ Biden als Sieger aus. Die Epoch Times hat sich dafür entschieden, keinen Gewinner in Arizona – oder der gesamten Präsidentschaftswahl – zu verkünden, bis das Ergebnis der juristischen Anfechtungen und der Endabstimmung durch das Wahlkollegium feststeht.

Statistisch unwahrscheinlich

Der Generalstaatsanwalt von Arizona, Mark Brnovich, ein Republikaner, sagte am Mittwoch, er glaube, dass Biden in diesem Bundesstaat gewinnen werde.

Die Realität ist, dass jetzt noch weniger als 50.000 Stimmen auszuzählen sind und der Präsident etwa 65 Prozent davon erhalten müsste, um Arizona zu gewinnen. Es sieht also so aus, dass Joe Biden Arizona gewinnen wird“, sagte er bei Fox Business. Er ging dabei nicht auf mögliche Gerichtsverfahren oder Nachzählungen ein.

„Rein mathematisch wäre es vielleicht noch möglich, dass der Präsident 65 Prozent der [verbleibenden] Stimmen gewinnen könnte. Aber ich kann nur sagen, wenn man mit Politikern, Meinungsforschern, Mathematikern und Statistikern spricht, werden sie sagen, dass das auf der Grundlage der Trendlinie wahrscheinlich nicht passieren wird“, fügte er in dem Interview hinzu.

In einem anderen Twitter-Beitrag etwa zur gleichen Zeit am Donnerstag kritisierte Trump die Wahlhelfer in North Carolina dafür, dass sie so lange brauchten, um die Stimmen auszuzählen.

„Es hat lange genug gedauert!“ Trump schrieb unter Bezugnahme auf einen Bericht der Associated Press vom Donnerstagmorgen, der ihn zum Sieger in Alaska erklärte. „Warum braucht North Carolina so lange? Sind sie auf der Suche nach weiteren Stimmzetteln, um auch das zu beheben?“ Trump bemerkte auch. „Mit einer Neuauszählung werden wir jetzt auch Georgia gewinnen.“

Vollständige Nachzählung in Georgia

In Georgia kündigte Staatsminister Brad Raffensberger am Mittwoch an, dass eine vollständige manuelle Nachzählung des gesamten Staates durchgeführt werde.

Dies wird zur Vertrauensbildung beitragen. Es wird eine Prüfung, eine Nachzählung und eine Neuzählung auf einmal sein“, erklärte der Republikaner Raffensperger auf einer Pressekonferenz. „Es wird ein schwerer Kraftakt werden.“

Biden liegt in Georgia mit nur etwa 14.111 Stimmen vor Trump.

„Jede legale Stimme wird gezählt“, sagte er. „Sie werden ihre Pflicht erfüllen und diese Aufgaben meistern“, sagte Raffensperger. „Dies ist ein Prozess,“ sagte Raffensperger. Es ist ein gesetzlich festgelegter Prozess.“

