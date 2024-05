Britische Kommunalwahlen könnten die Zukunft für Premier Sunak bestimmen

In Großbritannien stehen am Donnerstag Kommunalwahlen an. Die Abstimmung gilt als letzter wichtiger Test vor der nächsten Parlamentswahl, die Premierminister Rishi Sunak zufolge in der zweiten Jahreshälfte abgehalten werden soll. Laut Umfragen könnten die Tories rund die Hälfte ihrer Mandate bei den Wahlen verlieren.

Besonders im Blickpunkt stehen zwei Bürgermeisterrennen in den Regionen West Midlands und Tees Valley im Zentrum und Nordosten Englands. Sollten die konservativen Amtsinhaber dort wiedergewählt werden, könnte dies ein positives Signal für die Parlamentswahl sein. Im britischen Parlament wird jedoch spekuliert, dass ein schlechtes Abschneiden dazu führen könnte, dass einige konservative Abgeordnete versuchen, Sunak noch vor der Parlamentswahl abzulösen.

Grabenkämpfe bei den Konservativen

In den vergangenen Jahren haben andauernde Grabenkämpfe die konservativen Tories geschwächt, die seit 2010 an der Macht sind. Seit der Abstimmung über den Austritt des Vereinigten Königreichs 2016 hat es fünf verschiedene Premierminister gegeben, alleine drei zwischen Juli und Oktober 2022.

Sunak, der im Oktober 2022 ins Amt kam, hat nach turbulenten Jahren für etwas Stabilität gesorgt. Seine Partei liegt dennoch in den meisten Umfragen mit großem Abstand hinter der oppositionellen Labour-Partei mit ihrem Vorsitzenden Keir Starmer.

Am Donnerstag werden mehr als 2.500 Ratssitze in England neu besetzt. In London bewirbt sich der Labour-Bürgermeister Sadiq Khan um eine nie dagewesene dritte Amtszeit. (afp/dl)