Brisante E-Mails: Dr. Fauci’s Team reagierte nicht auf Hinweise eines Laborunfalls in Wuhan

Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sagt bei einer Senatsanhörung zum Coronavirus am 3. März 2020 in Washington aus. Foto: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times

Niemand weiß genau, wie das Coronavirus entstanden ist: Ob es natürlichen Ursprung ist oder einem Labor entstammt. Die öffentliche Diskussion darüber wurde schon zu Beginn der Pandemie unterdrückt, wie die Chronologie von E-Mails eines Top-Beamten nahelegt.

Hochrangige US-Gesundheitsbeamte, darunter Anthony Fauci, der das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) leitet, reagierten Ende Januar 2020 – zu Beginn der Corona-Pandemie – eilig auf die öffentliche Berichterstattung über eine mögliche Verbindung zwischen COVID-19 und dem Wuhan Institute of Virology in China.

Und schon Anfang Februar 2020 wurde die öffentliche Diskussion darüber, ob es sich bei der Quelle des Virus um ein mögliches Laborleck handelt, von Social-Media-Plattformen, Gesundheitsbeamten und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktiv unterdrückt.

Wie es dazu kommen konnte und welche Personen daran beteiligt waren, lässt sich anhand des kürzlich veröffentlichten E-Mail-Verkehrs von Fauci erahnen. Teile, die der Geheimhaltung unterliegen, wurden geschwärzt.

Die aufkommende Laborleck-Theorie barg einige Brisanz für die Behörde, da sie Forschung an dem einzigen P4-Labor Chinas, also eines der höchsten Sicherheitsstufe, mitfinanziert hatte.

Fauci sagte dazu im Mai vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses: „Wir hatten eine bescheidene Zusammenarbeit mit angesehenen chinesischen Wissenschaftlern, die weltweit Experten auf dem Gebiet des Coronavirus sind. (…) Der Zuschuss betrug etwa 600.000 US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren.“

Aufgrund der offengelegten E-Mails scheint sich der Eindruck zu erhärten, dass der „Zuschuss“ um rund 200.000 Dollar höher lag als von Fauci angegeben.

Auch die Unterstützung der umstrittenen Gain-of-Function-Forschung in dem Labor, die es theoretisch ermöglicht, die Übertragbarkeit und Virulenz von Krankheitserregern zu erhöhen, ist im Hinblick auf SARS-CoV-2 von Brisanz. Denn Forscher halten es für möglich, dass ein kleiner Teil des Genoms künstlichen Ursprungs ist.

Nicht klar ist auch die tragende Rolle von Jeremy Farrar in dem E-Mail-Verkehr. Farrar ist ein britischer Wissenschaftler und Leiter einer britischen Non-Profit-Organisation mit Verbindung zur WHO. Er gehörte zu den treibenden Kräften, die Laborleck-Theorie zu entkräften.

Die mehr als 3.000 E-Mails von Fauci gewähren Einblick in die Reaktion der beteiligten Personen zu diesem und anderen Themen. Sie wurden unter dem Freedom of Information Act auf Antrag von „Judicial Watch“ freigegeben und bieten einen detaillierten Zeitablauf der Ereignisse über den Zeitraum von einem halben Jahr.

Hier eine Chronologie der Ereignisse, die der Verbannung der Laborleck-Theorie aus dem öffentlichen Diskurs Anfang Februar 2020 voranging:

31. Januar 2020

Fauci erhielt am 31. Januar 2020 um 20:43 Uhr eine E-Mail (S. 3.229) von dem Kollegen Greg Folkers von den National Institutes of Health (NIH). Das ist die Bundesbehörde, die für die Forschung im Gesundheitswesen zuständig ist. Die E-Mail enthielt keinen Text, sondern nur einen einzelnen, längeren Artikel, der an diesem Abend in der Zeitschrift „Science“ veröffentlicht worden war.

Der Artikel von Jon Cohen war eine der frühesten Geschichten, die beschrieben, wie Wissenschaftler verzweifelt an „viralem Erbgut“ forschten, um „den Ursprung von 2019-nCoV zu verstehen“.

