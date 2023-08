Biden-Regierung räumt ein: Keine Belege für Empfehlung von sechs COVID-Auffrischungsimpfungen pro Jahr

US-Gesundheitsminister Xavier Becerra bei einem Treffen mit der Task Force der Regierung Biden für den Zugang zur reproduktiven Gesundheitsversorgung im Roosevelt Room des Weißen Hauses am 12. April 2023 in Washington, DC. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

Erst nach einer Klage räumt die US-Regierung von Präsident Joe Biden ein, dass es keine wissenschaftlichen Belege für die Empfehlung von bis zu sechs COVID-19-Auffrischimpfungen pro Jahr gibt.

Nachdem der von Biden ernannte Gesundheitsminister Xavier Becerra am 29. November 2022 in sozialen Medien geschrieben hatte, man solle sich impfen lassen, „wenn die letzte Impfung mehr als zwei Monate zurückliegt“, forderte die Functional Government Initiative (FGI, Initiative für eine funktionale Regierung) im Rahmen des Freedom of Information Act (Gesetz über die Informationsfreiheit) Dokumente an, die diese Behauptung belegen.

Da die Verwaltung die im Gesetz festgelegten Fristen für die Herausgabe der Informationen nicht einhielt, reichte die Bürgerrechtsorganisation Klage ein.

Die FGI forderte unter anderem folgende Dokumente an: „Jegliche wissenschaftliche Unterstützung, auf die sich Minister Becerra bei der Genehmigung oder Veröffentlichung des Tweets stützte, in dem er empfahl, dass alle Amerikaner alle zwei Monate eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten“ und „Jegliche Studie, Zusammenfassung oder ähnliche Erklärung oder Dokument aus wissenschaftlicher, akademischer oder staatlicher Forschung darüber, ob eine zweimonatliche Auffrischungsimpfung die Übertragung oder Anfälligkeit für COVID-19 und bekannte aktive Varianten ab November 2022 wirksam verhindert“.

Sie bat auch um interne Kommunikation zu Becerras Aussagen.

Keine Beweise für Ministers Empfehlung

Die Regierung erklärte, sie habe keine Beweise für Becerras Empfehlung.

„Das Ministerium hat 1.263 Seiten potenziell relevanter Aufzeichnungen überprüft, die während der Suche der Agentur für diese FOIA-Anfrage gesammelt wurden. Nach sorgfältiger Prüfung dieser Dokumente habe ich festgestellt, dass diese 1.263 Seiten für Ihre Anfrage nicht relevant sind“, sagte Alesia Williams, eine Beamtin des United States Department of Health and Human Services (HHS, US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten), gegenüber FGI.

„Die Tatsache, dass es keinen einzigen Datensatz gibt, der die kühne Empfehlung von Minister Becerra für sechs COVID-Auffrischimpfungen pro Jahr unterstützt, ist eine alarmierende Entwicklung“, sagte Pete McGinnis, ein Sprecher von FGI, in einer Erklärung.

„Es ist äußerst unverantwortlich, dass der oberste Gesundheitsbeamte der Regierung Tweets absetzt, in denen er häufige Injektionen einer neuen Auffrischungsimpfung empfiehlt, die offensichtlich keinerlei akademische oder wissenschaftliche Grundlage hat“, fügte McGinnis hinzu.

„Wie kann die Öffentlichkeit sicher sein, dass die Behörde in anderen wichtigen Fragen der öffentlichen Gesundheit ‚der Wissenschaft folgt‘, wenn sie bei einem so wichtigen Thema wie den COVID-Impfungen eine so offensichtliche Missachtung grundlegender wissenschaftlicher Integritätsstandards zeigt?“, so McGinnis weiter.

Die Gruppe stellte fest, dass Becerra, ein ausgebildeter Jurist, keinen Hintergrund im Gesundheitswesen hat. Dieser Bereich wird normalerweise von Ärzten geleitet.

Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen

Seit dem Auftauchen neuer COVID-19-Varianten haben die Impfstoffe immer schlechter abgeschnitten. Aufgrund der nachlassenden Wirksamkeit genehmigten die Bundesbeamten des HHS erstmals im Jahr 2021 Auffrischungsimpfungen und haben seitdem weitere Impfungen genehmigt und empfohlen.

Im Frühjahr 2023 genehmigten die Aufsichtsbehörden neu entwickelte Versionen der Impfstoffe, die auf Omicron-Untervarianten abzielten, ohne dass klinische Studiendaten vorlagen. Bundesbeamte hatten erklärt, dass Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten, wenn mehr als zwei Monate seit der letzten Impfung vergangen waren. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC, US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) erklärten, dass die meisten Menschen nur eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten, bestimmte Gruppen jedoch mehr.

In einer anderen Erklärung, in der sie für die Impfung warb, behauptete Vizepräsidentin Kamala Harris, dass eine einzige Impfung ein ganzes Jahr lang vor COVID-19 schützen würde. Für diese Behauptung gibt es keinerlei Belege.

Becerra sagte am Tag nach dem ersten Beitrag: „Eine aktuelle COVID-Impfung kann Sie vor den schlimmsten Folgen von COVID schützen. Wenn Ihre letzte Dosis mehr als 2 Monate zurückliegt, sollten Sie sich jetzt impfen lassen“.

Später schrieb er: „Es ist an der Zeit, den aktualisierten COVID-Impfstoff zu erhalten, wenn 1) Sie den aktualisierten Impfstoff noch nicht erhalten haben und die erste Serie oder die ursprüngliche Auffrischungsimpfung vor mehr als 2 Monaten erhalten haben 2) es mehr als 3 Monate her ist, dass Sie COVID gehabt haben. Wenn Sie in mehr als 2 Wochen ein wichtiges Ereignis haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür“.

Die FGI sagte, dass die unterschiedlichen Botschaften verwirrend seien und den Eindruck erweckten, dass Becerra zumindest an einer Stelle bis zu sechs Impfungen pro Jahr empfehle.

Das HHS lehnte es ab, die Klage zu kommentieren.

„Die klare Botschaft der gesamten Behörde ist: Warten Sie nicht“, sagte ein HHS-Sprecher der Epoch Times, nachdem er zu Becerras Aussagen befragt worden war. „Holen Sie sich Ihren kostenlosen COVID-19-Impfstoff. Er ist sicher und wirksam. Auf der Webseite „vaccines.gov“ können Menschen kostenlose und leicht verfügbare Impfstoffe in ihrer Gemeinde finden.“

Neue Impfstoffe in der Entwicklung

Da sich die aktualisierten Impfstoffe nicht bewährt haben, sollen neue Rezepturen eingeführt werden, die erstmals keine Bestandteile des Wuhan-Virusstammes enthalten.

Die aktualisierten Impfstoffe werden voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen. Die neue Direktorin der CDC, Dr. Mandy Cohen, erklärte kürzlich, dass die Behörde bereit sei, jährliche Impfungen zu empfehlen.

„Wir gehen davon aus, dass COVID ähnlich wie die Grippeimpfung eingeführt wird, d.h. die Menschen bekommen eine jährliche Grippeimpfung und eine jährliche COVID-Impfung“, sagte Dr. Cohen.

Die CDC reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar.

Der republikanische Kongressabgeordnete Brad Wenstrup, Vorsitzender des US-Unterausschusses für die Coronavirus-Pandemie, und andere Mitglieder haben die CDC um Informationen über die geplante Empfehlung gebeten (pdf).

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Biden Admin Concedes No Evidence Behind Recommendation for 6 COVID Booster Shots a Yearl“ (deutsche Bearbeitung jw)