Bürgermeister von Rio de Janeiro wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen

Der Bürgermeister der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ist festgenommen worden.

Marcelo Crivella sei am Morgen im Rahmen einer Ermittlung zu einem mutmaßlichen Korruptionssystem in der Stadtverwaltung verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mit. Fernsehbildern des Senders GloboNews zufolge wurde Crivella von Zivilpolizisten in Begleitung der Staatsanwaltschaft von seinem Haus zur Anhörung auf eine Polizeistation gebracht.

Neun Tage vor dem Ende seines Bürgermeister-Mandats wird dem 63-Jährigen vorgeworfen, Teil eines korrupten Netzwerks in der zweitgrößten brasilianischen Stadt gewesen zu sein. Dabei hätten Unternehmen, die Verträge mit der städtischen Tourismus-Agentur Riotur schließen wollten, Bestechungsgelder an einen Geschäftsmann zahlen müssen.

Dieser Geschäftsmann, Rafael Alves, ist der Bruder des ehemaligen Riotur-Chefs Marcelo Alves. Beide wurden, neben weiteren Verdächtigen, ebenfalls am Dienstag festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall hatten bereits im Jahr 2018 begonnen.

Crivella fordert Gerechtigkeit

Ich bin der Bürgermeister, der am meisten getan hat, um die Korruption in Rio de Janeiro zu bekämpfen, und ich fordere, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird“, kommentierte Crivella seine Festnahme gegenüber Journalisten.

Er hatte während des Wahlkampfs im November versucht, durch seine Nähe zum rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro zu punkten und verlor die Wahl deutlich. Während seiner Amtszeit war Crivellas Verhalten Gegenstand mehrerer Gerichtsverfahren. Dem ehemaligen Pastor, Missionar und Gospelsänger wurde unter anderem vorgeworfen, Politik und Religion zu vermischen und Mitglieder seiner Kirche zu bevorzugen. (afp)