Der Artikel konzentrierte sich auf die Theorie, dass das Virus von einem Meeresfrüchtemarkt in Wuhan stammt. Der Autor bemühte sich, die Laborleck-Theorie zu widerlegen. Er behauptete, dass die viralen Sequenzen „die Idee, dass der Erreger aus einem virologischen Institut in Wuhan stammt, niederschmettern“.

Allerdings stellte der Autor fest, dass „Bedenken über das Institut schon vor diesem Ausbruch existierten“. Er legte auch dar, wie ein Wissenschaftler „2015 ein Experiment kritisierte, bei dem Modifikationen an einem in chinesischen Fledermäusen zirkulierenden SARS-ähnlichen Virus vorgenommen wurden“. Man wollte sehen, ob sie es das Potenzial hat, beim Menschen Krankheiten auszulösen.

Das im „Science“-Artikel zitierte Experiment wurde in einem Artikel der Zeitschrift „Nature“ vom 9. November 2015 über Gain-of-Function-Experimente (Funktionsgewinn-Experimente) ausführlicher beschrieben. Im Labor in Wuhan wurden solche Experimente mit „chimären Viren“ an Mäusen durchgeführt.

Die Autoren des Artikels, darunter die Direktorin des Wuhan-Labors Shi Zhengli wiesen darauf hin, dass ihre Forschung begonnen habe, bevor die US-Regierung ein Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung eingeführt habe. Sie fügten hinzu, dass ihre Arbeit „von der finanzierenden Behörde überprüft wurde“ und, was besonders wichtig ist, dass „die Fortsetzung dieser Studien beantragt wurde, und dies (…) von den NIH genehmigt [wurde]“.

Der Artikel stellte auch fest, dass „die Forschung in diesem Manuskript durch Zuschüsse aus dem National Institute of Allergy & Infectious Disease unterstützt wurde“ – die Organisation, deren Chef Fauci ist, sowie durch deren Mutterorganisation NIH.

Nachdem er die E-Mail von seinem NIH-Kollegen erhalten hatte (S. 3.229), leitete Fauci den „Science“-Artikel um 21:47 Uhr (S. 3.229) an John Mascola von den NIH mit der Bemerkung weiter: „Hier ist der Artikel von Jon Cohen.“

Zwei Minuten später (S. 3.187) leitete Fauci den Artikel auch an Jeremy Farrar, den Leiter einer britischen Non-Profit-Organisation, und Kristian Andersen, einen Professor bei Scripps Research, weiter und sagte ihnen: „Das ist gerade heute herausgekommen. Vielleicht haben Sie ihn schon gesehen. Wenn nicht, ist es für die aktuelle Diskussion von Interesse.“

Warum Fauci Farrar und Andersen kontaktierte, die beide weder für Fauci noch für die NIH arbeiteten, ist unklar, aber in den folgenden Tagen wurden beide zu führenden Kräften der Bemühungen, die Laborleck-Theorie zu zerstreuen. Im März 2020 war Andersen Mitautor des sehr einflussreichen Papiers „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ (Der eigentliche Ursprung von SARS-CoV-2). Es wird nach wie vor weithin als Beweis für einen natürlichen Ursprung des Virus zitiert. Andersen und seine Co-Autoren wurden sowohl von den NIH als auch von Farrars Organisation finanziell unterstützt.

Fauci mailte den Artikel um 21:49 Uhr (S. 3.222) auch an Robert Kadlec im Büro des stellvertretenden Sekretärs für Notfallvorsorge (ASPR) im Gesundheitsministerium (HHS). Er teilte ihm mit: „Bob: Das ist gerade heute herausgekommen. Bietet eine ausgewogene Sichtweise. Beste Grüße, Tony.“

Um 22:32 Uhr (S. 3.187) an diesem Abend erhielt Fauci eine E-Mail als Antwort von Andersen, der den Erhalt des Artikels bestätigte und eine eigene Beobachtung anmerkte.

Laut Andersen „machen die ungewöhnlichen Merkmale des Virus einen wirklich kleinen Teil des Genoms aus (<0,1 %), sodass man sich wirklich alle Sequenzen genau ansehen muss, um zu sehen, dass einige der Merkmale (möglicherweise) künstlich aussehen“.

