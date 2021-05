Britische Forscher geben zu: Einsatz von Angst zur Verhaltenskontrolle in Covid-Krise war „totalitär“

Britische Wissenschaftler eines Komitees, das den Einsatz von Angst zur Kontrolle des Verhaltens der Menschen während der Covid-Pandemie gefördert hat, gaben zu, dass ihre Arbeit „unethisch“ und „totalitär“ war.

Forscher der „Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours“ (SPI-B) – eine wissenschaftliche Beratergruppe für Notfälle – die in der Pandemie die britische Regierung beraten haben, gaben zu, dass ihre Arbeit „unethisch“ und „totalitär“ war, und dafür genutzt wurde, um die Menschen zu kontrollieren. Dies berichtet die britische Tageszeitung „The Telegraph“.

So empfahlen im März letzten Jahres Mitglieder der SPI-B den Politikern und zuständigen Behörden buchstäblich den „wahrgenommenen Grad der persönlichen Bedrohung“ durch COVID-19 zu erhöhen, da „eine beträchtliche Anzahl von Menschen sich immer noch nicht ausreichend persönlich bedroht“ fühle.

Gavin Morgan, ein Psychologe des Teams führte wörtlich an:

Morgan sprach auch mit der Autorin Laura Dodsworth. In ihrem neu erschienenen Buch „A State of Fear“ (Ein Zustand der Angst), trug die Autorin die Äußerungen der „Corona-Experten“ zusammen. Das Buch behandelt den Einsatz psychologischer Taktiken der britischen Regierung während der Pandemie.

Ein Wissenschaftler des SPI-B, der nicht näher genannt wird, sagte Frau Dodsworth, dass Angst gezielt als Taktik eingesetzt wurde, da im März 2020 die britische Regierung „sehr besorgt um die Einhaltung der Vorschriften“ durch die Bevölkerung gewesen sei. „Sie dachten, dass die Leute nicht eingesperrt werden wollten.“

„Die Art und Weise, wie wir Angst eingesetzt haben, ist dystopisch“, wird der Wissenschaftler weiter zitiert.

„Der Einsatz von Angst“ – als Instrument der Kontrolle – sei „definitiv ethisch fragwürdig“ gewesen. Es habe sich um ein „seltsames Experiment“ gehandelt. Der Plan hatte jedoch letztendlich nicht funktioniert, „da die Leute zu viel Angst bekommen“ hätten.

Ein anderes SPI-B-Mitglied sagte der Zeitung:

„Die Leute die die Pandemie nutzen, um die Macht zu ergreifen und Dinge durchzusetzen, die sonst nicht passieren würden (…) Wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem Autoritarismus, der sich einschleicht“, zitiert „The Telegraph“ ein weiteres Mitglied des Komitees.

Ein anderer SPI-B-Forscher sagte: „Ohne einen Impfstoff ist die Psychologie die Hauptwaffe (…) Die Psychologie hat eine wirklich gute Epidemie gehabt.“

Die Regierung werde beschuldigt, die Öffentlichkeit mit einer „Non-Stop-Diät“ von schlechten Nachrichten zu füttern, heißt es weiter im Bericht.

Beispielsweise habe man über Todesfälle und Krankenhausaufenthalte berichtet, ohne jemals die Zahlen in einen Kontext zu setzen. Man hätte darüber aufklären müssen, wie viele Menschen sich erholt hätten, oder ob die täglichen Todeszahlen über oder unter dem saisonalen Durchschnitt lägen.

Ein weiterer Forscher des SPI-B erklärte demzufolge, man sei „fassungslos über die Umwandlung der Verhaltenspsychologie zur Waffe“ im vergangenen Jahr. „Psychologen schienen nicht zu bemerken, als sie aufhörten altruistisch zu sein und manipulativ wurden. Sie haben zu viel Macht und das berauscht sie.“

