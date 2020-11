Biden-Laptop-Affäre: Techniker erhält Morddrohungen | US-Staat kippt Wahlbestätigung

Der Senat des US-Bundesstaates Pennsylvania hielt am 25. November in Gettysburg eine öffentliche Anhörung zu Wahlunregelmäßigkeiten ab. Rudy Giuliani und Jenna Ellis vom Trump-Team sowie Abgeordnete und Zeugen aus Pennsylvania schilderten ihren Fall ausführlich.

Trump kündigte einen Tag vor Thanksgiving an, dass er General Michael T. Flynn vollständig begnadigt. Flynn war nach der Russland-Untersuchung jahrelang zu Unrecht in einen Rechtsstreit gegen die Regierung verwickelt.

In Nevada will die Trump-Kampagne am 3. Dezember Beweise zum Wahlbetrug vorlegen. Einem der Anwälte zufolge beweist ihr Fall, dass Trump den Staat gewonnen hat.

Die allererste Geschäftsbank in China ist offiziell bankrott. Die Bank wurde jahrzehntelang dazu benutzt, Geld für Spitzenfunktionäre der KP Chinas und deren mächtige Familien zu waschen. Xiao Jianhua, Gründer der Muttergesellschaft der Bank, ist Chinese, besitzt aber die kanadische Staatsbürgerschaft.

Die heutigen Themen:

00:00 Pennsylvanias Senat hält öffentliche Anhörung zur Wahl

03:58 Trump spricht überraschend bei Anhörung in Pennsylvania

05:50 Richter aus Pennsylvania widerruft Wahlbestätigung

06:32 Trump begnadigt Flynn

08:00 Richter aus Nevada will Beweis der Trump-Kampagne anhören

09:25 Techniker von Bidens Laptop erhält Morddrohungen

10:11 Erste chinesische Geschäftsbank geht in Konkurs