Früher am Tag hatte Andersen jedoch einen Tweet gesendet, in dem er die Theorie des republikanischen Senators Tom Cotton aus Arkansas zurückwies, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan stammen könnte. Er sagte: „Die Analysen sind völlig fehlerhaft und falsch. Sie können sicher ignoriert werden.“

1. Februar 2020

Am nächsten Morgen um 7:29 Uhr (S. 3.221) schickte Fauci Hugh Auchincloss, der stellvertretende Direktor des NIAID, den „Nature“-Artikel aus dem Jahr 2015, der die Gain-of-Function-Experimente und die Finanzierung durch das NIH detailliert darstellt. Er fügte eine mit Nachdruck formulierte Nachricht hinzu: „Es ist wichtig, dass wir heute Vormittag sprechen. Lassen Sie Ihr Handy an.“ Fauci wies Auchincloss an, „dieses Papier sowie die E-Mail zu lesen, die ich jetzt an Sie weiterleiten werde.“

„Sie werden heute Aufgaben haben, die erledigt werden müssen“, schrieb er.

35 Sekunden später (S. 3.215) schickte Fauci Auchincloss den neu erschienenen „Science“-Artikel, der ihm am Vorabend zugeleitet worden war. In ihm wird indirekt auf den „Nature“-Artikel aus dem Jahr 2015 verwiesen.

Im Jahr 2014 bewilligte Faucis NIAID einen Zuschuss von 3,7 Millionen Dollar an die in New York ansässige EcoHealth Alliance, die von Peter Daszak geleitet wird. Laut Francis Collins von den NIH ging ein Teil der Fördergelder „nach Wuhan“ als Teil „eines Untervertrags von EcoHealth“.

Die Obama-Regierung hatte im Jahr 2014 wegen ihrer inhärenten Gefährlichkeit ein Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung erlassen. Es ist wahrscheinlich, dass die Forschung des Jahres 2015 in dem Artikel, der von Fauci an Auchincloss weitergeleitet wurde, von dem Verbot betroffen gewesen könnte.

Um 8:19 Uhr (S. 3.210) schickte Fauci den „Nature“-Artikel an Lawrence Tabak von den NIH in einer E-Mail, die er als „WICHTIG“ kennzeichnete. Fauci schrieb Tabak einfach: „Hier ist er.“

Etwa zwei Stunden später, um 10:34 Uhr (S. 3.197), verschickte Farrar eine Gruppen-E-Mail, in der er eine Telefonkonferenz für 14 Uhr ankündigte. In seiner E-Mail vermerkte er, dass „Informationen und Diskussionen absolut vertraulich behandelt und nicht weitergegeben werden, bis man sich über die nächsten Schritte geeinigt hat“.

In der E-Mail war eine kurze Tagesordnung enthalten, die die Punkte „Einführung, Fokus und gewünschte Ergebnisse“ und „Zusammenfassung und nächste Schritte“ enthielt. Zusammen mit Farrar waren insgesamt 13 Personen in der Agenda der Telefonkonferenz aufgeführt.

Kurz nach Farrars E-Mail zur Telefonkonferenz antwortete Auchincloss Fauci um 11:47 Uhr (S. 3.206) unter einem E-Mail-Thread mit der Betreffzeile „Continued“ (Fortgesetzt). Dieser E-Mail-Thread unterschied sich von dem, den Fauci initiiert hatte, als er die beiden Artikel früher am Morgen verschickte.

Auchincloss bemerkte: „In dem Papier, das Sie mir geschickt haben, steht, dass die Experimente vor der Gain-of-Function-Pause durchgeführt wurden, aber seitdem von den NIH überprüft und genehmigt worden sind. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, da Emily sich sicher ist, dass keine Coronavirus-Arbeiten durch den P3-Rahmenplan gegangen sind. Sie wird versuchen herauszufinden, ob wir irgendwelche entfernten Verbindungen zu dieser Arbeit im Ausland haben.“

Der „P3-Rahmenplan“ bezieht sich auf den P3CO-Rahmenplan (Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight) des Gesundheitministeriums HHS, der als Leitfaden für Finanzierungsentscheidungen des HHS und der NIH dient. Es scheint, dass Auchincloss die Behauptung der Forscher des Wuhan-Labors bestritt, dass die Gain-of-Function-Experimente genehmigt worden seien.

