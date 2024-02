Biden rügt Trumps Nato-Aussage als „dumm“, „gefährlich“ und „beschämend“

US-Präsident Joe Biden hat die NATO-Äußerung des früheren US-Staatschefs Donald Trump als „dumm“ und „beschämend“ verurteilt. In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache aus dem Weißen Haus warf Biden seinem Vorgänger am Dienstag vor, sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beugen.

„Um Himmels willen, das ist dumm, das ist beschämend, das ist gefährlich, das ist unamerikanisch“, sagte Biden über Trumps Drohung einer Verweigerung von militärischem Beistand für säumige NATO-Mitglieder.

„Können Sie sich vorstellen, dass ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten so etwas sagt? Die ganze Welt hat es gehört. Und das Schlimmste ist, dass er es auch so meint“, fuhr der Demokrat fort. „Kein anderer Präsident in unserer Geschichte hat sich jemals vor einem russischen Diktator verneigt. Lassen Sie mich das so deutlich sagen, wie ich kann: Ich werde es nie tun.“

Trump, der im November erneut US-Präsident werden will, hatte am Samstag bei einer Kundgebung gesagt, er würde NATO-Ländern bei einem Angriff nicht zu Hilfe kommen, wenn sie nicht ihre Vereinbarungen zu Verteidigungsausgaben einhielten.

Er würde dann Russland sogar ermutigen, mit ihnen zu tun, „was immer sie wollen“. Damit löste er international Debatten über Militärausgaben und die NATO-Beistandsgarantie aus. (afp)