Bürger sollen eigenes Schicksal bestimmen: Texas und Mississippi beenden Corona-Maßnahmen

Die US-Bundesstaaten Texas und Mississippi beenden die scharfen Corona-Maßnahmen. Die Maskenpflicht wird abgeschafft, Unternehmen dürfen öffnen und die Menschen wieder arbeiten gehen.

Im US-Bundesstaat Texas wird ab 10. März die Maskenpflicht abgeschafft. Alle Beschränkungen werden aufgehoben und auch Geschäfte und Unternehmen dürfen wieder öffnen. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, verkündete die Aufhebung aller Beschränkungen am Dienstag (2. März) während einer Veranstaltung der Handelskammer von Lubbock.

Abbott veröffentlichte eine Durchführungsverordnung, die die meisten seiner früheren Verordnungen wie das Maskenmandat aufheben. Es sei jetzt an der Zeit, Texas zu „100 Prozent“ zu öffnen, sagte er während der Veranstaltung. Jeder, der arbeiten wolle, sollte diese Möglichkeit haben. „Jedes Geschäft, das offen sein will, sollte offen sein.“

Der Gouverneur äußerte, Texas habe jetzt mit den medizinischen Fortschritten von Impfstoffen und Antikörpertherapeutika die Mittel, um die Texaner vor dem Corona-Virus zu schützen.

„Jeder Mensch trägt Verantwortung für sich und andere“

Abbott warnte aber auch davor „keinen Fehler“ zu machen, denn COVID-19 sei nicht verschwunden. Allerdings würden die Genesungen, die Impfungen, die reduzierten Krankenhausaufenthalte und die sicheren Maßnahmen, die die Texaner anwenden, deutlich zeigen, dass staatliche Mandate nicht mehr nötig seien.

Er sagte, die Ankündigung bedeute keine Aufhebung der sicheren Maßnahmen, die sich die Texaner im letzten Jahr angeeignet hätten. Stattdessen sei es eine Erinnerung daran, dass „jeder Mensch eine Verantwortung für seine eigene persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer“ trage.

Die Durchführungsverordnung stelle sicher, dass alle Unternehmen und Familien in Texas die Freiheit hätten, „ihr eigenes Schicksal zu bestimmen“, so der Republikaner weiter.

Texas ist mit fast 29 Millionen Einwohnern einer der einwohnerstärksten Staaten in Amerika. Texas gehört zu einer wachsenden Zahl von Staaten, die die Corona-Beschränkungen lockern, da die Zahl der COVID-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle landesweit zurückgeht.

„Menschen haben nachweislich die Fähigkeit, COVID-19 zu besiegen“

Abbott sagte am Dienstag, dass fast 2,5 Millionen Texanern durch Labortests bestätigt wurde, sich von COVID-19 erholt zu haben. Gesundheitsbeamte hätten angegeben, dass die tatsächliche Zahl der Genesungen typischerweise vier- bis fünfmal so hoch sei wie die Zahl derer, die offiziell positiv getestet und genesen seien.

„Rein rechnerisch bedeutet das, dass etwa 10 Millionen Texaner – oder sogar mehr – von COVID-19 genesen sind und nachweislich die Fähigkeit haben, die Krankheit zu besiegen“, so Abbott.

Darüber hinaus wurden in dem Bundesstaat bereits mehr als 5,7 Millionen Impfdosen eines COVID-19-Impfstoffs verabreicht. Es wird erwartet, dass die Anzahl der verfügbaren Dosen in naher Zukunft mit der kürzlichen Zulassung des Impfstoffs von Johnson & Johnson weiter ansteigen wird.

Laut Abbott hätten all diese Fortschritte und Ereignisse zu „bemerkenswerten“ Verbesserungen geführt. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte sei so niedrig wie seit vier Monaten nicht mehr. Die Zahl der aktiven COVID-Fälle sei die niedrigste seit November und betrage weniger als die Hälfte dessen, was sie noch vor einem Monat gewesen sei.

Das bedeute, dass sich weit mehr Texaner von COVID erholen würden als sich anstecken.

Abbotts neue Anordnung besagt, dass, wenn die COVID-19-Krankenhausaufenthalte in einer der 22 Krankenhausregionen in Texas an sieben aufeinanderfolgenden Tagen über 15 Prozent der Bettenkapazität in dieser Region ansteigen, könne ein Bezirksrichter verschiedene Strategien anwenden, um die Situation anzugehen. Er sagte, er glaube nicht, dass der Schwellenwert erreicht werden würde.

Dr. Rochelle Walensky, die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sagte am Montag, sie sei besorgt über Staaten, die Beschränkungen zurückrollen. Es sei jetzt nicht die Zeit, die kritischen Schutzmaßnahmen zu lockern, welche die Ausbreitung von COVID-19 in den Gemeinden stoppen können. „Nicht wenn wir so nah am Erfolg sind“, sagte sie.

Mississippi hebt Maskenpflicht auf, erlaubt Unternehmen wieder volle Kapazität

Kurz nach der Bekanntgabe über die neuen Verordnungen von Texas, kündigte auch der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, am Dienstag Ähnliches an.

„Ab morgen (3. März) heben wir alle Maskenmandate des Bezirks auf und die Unternehmen können ohne staatliche Vorschriften mit voller Kapazität arbeiten“, gab Reeves auf Twitter bekannt.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time! — Tate Reeves (@tatereeves) March 2, 2021

„Unsere Krankenhausaufenthalte und Fallzahlen sind stark zurückgegangen und der Impfstoff wird schnell verteilt. Es ist an der Zeit!“

Der republikanische Gouverneur sprach sich gegen bestimmte einschränkende Verordnungen inmitten der Pandemie aus.

Exekutivanordnungen, die in das Leben der Menschen eingreifen würden, wären die schlimmsten, seien aber die einzig möglichen Eingriffe für einen Großteil des letzten Jahres gewesen, schrieb er auf Twitter.

Jetzt werde der Fokus auf die schnelle Verteilung von Impfstoffen gelegt. Reeves sagte, der Bundesstaat steige aus dem „Geschäft“ aus, den Menschen vorzuschreiben, was sie tun können und was nicht.

(Mit Material von The Epoch Times USA/aa)