Fauci antwortete auf Auchincloss‘ E-Mail sehr einfach um 12:51 Uhr (S. 3.206) und notierte nur: „OK. Bleiben Sie dran.“

Um 13:13 Uhr (S. 3.197) schickte Farrar eine weitere E-Mail, die sich auf die anstehende Telefonkonferenz um 14:00 Uhr bezog, und schrieb: „Kristen und Eddie haben sich darüber ausgetauscht und werden es in der Telefonkonferenz besprechen. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es wird helfen, die Diskussionen einzugrenzen.“ Kristen scheint Kristian Andersen zu sein, der später als KA bezeichnet wird.

Aufgrund von Schwärzungen ist nicht bekannt, was Farrar unter „ausgetauscht“ verstand.

Um 13:34 Uhr (S. 3.197) leitete Fauci Farrars E-Mail an Tabak weiter, in der er ihn auf die Telefonkonferenz um 14:00 Uhr hinwies und lediglich vermerkte: „FYI.“ (For your information/interest. Deutsch: Zu Ihrer Information.)

Um 13:43 Uhr (S. 3.172) schickte Marion Koopmans, die ein holländisches Labor leitet, das früher an Gain-of-Function-Experimenten beteiligt war, eine E-Mail an Farrar und nahm Fauci und andere Teilnehmer der Telefonkonferenz ins CC. Der Text von Koopmans‘ E-Mail ist vollständig geschwärzt.

Genau zur gleichen Zeit, als Koopmans die E-Mail verschickte (S. 3.187), antwortete Fauci auf die E-Mail von Andersen, der zuvor angemerkt hatte, dass „man sich alle Sequenzen wirklich genau ansehen muss, um zu sehen, dass einige der Merkmale (möglicherweise) konstruiert aussehen“. Fauci schrieb einfach: „Danke, Kristian. Wir sprechen uns bald in der Telefonkonferenz.“

Die Telefonkonferenz begann scheinbar wie geplant um 14:00 Uhr. An ihr nahm neben anderen Wissenschaftlern offensichtlich auch der deutsche Virologe Christian Drosten teil. Um 14:56 Uhr (S. 3.172), während der Telefonkonferenz, schickte Farrar eine E-Mail an vier der 13 Personen, von denen man annimmt, dass sie an dem Anruf teilnahmen, einschließlich Fauci, und fragte: „Kann ich vorschlagen, dass wir den Anruf beenden und uns dann neu einwählen? Nur für 5-10 Minuten?“

Um 15:03 Uhr (S. 3.172) antwortete Fauci auf Farrars Anfrage direkt mit einem einfachen „Ja“. Um 15:07 Uhr (S. 3.167) scheint Farrar dem Anruf wieder beigetreten zu sein und schickte eine E-Mail, die etwas verwirrend lautete: „Ich bin wieder beigetreten, also ist eine Leitung offen, falls jemand helfen möchte, wieder beizutreten.“

Die Telefonkonferenz endete irgendwann nach diesem Punkt und vor der nächsten E-Mail, die um 15:50 Uhr verschickt wurde.

Die E-Mail um 15:50 Uhr (S. 3.167), die von Collins an Farrar gesendet wurde, scheint sich auf den WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zu beziehen und lautet: „Hi Jeremy, ich kann mich jederzeit rund um die Uhr für den Anruf mit Tedros zur Verfügung stellen. Lass es mich einfach wissen. Danke für deine Führung bei diesem kritischen und sensiblen Thema. Francis.“

Kurz darauf schickte Farrar um 15:59 Uhr (S. 3.133) eine E-Mail an die gesamte Gruppe und bedankte sich für die Teilnahme. Farrar merkte an: „Es gibt hier eindeutig viel zu verstehen zu verstehen [sic!]. Dieser Anruf war sehr hilfreich, um etwas von unserem derzeitigen Verständnis und den vielen Lücken in unserem Wissen zu erfahren.“

Daraufhin folgte ein großer geschwärzter Abschnitt. Farrar schloss mit den Worten: „Ich hoffe, das ist ein vernünftiger Ansatz, bitte senden Sie uns alle Gedanken oder Vorschläge. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich an einem Wochenende Zeit genommen haben und für eine so informierte Diskussion über ein komplexes Thema. Vielen Dank und beste Wünsche, Jeremy.“

Es folgen mehrere weitere kurze, herzliche E-Mails.

2. Februar 2020

Um 3:30 Uhr (S. 3.130) schickte der in der Gain-of-Function-Forschung tätige niederländische Virologe Ron Fouchier eine E-Mail an unbekannte Empfänger, in der er sich bei Farrar für die „nützliche Telefonkonferenz“ bedankt und die einen Abschnitt mit dem Titel „Rons Notizen“ enthält. Der Abschnitt mit den Notizen erstreckt sich über mehr als zwei volle Seiten und ist vollständig geschwärzt.

Farrar antwortete Fouchier mit den Worten „Thanks Ron“, gefolgt von einem geschwärzten Absatz. Farrars Nachricht schloss mit „Thoughts on that very welcome“.

Farrar schickte dann um 4:48 Uhr (S. 3.128) eine E-Mail an den britischen Evolutionsbiologen Andrew Raumbaut und die anderen Teilnehmer der Telefonkonferenz. Farrar bemerkte, dass „dies ein sehr komplexes Thema ist“. Diesem Kommentar folgte ein langer redigierter Abschnitt, bevor Farrar mit den Worten schloss: „Ich schlage vor, dass wir uns hier nicht auf eine weitere wissenschaftliche Diskussion einlassen, sondern warten, bis diese Gruppe eingerichtet ist.“

NIH-Chef Collins schickte daraufhin um 5:27 Uhr eine E-Mail an Farrar (S. 3.128), in der er erklärte, er stehe „für einen Anruf bei Tedros zur Verfügung“.

„Lassen Sie mich wissen, ob ich helfen kann, durch sein Dickicht von Beschützern zu kommen“, schrieb er. Die E-Mail ging als Kopie an Fauci und Tabak.

Um 7:13 Uhr (S. 3.126) schickte Collins eine E-Mail an Farrar und nahm Fauci und Tabak ins CC: „Ich bin wirklich dankbar, dass wir die Optionen durchdacht haben …“ Diesem Eintrag folgt eine einzeilige Schwärzung.

Um 11:28 Uhr (S. 3.125) schickte Farrar eine E-Mail an Fauci und Collins mit Kopie an Tabak. Farrar teilte den anderen mit: „Tedros und Bernhard sind offenbar ins Konklave gegangen … sie müssen sich meiner Meinung nach heute entscheiden. Wenn sie ausweichen, würde ich einen Anruf mit Ihnen heute Abend oder morgen begrüßen, um zu überlegen, wie wir weiter vorgehen könnten.“

Am Ende der E-Mail fügte Farrar einen Hinweis auf die Online-Nachrichtenseite „ZeroHedge“ hinzu, die gerade einen Artikel über die Möglichkeit veröffentlicht hatte, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt.

Am Tag nach Farrars Nachricht wurde „ZeroHedge“ von Twitter verbannt.

Es ist nicht bekannt, was WHO-Direktor Tedros gesagt hat oder gefragt wurde. Er veröffentlichte am 3. Februar 2020 seinen „Bericht des Generaldirektors“, der einen Aufruf zur „Bekämpfung der Verbreitung von Gerüchten und Fehlinformationen“ enthielt. Tedros legte auch mit einem Tweet nach.

Während seiner Rede kündigte Tedros an: „Wir haben mit Google zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass Menschen, die nach Informationen über das Coronavirus suchen, die Informationen der WHO an der Spitze ihrer Suchergebnisse sehen. Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Tencent und TikTok haben ebenfalls Schritte unternommen, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu begrenzen.“

Mit Material der Epoch Times USA mit dem Titel: Fauci Team Scrambled in January 2020 to Respond to Lab Leak Allegations, Emails Show (deutsche Bearbeitung von mk)

